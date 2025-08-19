دبي، الإمارات العربية المتحدة: انضمت شركة سينارتشي للاستشارات، وهي شركة استشارات رائدة في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى منظومة الشركاء العالمية لمجموعة إنفو-تيك للأبحاث. وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأدوات استراتيجية ذات مستوىً عالمي لتكنولوجيا المعلومات وحلول الجاهزية للذكاء الاصطناعي، مما يعزز ثقة قادة الأعمال في المنطقة.

ستدعم شركة سينارتشي، بصفتها شريكًا معتمدًا في تقديم الحلول والخدمات، عملاءها الإقليميين في تطبيق منهجيات إنفو-تيك القائمة على الأبحاث، إلى جانب الأدوات التحليلية، وأطر العمل الاستشارية التنفيذية، وذلك لمساعدة كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات وقادة الأعمال على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم التكنولوجية.

صرح رامكي جايرامان، الشريك الإداري في شركة سينارتشي للاستشارات قائلًا: "إن شراكتنا مع مجموعة إنفو-تيك للأبحاث تمكننا من تقديم مستوى جديد من التنظيم والوضوح الاستراتيجي لطريقة تعامل المؤسسات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وقيادة تكنولوجيا المعلومات"، وأضاف: "التوقيت مثالي؛ فالقادة يريدون المضي قدمًا، ولكنهم يريدون القيام بذلك بحكمة. وهذا التعاون يمنحهم بالضبط ما يحتاجونه، وهو إرشاد عالمي موثوق يتم تنفيذه على الصعيد المحلي".

تحقيق قيمة ملموسة لقادة قطاع التكنولوجيا في المنطقة

يوفر هذا التعاون للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصولًا مباشرًا إلى رؤى عملية وخدمات مشتركة تتضمن ما يلي:

الجاهزية لتطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي:

أطر عمل وتقييمات لقياس مستوى النضج الحالي وإعداد مسارات تنفيذ مخصصة وقابلة للتنفيذ.

أبحاث حسب الطلب ومعلومات استراتيجية:

الوصول إلى مكتبة أبحاث إنفو-تيك العالمية، وأدواتها، ومعاييرها التي تتناول القيادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والابتكار، والحوكمة، ومنظومة الموردين.

ورش عمل وتحليلات لقيمة التكنولوجيا:

يُقدمها مستشارو شركة سينارتشي المعتمدون لدعم عملية اتخاذ القرارات، والمواءمة، والتنفيذ.

أدوات السياسات المؤسسية والحوكمة:

يشمل ذلك منصة "ماي بوليسيز" (myPolicies) لأتمتة وإدارة السياسات المؤسسية لتكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مركزي.

ذكر جيمس ألكسندر، نائب الرئيس الإقليمي للشركاء في مجموعة إنفو-تيك للأبحاث قائلًا: "من خلال الدمج بين الفهم العميق الذي تتمتع به شركة سينارتشي لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين أدوات إنفو-تيك الدقيقة المبنية على الأبحاث، فإننا نوفر لكبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في المنطقة مسارًا واضحًا وعمليًا لتسريع مخططاتهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وهذه الشراكة تعني أن القادة لم يعودوا مضطرين للمفاضلة بين أفضل الممارسات العالمية والملاءمة المحلية، حيث يتم توفير كليهما لهم دون عناء في بيئتهم المحلية".

شريك محلي يقدّم أدوات عالمية تحقق نتائج ملموسة

مع تزايد الحاجة الملحة لتبني الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة التكاليف والمرونة الرقمية، تُمكّن هذه الشراكة المؤسسات من اتخاذ خطوات مدروسة بعيدًا عن نهج التجربة والخطأ.

كما يمكن للمديرين التنفيذيين المهتمين بتقييم وضعهم الحالي وتحديد المبادرات ذات التأثير العالي تحديد موعد لتقييم مجاني لقيمة التكنولوجيا تقوم شركة سينارتشي بإجرائه باستخدام منهجية إنفو-تيك ذات الفاعلية المُثبتة.

للتواصل: contact@synarchygroup.com

لمعرفة المزيد: https://go.infotech.com/partners/synarchy-consulting

نبذة عن شركة سينارتشي للاستشارات

شركة استشارات تتبنى النهج الاستراتيجي يقع مقرها في دبي، حيث تساعد المؤسسات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على إدارة تبني الذكاء الاصطناعي، ودفع مسارات التحول الرقمي، وتحقيق التميز التشغيلي.

www.synarchygroup.com

نبذة عن مجموعة إنفو-تيك للأبحاث

مجموعة إنفو-تيك للأبحاث هي إحدى المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال الأبحاث والاستشارات، وتخدم أكثر من (30,000) متخصص في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. وتقدم الشركة أبحاثًا موضوعية وذات أهمية عالية، إلى جانب خدمات استشارية لمساعدة القادة على اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة في الوقت المناسب. وعلى مدى ما يقارب (30) عامًا، عملت إنفو-تيك بشكل وثيق مع فِرَق الأعمال لتزويدهم بكل ما يحتاجونه، بدءًا من الأدوات التنفيذية وصولًا إلى الإرشادات التحليلية، وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة لمؤسساتهم.

www.infotech.com

