حققت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 10.0٪ على أساس سنوي، لتبلغ 953 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025.

استمر الاداء الواعد فيالأسواق الدولية ، حيث سجلت الإيرادات نموًا بنسبة 21.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 301 مليون ريال سعودي، بفضل الأداء المتميز في كل من أوزبكستان، وأذربيجان، وجورجيا، والأردن .

واصل برنامج تحسين العلامات التجارية في تحقيق نتائج إيجابية، فقد شهدت إيرادات المتاجر في المملكة العربية السعودية زيادةً بنسبة 88.5٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

عززت سينومي ريتيل جهودها في تقليص المديونية ليخفض صافي الدين بنسبة 11.8٪ بعد سداد 216.6 مليون ريال سعودي.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سينومي للتجزئة"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام 2025 ("الربع الأول 2025")، محققة إيرادات بلغت 1.3 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها +11.2٪ على أساس سنوي، لتعود إلى تحقيق الأرباح و تسجل أرباح إيجابية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 116.1 مليون ريال سعودي، وصافي ربح قدره 1.8مليون ريال سعودي.

ويعود هذا التحسّن في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى التحول الكبير في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، حيث تحولت النتائج من تسجيل خسارة بلغت 27.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024 إلى تحقيق أرباح قدرها 98.1 ملايين ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025. وفي المقابل، سجلت الأرباح الدولية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تراجعًا من 19.8 مليون ريال سعودي إلى 13.8 مليون ريال سعودي خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعكس عودة الأسواق إلى مستوياتها الاعتيادية بعد ربع شهد تأثيرات خصومات نهاية الموسم . أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد حافظ على استقراره، محققًا أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 4.3 ملايين ريال سعودي في كل من الربع الأول لعامي 2024 و2025، على الرغم من الأثر المرحلي الناتج عن تنفيذ برنامج تحسين العلامات التجارية.

بهذه المناسبة، صرح سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل: "تمثل العودة إلى تحقيق الأرباح في الربع الأول من العام 2025 دليلاً واضحًا على التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا للتحول، فقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 116.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 3.7 ملايين ريال سعودي خسارة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء قدرتنا على مواصلة إضفاء التحسينات على عملياتنا التشغيلية ، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتركيزنا المتواصل على المبادرات ذات القيمة المضافة .

تصدّرت سوق المملكة العربية السعودية محركات النمو في نتائج هذا الربع، بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2024 الذي تأثر حينها بالظروف الجيوسياسية. كما شهدنا في الربع الأول 2025 التأثير الواضح لبرنامج تحسين العلامات التجارية، فمن خلال تنفيذ استراتيجية تجزئة فعالة ومدروسة والحرص على تلبية الطلب المتنامي للعملاء، حققنا تحولاً كبيراً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للتجزئة في المملكة العربية السعودية، وهو المحرك الرئيسي لتحقيق الأرباح في مجموعتنا.

أما على الصعيد الدولي، فقد جاءت نتائج العمليات ضمن النطاق الطبيعي في الربع الأول الذي عادةً ما يتم خلاله توفير عروض و خصومات نهاية الموسم، وذلك عقب التأثيرات الاستثنائية المرتبطة بالإطلاق دولة اوزباكستان في العام الماضي، وهو ما يعيد التأكيد على استقرار حضورنا الجغرافي الواسع وما يتيحه من إمكانات واعدة.

وظل قطاع الأغذية والمشروبات مستقرًا، رغم التأثير المرحلي الناتج عن برنامج تحسين العلامات التجارية. ونحن ندرك أهمية التخارج من عدد إضافي من العلامات ذات الأداء الضعيف ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، بما يدعم تعزيز الهوامش الربحية، بالتوازي مع تطوير استراتيجية نمو أكثر تركيزًا حول محفظتنا الأساسية في هذا القطاع. ولا تزال "سينومي ريتيل" ملتزمة بتعزيز الأداء عالي المستوى محلياً ودولياً من خلال تسليط الضوء على العلامات التجارية المميزة، والإدارة الحكيمة للمحافظ ، وتنفيذ استراتيجيات تجزئة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الأداء خلال فترات ذروة الطلب."

تحليل الإيرادات

سجلت "سينومي ريتيل" إيرادات إجمالية بلغت 1.3 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2025، بارتفاع قدره 11.2٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بالعوامل الموسمية المواتية في المملكة العربية السعودية والتركيز المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية. كما شهدت إيرادات المجموعة على أساس المثل بالمثل نموًا بنسبة 5.6٪، نتيجة الأداء القوي للعلامات التجارية، بما في ذلك نمو على أساس المثل بالمثل بنسبة 15.5٪ لعلامة "زارا" و9.2٪ لباقي علامات "إنديتكس".

ونمت إيرادات التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة 10.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 953.4 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، بدعم من نمو الإيرادات على أساس المثل بالمثل بنسبة 5.1٪. كما تضاعفت تقريبًا إيرادات المتجر الواحد على أساس سنوي، لتصل إلى 2.9 ملايين ريال سعودي، كنتيجة مباشرة لجهود برنامج تحسين العلامات التجارية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وقد بدأ الربع بمبيعات قوية مدفوعة بخصومات نهاية الموسم، التي اختُتمت في 22 فبراير من العام 2024 واستمر هذا الأداء الإيجابي حتى شهر مارس، نتيجة حلول شهر رمضان المبارك بأكمله ضمن الربع الأول – أي قبل عشرة أيام مقارنة بالعام الماضي – مما أسهم في زيادة ملحوظة في الطلب، لا سيما في قطاع الأزياء.

وحققت العلامات التجارية الرئيسية، بما في ذلك "زارا" و"ليفتيز" و"ماسيمو دوتي" و"ستراديفاريوس" أداءً قويًا، فسجلت زارا نموًا في الإيرادات على أساس المثل بالمثل بنسبة 14.3٪، في حين سجلت العلامات التجارية الأخرى التابعة لمجموعة إنديتكس نموًا بنسبة 9.9٪. ورغم التراجع الطفيف في حركة العملاء نتيجة التغيير لتوقيت صرف الرواتب، أظهرت أعمال البيع بالتجزئة مرونة واستجابة قوية.

وسجل قطاع التجزئة في الأسواق الدولية إيرادات بلغت 301.3 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2025، محققًا نمواً بنسبة 21.8٪ على أساس سنوي، بفضل الأداء القوي في كل من أوزبكستان (+123.1٪)، وأذربيجان (+33.1٪)، وجورجيا (+21.6٪)، والأردن (+20.3٪). وارتفع متوسط إيرادات المتجر الواحد بنسبة 38.5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليون ريال سعودي، كما سجلت إيرادات المتاجر نموًا على أساس المثل بالمثل بنسبة 11.4٪، مما يعكس تحسناً في إنتاجية المتاجر ونمواً مستداماً على مستوى المحفظة بأكملها.

ويعكس الأداء في الربع الأول من عام 2025 قاعدة إيرادات أكثر استقرارًا، في ظل عودة السوق إلى أوضاعها الطبيعية، مقارنةً بالربع الأول من عام 2024 الذي شهد أداءً استثنائيًا بدعم من تحقيق مبيعات بالسعر الكامل خلال إطلاق عمليات الشركة في أوزبكستان للمرة الأولى في فبراير من العام الماضي. في المقابل، تضمن الربع الأول من عام 2025 أنشطة تصفية واسعة النطاق وخصومات نهاية الموسم، لا سيما في أسواق رابطة الدول المستقلة، الأمر الذي حدّ من نمو الهوامش الربحية.

ورغم الخصومات الموسمية، سجلت "زارا" زيادة ملحوظة في الإيرادات على أساس المثل بالمثل بلغت 20.3٪، بينما حققت العلامات التجارية الأخرى التابعة لـ"إنديتكس" نموًا بنسبة 7.0٪ على أساس المثل بالمثل ، مما يؤكد متانة العلامة التجارية واستمرار الطلب القوي من المستهلكين.

أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد حافظ على استقرار نسبي في الإيرادات التي بلغت 80 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2025، مقارنة بـ 86.5 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام 2024. وتراجعت الإيرادات للمتجر الواحد بنسبة 11.0٪ على أساس سنوي لتبلغ 306,585 ريال سعودي، نتيجة التأثير المتواصل لبرنامج تحسين العلامات التجارية. ومع ذلك، أظهرت الإيرادات على أساس المثل بالمثل مؤشرات إيجابية، مع تراجع الانخفاض في الأداء من -9.1٪ في الربع الأول من العام 2024 إلى -7.2٪ في الربع الأول من العام 2025.

وأظهرت علامة "سينابون" بوادر أولية لتعافٍ محتمل، مدعومة بحملات تسويقية هادفة وعروض ترويجية خلال شهر رمضان الكريم لتوسيع قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة. في المقابل، حافظت "صب واي" على نموها الإيجابي، مستفيدة من شبكتها التي تضم 61 متجر في المملكة العربية السعودية، لتسجل نمواً بنسبة 3.9٪ في الإيرادات على أساس المثل بالمثل خلال الربع الأول من العام 2025، في تأكيد على قوة العلامة في قطاع الوجبات السريعة.

وسجلت المبيعات عبر الإنترنت 111.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، محققة نمواً بنسبة 21.8٪ على أساس سنوي. وارتفعت مساهمة القنوات الرقمية في إجمالي الإيرادات (بما في ذلك قطاع الأغذية والمشروبات) من 7.6٪ في الربع الأول من العام 2024 إلى 8.3٪ في الربع ذاته من العام 2025، مما يؤكد التوسع المتواصل في الاعتماد على المنصات الرقمية.

وفي قطاع الأزياء، شهدت إيرادات "زارا" عبر الإنترنت زيادةً بنسبة 55.2٪ على أساس سنوي، بينما سجلت العلامات التجارية الأخرى التابعة لـ"إنديتكس" نمواً بنسبة 59.5٪ على أساس سنوي، مما يعكس ارتفاع الطلب على منصات سينومي الرقمية. أما في قطاع الأغذية والمشروبات، فقد حققت "صب واي" نمواً استثنائياً عبر الإنترنت تجاوز 300٪ علي أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع الطلب خلال شهر رمضان الكريم وتعزيز الحضور على منصات التوصيل.

تحليل الأرباح

بلغ مجمل الربح 177.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، بزيادة نسبتها 88.0٪ على أساس سنوي. وقد بلغ هامش مجمل الربح 13.3٪، مسجلاً تحسنًا بمقدار 5.4 نقاط مئوية، مرتفعًا من 7.9٪ في الربع الأول من العام 2024، و الذي عزز تعويض التأثيرات الجيوسياسية السلبية على أداء نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع المبيعات، إلى جانب مواصلة جهود ترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية، و خفض شبكة المتاجر مما أدي الي خفض مصاريف المرافق و الصيانة بنسبة 51.9% و انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين بنسبة 1.1٪، وانخفاض نفقات الإيجار بنسبة 3.0٪.

ووصلت مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية إلى 83.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، بانخفاض نسبته 34.1٪ على أساس سنوي، ما يعكس التزام "سينومي ريتيل" المستمر بتحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف.

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من العام 2025 116.1 مليون ريال سعودي، مسجلة تحسناً ملحوظًا مقارنة بخسارة قدرها 3.7 ملايين ريال سعودي خسارة في الربع الأول من العام 2024. ونتيجة لذلك، ارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7٪، مدفوعًا بإضفاء التحسينات المتواصلة على العمليات التشغيلية وتركيز الشركة المتواصل على خفض التكاليف. وعلى الصعيد الدولي، سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك انخفاضًا من 19.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2024 إلى 13.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، مما يعكس عودة السوق لوضعها الطبيعي بعد ربع كامل شهد خصومات نهاية الموسم. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد حافظ على استقراره، محققًا أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.3 ملايين ريال سعودي خلال نفس الفترة من عامي 2024 و2025، رغم التأثير المرحلي لبرنامج تحسين العلامة التجارية.

ومن الجدير بالذكر أن الربع الأول من العام 2025 شهد تسجيل مكاسب رأسمالية قدرها 21.8 مليون ريال سعودي ناتجة عن التخارج من ثلاث علامات تجارية غير أساسية.

وحقق صافي الربح 1.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، مقارنة بصافي خسارة قدرها 151.7 مليون ريال سعودي في الربع المقابل من العام السابق. ويعود هذا التحول الإيجابي بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء التشغيلي، إضافة إلى انخفاض نفقات التمويل بنسبة 34.7٪ في الربع الأول من العام 2025، نتيجة الجهود المستمرة لتقليص المديونية.

وانخفض صافي الدين بنسبة 5.3٪ مقارنة بالسنة المالية 2024، بعد سداد ديون قدرها 216.6 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى تراجع إجمالي المديونية من 1.8 مليار ريال سعودي إلى 1.6 مليار ريال سعودي. وتظل "سينومي ريتيل" ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها لتقليص الديون وتعزيز وضعها المالي.

أبرز النتائج التشغيلية

افتتحت "سينومي ريتيل" ثلاثة متاجر جديدة خلال الربع الأول من العام 2025، شملت متجرين في قطاع الأغذية والمشروبات (تحت علامة سينابون) ومتجرًا واحدًا في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية (ماسيمو دوتي)، وذلك تماشياً مع مسارها الاستراتيجي الرامي إلى التوسع الانتقائي للعلامات التجارية الرائدة.

وفي المقابل، أغلقت الشركة 75 متجرًا خلال الفترة ذاتها، ما نتج عن صافي إغلاق قدره 72 متجرًا.

ومن بين عمليات الإغلاق:

40 منها نتيجة الاطار الطبيعي للأعمال

منها نتيجة الاطار الطبيعي للأعمال 21 مرتبطة بالتخارج من علامات تجارية معينة

14 مرتبطة بالخروج الكامل من الأسواق الأمريكية

و حسب القطاع ، شملت عمليات الإغلاق 33 متجرًا في المملكة العربية السعودية، و30 في الأسواق الدولية لقطاع التجزئة، و12 في قطاع الأغذية والمشروبات. وفي إطار جهود تحسين حضورها الدولي، تخارجت "سينومي" من عدة مواقع غير استراتيجية، بما في ذلك خروجها الكامل من "28 مول" في أذربيجان، مما يعكس التزامها بالتركيز على تحقيق الأرباح وتعزيز تواجدها في مواقع عالية الجودة في مجال البيع بالتجزئة.

وبعد هذه التغييرات، بلغ عدد المتاجر المشغّلة من قبل الشركة 808 متاجر بنهاية الربع الأول من العام 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.9٪ على أساس سنوي، تماشيًا مع برنامج تحسين العلامات التجارية.

كما شهد الربع الأول من العام 2025 إعادة افتتاح متجر مانغو في "نخيل مول" بعد الانتهاء من أعمال التجديد، بما يتماشى مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث المواقع الرئيسية. وشملت أعمال التجديد إضافة قسم مخصص للرجال وغرفٍ لتبديل الملابس، فضلاً عن اعتماد تصاميم هيكلية تضمن للعملاء تجربة أفضل.

آخر مستجدات برنامج تحسين محفظة العلامات التجارية

خلال الربع الأول من العام 2025، واصلت "سينومي ريتيل" تنفيذ خطتها لتحسين محفظة العلامات التجارية، بالتخارج من ثلاث علامات تجارية غير أساسية هي: إيبيكيول (Ipekyol)، وتويست (Twist)، وماشكا (Machka)، محققة مكاسب رأسمالية قدرها 22 مليون ريال سعودي. وقد نُقلت هذه العلامات إلى شركاء الامتياز، ما أدى إلى انتقال ملكية 21 متجرًا. كما خرجت الشركة بالكامل من السوق الأمريكية التي لم تعد سوقاً مجدية لها، في خطوة تعكس تركيزها الاستراتيجي على تركيز حضورها الدولي.

الاستراتيجية والتوقعات لعام 2025

قطاع الأزياء

ستواصل "سينومي ريتيل" المضي قدمًا في استراتيجيتها لقطاع الأزياء من خلال التوسع الانتقائي في المتاجر الجديدة ضمن المواقع الرئيسية، بالتوازي مع تعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواصلة برنامجها في تحسين التكاليف.

قطاع الأغذية والمشروبات

ستظل استراتيجية الأغذية والمشروبات مستندة على أربع ركائز رئيسية وهي:

الابتكار الذي يركز على العملاء - توسيع عروض المنتجات لتتماشى مع احتياجات المستهلكين المتطورة عبر كافة الشرائح. إضفاء التحوّل على تجربة المتجر - إعادة تصميم المواقع لتقديم تجارب راقية ومتميزة. التميز في القنوات الرقمية وخدمات التوصيل - تعزيز القدرات الرقمية ووضع خدمات التوصيل كقناة أساسية للنمو المستدام ، وزيادة حركة المرور ، والكفاءة التشغيلية ، وولاء العملاء. تعزيز الصلة بالعلامة التجارية - تعميق الروابط العاطفية مع المستهلكين وتحديث تصور العلامة التجارية لتواكب أنماط الحياة المتطورة.

-انتهى-

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