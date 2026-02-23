أعلنت شركة سيلفر ليك موتورز، إحدى شركات المانع القابضة، الموزع الرسمي الوحيد والمعتمد لعلامة إكسيد في سلطنة عُمان، عن الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية الفاخرة في السوق العُمانية، ما يُمثل نقطة فارقة في قطاع النقل الفاخر المتنامي في المنطقة. ويعكس هذا التوسع تركيز إكسيد على الأسواق التي تُولي أهمية قصوى للقيمة طويلة الأجل، والتطور التكنولوجي، والتصميم الراقي في قرارات الشراء.

تمثل سلطنة عُمان خياراً طبيعياً ضمن هذه الاستراتيجية، حيث تظل الموثوقية والتميز الهندسي ومصداقية العلامة التجارية من الاعتبارات الرئيسية للمستهلكين المحليين - وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع مكانة إكسيد المتميزة ورؤيتها الإقليمية طويلة الأجل.

تشتهر إكسيد بهندستها الرائدة وفلسفتها التصميمية الراقية، إذ تعتبر العلامة التجارية الوحيدة في عالم السيارات الفاخرة التي تقدم مجموعة متنوعة من الطرازات المختارة بعناية والتي تشمل طراز LX في نسختيه COM وLUX، وطراز RX بنسخه المتعددة مثل الطراز الكهربائي الهجين القابل للشحن (PHEV) وLUX وSTD، والطراز الرائد VX بنسخته الفاخرة LUX ، ونسخة إصدارات العلامة الرائدة - مما يؤكد التزام إكسيد بتقديم حلول تنقل راقية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق المتقدمة.

وفي هذه المناسبة صرح الفاضل هشام صالح المانع، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات المانع القابضة ، قائلاً: "يمثل دخول إكسيد إلى سلطنة عُمان خطوة مدروسة واستراتيجية ضمن أجندتنا الإقليمية ذات النمو واسع النطاق، حيث تُعدّ السلطنة سوقٌ تعتبر فيه الجودة طويلة الأمد، والعمق التكنولوجي، ومصداقية العلامة التجارية عواملَ أساسية في اتخاذ القرارات".

وأضاف: "بصفتها علامة تجارية رائدة في صناعة السيارات ذات حضور عالمي قوي، تُقدّم إكسيد منتجات متطورة إلى جانب فلسفة ترتكز على الأداء والابتكار والنمو المدروس. ويعكس توجهنا الجديد ثقتنا في التوجه الاقتصادي لسلطنة عُمان والتزامنا بالمساهمة في تطوير مشهد قطاع النقل فيها".

معلّقاً على الإنجاز الجديد، قال الفاضل منصف أهابشان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ويست ليك موتورز: "ينصبّ تركيزنا في سلطنة عُمان على تقديم سيارات فاخرة تجمع بين الرقي والأناقة والتطور والكفاءة وسهولة الاستخدام اليومي، وقيمة التملك على المدى الطويل، حيث صُممت مجموعة سيارات إكسيد - والتي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة وسيارات محركات الاحتراق الداخلي - على التركيز بشكل كبير على تحسين نظام الدفع وأنظمة السلامة المتقدمة والأداء المتسق في مختلف ظروف القيادة. وهذا ما يُمكّن العلامة التجارية من الاندماج بسلاسة في السوق المحلية، مع دعمها في الوقت لرؤية السلطنة البيئية المستدامة والانتقال نحو حلول نقل منخفضة الانبعاثات".

تُعدّ السلامة والتميز الهندسي ركيزتين أساسيتين لمكانة إكسيد العالمية. فقد حاز هيكلها المتطور ذو التصميم القفصي، بالإضافة إلى تقنيات السلامة الحاصلة على براءات اختراع، على العديد من شهادات السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم. وتُعزز هذه النتائج برامج اختبار صارمة تُجرى في مختلف الظروف المناخية وبيئات التشغيل، مما يضمن أداءً موثوقاً يُعتمد عليه في ظروف الاستخدام الواقعية.

ومن جانبها، علقت الفاضلة يليان شيونغ، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة إكسيد:" تمثل سلطنة عُمان ركناً رئيسياً في خطة التوسع الاستراتيجية التي تعتمدها شركة إكسيد العالمية، لا سيما بعد ترسيخ مكانتها ونجاحها الباهر في الأسواق العالمية والإقليمية".

وأضاف:" ومن خلال شراكتنا مع شركة سيلفر ليك موتورز، نجمع بتألق وتميز بين استراتيجية طرازات إكسيد القائمة على الابتكار والفهم العميق للسوق الإقليمية. ونهدف معاً إلى إعادة تعريف تجارب السيارات الفاخرة وتقديم قيمة مستدامة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي".

تُشكّل أنظمة الدفع الكهربائية عالية الكفاءة، المصممة خصيصاً لظروف القيادة الواقعية التي تتماشى مع طبيعة المنطقة، جوهر استراتيجية الابتكار لدى إكسيد، التي تُقدّم طرازات كهربائية ذات مدى ممتد النطاق يتجاوز 1000 كيلومتر، مُلبّيةً بذلك إحدى أهم أولويات العملاء في المنطقة. هذا وتُوفّر سيارة RX الهجينة القابلة للشحن، والمُزوّدة بنظام PHEV (الطراز الكهربائي الهجين القابل للشحن) الخاص بإكسيد، نطاق قيادة إجمالي يصل إلى 1300 كيلومتر، مع استهلاك وقود منخفض يصل إلى 1.2 لتر/100 كيلومتر، مما يُرسي معايير جديدة في كفاءة استهلاك الوقود ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة.

في إطار التزامها الدؤوب والمستمر وطويل الأمد تجاه السوق العماني، ستقوم شركة سيلفر ليك موتورز وشركة إكسيد بإنشاء شبكة من صالات العرض الرئيسية ومراكز الخدمة المتكاملة في جميع أنحاء السلطنة، مما سيشكل اللبنة الأساسية لنموٍ مستدام، بالإضافة إلى توفير تجربة تملك واقتناء متميزة تتمحور حول العملاء وتتوافق مع الأسس والمعايير الدولية التي تنتهجها إكسيد.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة صالة عرض إكسيد في منطقة مرتفعات غلا - شارع المعارض، أو الإتصال على الرقم +968 95995565

-انتهى-

