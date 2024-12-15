الرياض، المملكة العربية السعودية: تفخر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر" أو "المجموعة" أو "الشركة")، الرائدة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع المكيّفات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن إبرامها لاتفاقية شراكة استراتيجية هامة مع ستانلي بلاك آند ديكر، أكبر وأشهر شركة أمريكية على صعيد العالم في تصنيع الأدوات الكهربائية والمعدّات اليدوية وحلول التخزين وحلول الأدوات الرقمية ومنتجات الحياة العصرية والمنتجات الخارجية ومعدّات التثبيت المصنّعة وغيرها من الأدوات والمعدّات الصناعية، لتقدّم دعمها وخدماتها لأكبر المصنّعين والمبتكرين والحرفيين وعمال البناء.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُحدث تحولاً إيجابياً ملحوظاً في سوق الأجهزة المنزلية على مستوى المملكة، وبموجبها ستصبح مجموعة شاكر أحد الموزّعين المعتمدين لأجهزة ومنتجات بلاك آند ديكر في مختلف أنحاء السعودية. وتمثّل هذه الشراكة إنجازاً مرحلياً هاماً، إذ إنها تجمع ما بين الإرث العريق لشركة ستانلي بلاك آند ديكر في مجال الابتكار من جهة والخبرة الغنية وإمكانات التوزيع المعزّزة التي تتمتّع بها شركتنا من جهة أخرى.

أُقيم حفل توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لمجموعة شاكر في الرياض، وحضره السيد محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر، والسيد جون كاولي، رئيس ستانلي بلاك آند ديكر في الشرق الأوسط والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الأسواق الدولية، والسيد بارميش فينكاتيسواران، مدير عام ستانلي بلاك آند ديكر في منطقة الشرق الأوسط.

في إطار هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة شاكر بتوزيع مجموعة منتجات بلاك آند ديكر المتنوّعة من الأجهزة المنزلية عالية الأداء بما يضم أحدث الحلول في أدوات الطبخ وتحضير الطعام والعناية بالملابس والتنظيف. وستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بسوق الأجهزة المنزلية على صعيد المملكة، من خلال توفير منتجات موثوقة ومبتكرة تلبّي مختلف احتياجات المستهلك العصري.

وتعليقاً على إبرام هذه الشراكة، قال السيد محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر:"من دواعي سرورنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع ستانلي بلاك آند ديكر، وهي شركة رائدة عالمياً وذائعة الصيت بفضل حسّها الابتكاري وجودة منتجاتها. وتتماشى هذه الشراكة بشكل مثالي مع رؤية مجموعتنا الهادفة إلى توفير خدمات ومنتجات استثنائية ومتميزة إلى جمهور عملائنا، فضلاً عن إسهامها في نمو المملكة وتقدّمها وازدهارها. ولا شكّ أن تعاوننا مع ستانلي بلاك آند ديكر سيساعد في إثراء مجموعة منتجاتنا بتشكيلة رائعة من أجهزة بلاك آند ديكر، لنُعيد تأكيد التزامنا الراسخ بالارتقاء بنمط معيشة عملائنا وتلبية تطلّعاتهم".

ومن جانبه، قال السيد بارميش فينكاتيسواران، مدير عام ستانلي بلاك آند ديكر في منطقة الشرق الأوسط: "يسرّنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة شاكر، تأكيداً على مدى التزامنا تجاه ضمان رضا العملاء وسعادتهم. عبر هذه الاتفاقية، لن نقوم بتوسعة نطاق حضورنا فحسب، لا بل سنقوّي أيضاً من العلاقات والروابط التي تجمعنا بمستهلكينا. وتعكس الجهود التي نبذلها فلسفتنا القائمة على مفهوم ’بساطة التصميم‘، وتؤكد مساعينا الهادفة إلى تحسين حياة مستهلكينا لتصبح أكثر بساطة وسلاسة وتوازناً وراحة. وأود أن أشير إلى أننا الآن نبحث في مجالات وسبل مختلفة وجديدة تلبّي متطلّبات مستهلكينا وتلقى استحسانهم مثل توفير حلول منزلية شاملة ومتكاملة لملاّك المنازل الجدد في كافة أرجاء المنطقة".

تعبّر اتفاقية التعاون هذه عن الرؤية المشتركة بين الطرفين لتوفير أجهزة منزلية عالمية المستوى وعالية الجودة للعملاء السعوديين، ومواصلة دعم جهود النمو في السوق المحلية. وبالاستفادة من الخبرات المعمّقة لمجموعة شاكر ونطاق حضورها الواسع في السوق، سترتقي هذه الشراكة برضا العملاء في المملكة إلى معايير غير مسبوقة من خلال إتاحة منتجات وأجهزة منزلية عالية الجودة في متناول أيديهم.

حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة. وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودية والمنطقة.

حول ستانلي بلاك آند ديكر

ستانلي بلاك آند ديكر هي أكبر شركة لتصنيع الأدوات والمعدّات في العالم ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمركية وتشغّل منشآت ومرافق تصنيعية في كافة أرجاء العالم، وهي مدرجة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500، كما أنها مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: SWK). تسترشد الشركة بشعارها "لأولئك الذين يصنعون العالم" ويعمل لديها نحو 60 ألف موظف من مختلف الخلفيات لإنتاج وتصنيع منتجات مبتكرة وحائزة على الجوائر مثل الأدوات الكهربائية والمعدات اليدوية وحلول التخزين وحلول الأدوات الرقمية ومنتجات الحياة العصرية والمنتجات الخارجية ومعدّات التثبيت المصنّعة وغيرها من الأدوات والمعدات الصناعية لتقدم دعمها وخدماتها لأكبر المصنّعين والمبتكرين والحرفيين وعمال البناء.

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