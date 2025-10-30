أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف أبوظبي) اتفاقية مساهمة مع شركة سيمنز للطاقة لدعم حملة "وقف الحياة"، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى توفير مصادر تمويل مستدامة مخصصة لتأمين خدمات الرعاية الصحية وتحسين صحة المصابين بالأمراض المزمنة من الفئات الأكثر ضعفاً.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستدعم شركة سيمنز للطاقة، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، حملة "وقف الحياة" على مدى خمس سنوات. تعكس هذه المساهمة الدائمة التزام الشركة بتعزيز فرص الحصول على الرعاية الصحية من خلال دعم تكاليف العلاج، والبحوث الطبية، وتوفير المعدات الأساسية، وتطوير مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُبرز هذه المساهمة الدور الحيوي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في ضمان استدامة الرعاية الصحية وشموليتها وعدالة خدماتها. ومن خلال تضافر جهود المؤسسات المحلية والشركات والجهات الفاعلة في العمل الخيري، تُبرهن حملة "وقف الحياة" دور الدعم المالي الخيري المشترك في تعزيز التقدم الاجتماعي طويل الأجل وبناء مجتمعات أكثر صحة.

وتحت شعار "معك للحياة"، قدمت حملة "وقف الحياة" مفهوماً جديداً للعمل الخيري من خلال نماذج وقفية عصرية، حيث حققت في غضون أقل من شهر واحد إنجازاً تاريخياً بجمع أكثر من تسعمائة مليون درهم من أكثر من مئتي ألف مساهم. ويعكس هذا الإنجاز الباهر عمق التضامن والثقة في مجتمع الإمارات.

تُكرّس الحملة جهودها لدعم المرضى المصابين بأمراض مزمنة، وأصحاب الهمم، بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، مع الحفاظ على كرامتهم وصحتهم.

وبهذا الخصوص قال سعادة فهد عبدالقادر القاسم هو المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف أبوظبي): "لا تقتصر الغاية من ’وقف الحياة‘ على تمويل قطاع الرعاية الصحية فحسب، وإنما تهدف كذلك إلى تحويل العمل الخيري إلى إرث مستدام. ويعكس دعم شركة سيمنز للطاقة روح التضامن التي تجعل من هذه الحملة مبادرةً حقيقيةً للتغيير. إن كل درهم يتم التبرع به يُصبح جزءاً من صندوق دائم يحمي العائلات اليوم، ويدعم مقومات الرعاية للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق أدعو الأفراد والمؤسسات والجهات المانحة إلى مواصلة هذه المسيرة النبيلة. فمن خلال العمل المشترك سنتمكن من توسيع نطاق حملة ’وقف الحياة‘، وإحداث تغيير جوهري في حياة المستفيدين، وبث روح الأمل في نسيج مجتمعنا".

من جانبه قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة : "تفخر سيمنز للطاقة بالانضمام إلى مشروع وقف الحياة التابع لأوقاف أبو ظبي، والمساهمة في مبادرات الاستدامة المجتمعية التي تلبي احتياجات حقيقية. تعكس هذه الشراكة جهودنا العالمية ضمن برنامج "Energy4Good"، الهادف إلى دعم التقدم الاجتماعي، وتحقيق تغيير إيجابي دائم لصالح الناس".

تتطلع أوقاف أبوظبي لمواصلة جهودها في توسيع محفظة مبادراتها الوقفية المبتكرة في القطاعات الحيوية، مساهمةً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في مجال العمل الخيري المستدام، ذلك أنها تتبنى نهجاً يحث على تقديم التمويل المستدام النابع من نزعة إنسانية راسخة، مما يضمن تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

نبذة عن أوقاف أبوظبي:

تأسست ”أوقاف أبوظبي“ في مايو 2023، بهدف تطوير قطاع الأوقاف من خلال تعظيم الأثر الاجتماعي والمالي للأصول الوقفيّة في المجتمع عبر الاستثمارات والشراكات الرامية إلى تحقيق قيم الاستدامة.

وبالإضافة إلى إدارة جميع العمليات والأنشطة الوقفيّة، تتولى أوقاف أبوظبي مهام الوصاية المالية على ثروات القُصَّر والمحجور عليهم ومن في حكمهم، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاجتماعي.

وتعمل أوقاف أبوظبي كذلك على ترسيخ ثقافة الوقف، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على دورها في إدارة واستثمار الأوقاف وأموال القُصَّر. كما تسعى الهيئة إلى إعادة تشكيل الممارسات الوقفيّة على مستوى الإمارة، بما يضمن تطورها ومواكبتها لأفضل المعايير.

حول شركة سيمنز للطاقة:

تُعد سيمنز للطاقة واحدة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة على مستوى العالم. تدعم سيمنز للطاقة الانتقال إلى عالم أكثر استدامة من خلال العمل مع شركاء وعملاء الشركة على أنظمة الطاقة المستقبلية. تغطي منتجات وحلول وخدمات سيمنز للطاقة تقريبًا سلسلة القيمة في مجال الطاقة بالكامل، بدءًا من توليد الطاقة والحرارة وعمليات النقل، وصولًا إلى التخزين. توفر الشركة تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة، مثل التوربينات الغازية والبخارية، ومحطات الطاقة الهجينة التي تعمل بالهيدروجين، والمولدات والمحولات الكهربائية.

تعزز شركة سيمنز جاميسا، التابعة لسيمنز للطاقة والمتخصصة في مجال طاقة الرياح، من مكانة الأخيرة كرائدة في مجالات الطاقة المتجددة على مستوى العالم. يُقدر أن سدس الكهرباء المنتجة عالميًا يعتمد على تقنيات سيمنز للطاقة. توظف سيمنز للطاقة حوالي ١٠٢٬٠٠٠ شخص حول العالم في أكثر من ٩٠ دولة، وبلغت إيراداتها ٣٤٫٥ مليار يورو في السنة المالية ٢٠٢٤. www.siemens-energy.com

