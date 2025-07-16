القاهرة: أعلنت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أحد شركات مجموعة سي آي كابيتال القابضة (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، عن غلق باب الاكتتاب في أول صندوق استثمار مفتوح في مصر للأسهم المتوافقة مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) “صندوق مصر الأخضر استدامة"، والذي يعد أول صندوق من نوعه يتم اتاحة وثائقه للأفراد والمؤسسات. ويستهدف الصندوق الاستثمار في أسهم البورصة المصرية المتوافقة مع معايير الاستدامة (ُESG)، وذلك بعد تجاوز حجم الاكتتابات وتغطيته بأكثر من 400%، وقدمت إدارة الشركة الشكر لعملائها وشركائها في النجاح على الدعم والثقة.

وسوف يتاح تلقي طلبات الشراء والاسترداد يومياً ابتداءً من شهر يوليو الجاري من خلال البنوك المصرية وشركة سي آي كابيتال للوساطة في السندات كجهات تلقي.

ويعكس صندوق مصر الأخضر استدامة التزام شركة سي آي كابيتال في دعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، حيث أشارت الدراسات العالمية إلى تفوق أداء الاستثمارات المستدامة على المدى الطويل رغم التحديات الأخيرة في بعض الأسواق العالمية.

وكان قد صرح الدكتور عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، وقت فتح باب الاكتتاب: "ان إطلاق صندوق مصر الأخضر استدامة يمثل خطوة جديدة في ريادة الشركة لسوق الاستثمار في مصر، من خلال تقديم أدوات استثمارية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء، مع تحقيق أثر إيجابي مستدام."

كما كان أضاف أبو العنين: "نفتخر بأن نكون أول جهة تطلق صندوقاً عاماً للأسهم المستدامة في السوق المصرية، بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ومع سياسة الاستدامة الداخلية للشركة، والتي تدمج معايير الـ ESG بشكل منهجي في عملية الاستثمار."

ويُذكر أن الصندوق سيقوم بالاستثمار ضمن أسهم أفضل 30 شركة مقيدة بالبورصة المصرية وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، ويتميز بتنوع قطاعي واسع يشمل: الخدمات المالية، والصناعات، والمواد الأساسية، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والعقارات وغيرها من القطاعات.

شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول هي أكبر مدير للأصول في السوق المصري من حيث عدد الصناديق والمحافظ المدارة وحجم الأصول، وصنفت ضمن أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط لعام 2025 ضمن قائمة فوربس الشرق الاوسط Forbes Middle East. ووصل إجمالي حجم الأصول المدارة إلى ما يزيد عن 82 مليار جنيه مصري، وهو الأعلى في السوق المصري. كما حازت الشركة على جائزة أفضل مدير للأصول في مصر والشرق الأوسط وافريقيا من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية المعنية بإدارة الصناديق والمحافظ.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري.

ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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