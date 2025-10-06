نيويورك، أبوظبي: أعلن كل من "بلاكستون" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز: BX)، أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول البديلة، و"لونيت"، الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 110 مليار دولار، اليوم، عن شراكة استراتيجية للاستثمار في أصول قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب الشراكة، ستقوم "بلاكستون" التي تُعد أكبر مالك لأصول الخدمات اللوجستية عالمياً بمساحة تتجاوز 1.2 مليار قدم مربع، وشركة "لونيت" التي تمتلك شبكة إقليمية واسعة وقدرات استثمارية كبيرة، بإنشاء "منصة تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج" (GLIDE) لتكون منصة متخصصة بالاستحواذ على وتطوير وإدارة أصول الخدمات اللوجستية من الفئة الأولى في المنطقة. ومن المتوقع أن ينضم شركاء استراتيجيون آخرون من منطقة الخليج إلى المنصة التي سيتوفر لها فرق متخصصة في أنحاء المنطقة لتطويرها.

ويشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دول الخليج نمواً سريعاً بفضل عدد من العوامل، منها النمو الاقتصادي وزيادة أنشطة التجارة الإلكترونية والنشاط الصناعي القوي. وفي الوقت نفسه، توجد فجوة كبيرة في توفّر مرافق لوجستية من الفئة الأولى والتي تتميز بمواصفات حديثة وكفاءة تشغيلية عالية والالتزام بالمعايير الدولية، ما يخلق فرصاً استثمارية جذابة في المنطقة. وتستهدف منصة GLIDE الاستثمار في أصول مستودعات عالية الجودة بقيمة 5 مليار دولار، حيث ستسعى إلى تسريع عملية تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، مع التركيز بشكل أساسي على المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى عمليات استحواذ انتقائية وإبرام صفقات البيع وإعادة التأجير مع الشركات الإقليمية الرائدة.

وبهذه المناسبة، قال جون غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون: "يسهم التحول الاقتصادي اللافت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والمدفوع بسياسات داعمة للنمو، والتحولات الديموغرافية المواتية، وتطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، في تعزيز زخم قطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية. ونحن بدورنا نتطلع للتعاون مع لونيت لتوظيف خبراتنا الاستثمارية وتجربتنا العميقة في مجال الخدمات اللوجستية مع الحضور القوي لشركة لونيت وقدراتها في منطقة الخليج، وذلك بهدف إنشاء منصة إقليمية واسعة النطاق لقطاع الخدمات اللوجستية."

بدوره، قال خليفة السويدي، الشريك الإداري بشركة لونيت: "يسعدنا التعاون مع شركة بلاكستون، أكبر مالك في العالم للأصول اللوجستية، لإطلاق منصة GLIDE التي تهدف إلى توظيف الفرص المتاحة في سوق الخدمات اللوجستية بدول الخليج. ستتيح هذه المنصة المجال أمام عملائنا ومستثمرينا للوصول إلى استثمارات جذابة في أصول ومرافق لوجستية عالية الجودة، ودعم الجهود الرامية لتطوير بنية تحتية جديدة لتعزيز النمو في المنطقة. كما تجمع هذه الشراكة بين الحضور الجغرافي والخبرات الإقليمية الواسعة للشركتين للاستفادة من الفرص في السوق بالشكل الأمثل".

نبذة عن شركة "بلاكستون"

تُعد "بلاكستون" أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم. تسعى الشركة إلى تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين من الشركات والأفراد من خلال تعزيز عمل الشركات التي تستثمر فيها. وتشمل أصول "بلاكستون" المُدارة، والتي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار أمريكي، استراتيجيات استثمار عالمية تركز على العقارات، والأسهم الخاصة، والائتمان، والبنية التحتية، وعلوم الحياة، وأسهم النمو، والاستثمارات الثانوية، وصناديق التحوط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.blackstone.com ومتابعة حسابات الشركة على لينكدإن وإكس (تويتر) وإنستغرام عبر @blackstone.

نبذة عن وحدة "بلاكستون للعقارات"

تُعد بلاكستون من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار العقاري. تأسست وحدة بلاكستون العقارية عام 1991، وتدير حالياً رأس مال استثماري بقيمة 325 مليار دولار أمريكي. وتُعد بلاكستون أكبر مالك للعقارات التجارية على مستوى العالم، حيث تمتلك وتدير أصولاً في جميع المناطق الجغرافية والقطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية، ومراكز البيانات، والعقارات السكنية، والمكاتب، وقطاع الضيافة. وتسعى صناديقها الاستثمارية إلى الاستحواذ على أصول ذات مواقع مميزة حول العالم لكنها غير مُدارة بالشكل الأمثل. كما تستثمر وحدة Core+ لدى بلاكستون في أصول عقارية مستقرة بدرجة كبيرة على مستوى العالم، من خلال استراتيجيات خاصة بالشركات واستراتيجيات مخصصة للمستثمرين الأفراد الذين يركزون على تعزيز الدخل، بما في ذلك صندوق Blackstone Real Estate Income Trust. وتدير بلاكستون أيضاً واحداً من أبرز أنشطة الديون العقارية على مستوى العالم، حيث تقدم حلول تمويل شاملة، بما في ذلك إدارة صندوق Blackstone Mortgage Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت رمز: BXMT).

نبذة عن "لونيت":

"لونيت" هي شركة استثمارية عالمية مستقلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 110 مليارات دولار أمريكي. تركز الشركة بشكل رئيسي على الأسواق الخاصة، كما تنشط عبر نطاق أوسع من إدارة الأصول، حيث تعمل مع قاعدة عملاء متنوعة تشمل المؤسسات، والمكاتب العائلية، والشركات.

وبصفتها شركة رائدة في حلول الأسواق الخاصة، تستفيد لونيت من حجم أعمالها ومرونتها وإمكانية وصولها إلى شركاء مرموقين للاستثمار في فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة، من خلال صناديقها المشتركة، والمحافظ الاستثمارية المُخصصة، والحسابات المُدارة بشكل منفصل، بهدف تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر لعملائها. أطلقت لونيت أكبر صندوق استثماري في العالم لتحفيز العمل المناخي تحت اسم "ألتيرّا"، إضافة إلى "أكسايت"، وهي شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة تركز على الاستثمار في الأسواق الخاصة ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واستكمالاً لمنصتها في الأسواق الخاصة، تقدم لونيت أيضاً للمستثمرين مجموعة من صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية والصناديق المتداولة ذات الطابع الخاص، وحلولاً استثمارية أخرى من خلال نظام "مزايا الغاف"، وخدمات إدارة الثروات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.lunate.com

"لونيت كابيتال ليمتد"، اكسايت كابيتال ليمتد"، و التيرا مانجمنت ليميتد" هي شركات تخضع لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بينما تخضع شركة "لونيت كابيتال ذ.م.م" لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع، وجميعها شركات تابعة لـ"لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد".

-انتهى-

