سيسكو تكشف عن طرق جديدة تتيح للمؤسسات تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتحويل تكنولوجيا المعلومات باستخدام شبكات الجيل التالي، ومزايا الأمان، والقدرة على المراقبة، والتعاون لمواكبة وتيرة الابتكار العالمية

أماكن عمل ذكية: أجهزة جديدة للشبكات الجامعية والصناعية وفروع الشركات، إلى جانب إدارة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإنشاء أماكن عمل حديثة وآمنة وقابلة للتكيف.

عمليات مبسطة مع نظام AgenticOps: تُطلق سيسكو حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الأتمتة، وتوفير دفاع استباقي ضد التهديدات.

تعزيز الأمن لعصر الذكاء الاصطناعي: تقوم سيسكو بدمج ابتكارات الأمان الجاهزة للذكاء الاصطناعي في عروض جدار الحماية الهجين الشبكي ونظام الوصول العالمي إلى الشبكة القائم على مبدأ انعدام الثقة، وتمكين تبني الذكاء الاصطناعي الوكيل الآمن مع سحابة سيسكو للأمن.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة سيسكو المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز(CSCO)، خلال مشاركتها في فعالية "سيسكو لايف" في مدينة سان دييغو، عن مجموعة من الابتكارات الجديدة التي تهدف إلى مساعدة الشركات على التكيّف والتحوّل في عصر الذكاء الاصطناعي. وتواصل الشركة إعادة تصور مراكز البيانات وأماكن العمل المستقبلية لمساعدة المؤسسات على اغتنام الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، لا سيما وأن الشركات باتت تواجه ضغوطاً متزايدة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي الآمن وتحقيق قيمة مضافة من الاستثمار فيه.

وفي تعليقه على هذه الابتكارات، قال جيتو باتيل، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات في سيسكو: "توفر سيسكو البنية التحتية الأساسية لعصر الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن شبكات وتجارب آمنة، والتي تعمل على ربط العالم ودعم الاقتصاد العالمي. ونحن نشهد راهناً طفرة غير مسبوقة في الابتكار على خلفية تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي الوكيل لأتمتة سير العمل وحل المشكلات المعقدة. وتتمتع سيسكو بتاريخ عريق وسجل مشهود في مساعدة الشركات على إدارة بنيتها التحتية؛ واليوم، نبني على هذا الأساس لدعم الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي".

وفي سياق متصل، قال باتريك ميليغان، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة فورد للسيارات: "نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي الوكيل حالياً في جميع أعمالنا، بدءاً من التصميم إلى الهندسة والتصنيع وحتى دعم العملاء. وبينما نبني وننشر وندير قدرات ذكاء اصطناعي متطورة على نطاق واسع، فإن حلول الشبكات والأمان التي تقدمها لنا سيسكو تُعدّ جزءاً أساسياً من بنيتنا التحتية التكنولوجية الشاملة".

وكانت سيسكو قد كشفت خلال فعالية Cisco Live، عن مجموعة واسعة من المنتجات والتحسينات الجديدة المصممة لمساعدة العملاء على التعامل بثقة واطمئنان مع الذكاء الاصطناعي الوكيل، بما في ذلك:

أماكن عمل لعصر الذكاء الاصطناعي: يعتمد إنشاء بيئة عمل ذكية على بنية تحتية شبكية حديثة تتكيف مع تزايد حركة البيانات، وتضمن وصولاً دائماً، وتوفر مستويات أمان قوية. وفي الوقت نفسه، يجب على المؤسسات تمكين موظفيها من العمل بذكاء وفعالية أكبر من أي وقت مضى. ولتلبية هذه المتطلبات، أعلنت شركة سيسكو عن أجهزة جديدة لتشغيل الشبكات الجامعية والصناعية وفروع الشركات، بالإضافة إلى إدارة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تجاوز عمليات سير العمل التفاعلية وصولاً إلى إدارة شبكات مستقلة واستباقية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل كاميرا Room Vision PTZ المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سيسكو على تحويل الاجتماعات إلى تجربة أشبه بالتجربة السينمائية. وتعزز خاصية Jira لأتمتة سير العمل الموجودة في نظام Cisco AI Assistant لحزمة منصة Webex، كفاءة العمليات، بينما يُبسّط نظام Webex AI Agent خدمة العملاء الذاتية باستخدام قوالب مُخصصة لكل قطاع. لمعرفة المزيد: المؤسسة المستعدة للذكاء الاصطناعي: بناء بيئة عمل ذكية مع سيسكو.

عمليات مبسطة لعصر الذكاء الاصطناعي مع نظام AgenticOps: كشفت سيسكو عن حلول متعددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم فرق تكنولوجيا المعلومات بالبساطة والأتمتة، بما في ذلك Cisco AI Canvas ، وهي واجهة مستخدم توليدية تعتبر الأولى من نوعها في الصناعة للتعاون في الوقت الفعلي بين فرق عمليات الشبكة والأمان، ونظام Cisco AI Assistant ، الذي يوفر التحكم في المحادثة عبر مجموعة حلول سيسكو. ويرتكز نموذج الشبكات العميقة من سيسكو على القدرات الجديدة، وهو نموذج لغة كبير متخصص في مجال معين، مُدرَّب على قاعدة معارف سيسكو الواسعة، بما في ذلك برامج U من سيسكو، ومواد خبير الشبكات المعتمد ( CCIE ). وبنتيجة ذلك تم ابتكار ذكاء اصطناعي يفهم الشبكات ويساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على العمل بكفاءة أكبر. لمعرفة المزيد: مرحباً بكم في عصر الوكلاء: الأفراد + الوكلاء يحققون المزيد معاً.

، وهي واجهة مستخدم توليدية تعتبر الأولى من نوعها في الصناعة للتعاون في الوقت الفعلي بين فرق عمليات الشبكة والأمان، ونظام ، الذي يوفر التحكم في المحادثة عبر مجموعة حلول سيسكو. ويرتكز نموذج الشبكات العميقة من سيسكو على القدرات الجديدة، وهو نموذج لغة كبير متخصص في مجال معين، مُدرَّب على قاعدة معارف سيسكو الواسعة، بما في ذلك برامج من سيسكو، ومواد خبير الشبكات المعتمد ( ). وبنتيجة ذلك تم ابتكار ذكاء اصطناعي يفهم الشبكات ويساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على العمل بكفاءة أكبر. لمعرفة المزيد: مرحباً بكم في عصر الوكلاء: الأفراد + الوكلاء يحققون المزيد معاً. مراكز بيانات لعصر الذكاء الاصطناعي: كشفت سيسكو عن ابتكارات متواصلة في حلول الحوسبة والشبكات لمراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي الوكيل، تُولي أهمية قصوى لعرض النطاق الترددي للشبكة، وزمن الوصول، وكفاءة الطاقة. وللمساهمة في تعزيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي لدعم شبكة الكهرباء، انضمت سيسكو إلى اتحاد معهد بحوث البترول (EPRI) لاتحاد الطاقة المفتوحة للذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى ذلك، تُقدم سيسكو إمكانيات جديدة لمساعدة مزودي الخدمات على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة وتحقيق الربح منها. لمعرفة المزيد: توسيع آفاق الإمكانات: خدمات سيسكو الرشيقة، شبكات لعصر الذكاء الاصطناعي.

الأمن في عصر الذكاء الاصطناعي: بات توافر أمن قوي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تتعامل الشركات مع تعقيدات التطبيقات المتزايدة، وقوى عاملة متنقلة وموزعة على نطاق واسع، وتهديدات متطورة تستند إلى الذكاء الاصطناعي. وتُقدم سيسكو ابتكارات في جدار الحماية الشبكي الهجين وحلول الوصول الشامل إلى الشبكة القائم على مبدأ انعدام الثقة ، كما أعلنت عن جداري حماية جديدين، هما سلسلتا 6100 و200، الذين يوفران للعملاء أفضل أداء سعري في فئتهما. وكشفت الشركة أيضاً عن إمكانيات جديدة عبر سحابة سيسكو للأمن لمساعدة العملاء على مواجهة تحديات تأمين الذكاء الاصطناعي الوكيل. لمعرفة المزيد: تفعيل الذكاء الاصطناعي الوكيل في العالم الحقيقي وجدار الحماية الشبكي الهجين من سيسكو: نقاط إنفاذ أفضل، وتجزئة أذكى، وسياسة متعددة الموردين.

كما أعلنت عن جداري حماية جديدين، هما سلسلتا 6100 و200، الذين يوفران للعملاء أفضل أداء سعري في فئتهما. وكشفت الشركة أيضاً عن إمكانيات جديدة عبر سحابة سيسكو للأمن لمساعدة العملاء على مواجهة تحديات تأمين الذكاء الاصطناعي الوكيل. لمعرفة المزيد: تفعيل الذكاء الاصطناعي الوكيل في العالم الحقيقي وجدار الحماية الشبكي الهجين من سيسكو: نقاط إنفاذ أفضل، وتجزئة أذكى، وسياسة متعددة الموردين. المرونة الرقمية في صميم جميع الابتكارات والتحسينات: تُساعد العديد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرات المُحسّنة في حلول Splunk Observability Cloud و Splunk AppDynamics ، بالإضافة إلى التكاملات الأعمق والأوثق بين حلول سيسكو و Splunk ، العملاء على اكتساب رؤية أوضح لصحة الشبكة وأدائها. وتشمل التحديثات الرئيسية تكاملاً ثنائي الاتجاه بين قدرة المراقبة Splunk Observability ونظام سيسكو ThousandEyes Assurance وحلول شبكات سيسكو للمؤسسات، ما يُتيح عمليات رقمية أكثر مرونةً وقائمةً على الرؤى. لمعرفة المزيد: سيسكو و Splunk تُعززان المرونة الرقمية للمؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي.

و ، بالإضافة إلى التكاملات الأعمق والأوثق بين حلول سيسكو و ، العملاء على اكتساب رؤية أوضح لصحة الشبكة وأدائها. وتشمل التحديثات الرئيسية تكاملاً ثنائي الاتجاه بين قدرة المراقبة ونظام سيسكو وحلول شبكات سيسكو للمؤسسات، ما يُتيح عمليات رقمية أكثر مرونةً وقائمةً على الرؤى. لمعرفة المزيد: سيسكو و تُعززان المرونة الرقمية للمؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي. إدارة موحدة لعصر الذكاء الاصطناعي: تُطلق الشركة حالياً Cisco Cloud C ontrol ، وهي منصة إدارة موحدة جديدة تغطي حلول سيسكو للشبكات والأمان والمراقبة. وستوفر هذه المنصة تجربة متكاملة مدعومة بأدوات ذكاء اصطناعي أصلية مثل Cisco AI Canvas و Cisco AI Assistant . وسوف تتمكن فرق تكنولوجيا المعلومات باستخدام Cisco Cloud Control ، من تنفيذ سير العمل العابر للمنتجات، وتحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي، وإدارة البنية التحتية بسهولة.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تُحدث ثورة في طريقة اتصال المؤسسات وحمايتها في عصر الذكاء الاصطناعي. ولأكثر من 40 عامًا، نجحت سيسكو في ربط العالم بأمان. وبفضل حلولها وخدماتها الرائدة في الصناعة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكِّن سيسكو عملاءها وشركاءها ومجتمعاتها من إطلاق العنان للابتكار وتعزيز الإنتاجية وتعزيز المرونة الرقمية. تلتزم سيسكو ببناء مستقبل أكثر اتصالاً وشمولاً للجميع.

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