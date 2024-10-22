دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سيراميك رأس الخيمة"، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة السيراميك، عن توقيع اتفاقية إطارية مع شوبا للإنشاءات ذ.م.م.، وهي شركة إنشاءات رائدة متعددة الجنسيات تابعة لمجموعة شوبا. وبموجب الاتفاقية، ستكون "سيراميك رأس الخيمة" الشريك الحصري لتوفير السيراميك وبلاط البورسلين الفاخر لمشاريع شوبا المقبلة.

وستقدم "سيراميك رأس الخيمة"، والمعروفة بتميّزها في صناعة منتجات السيراميك والبورسلين عالية الجودة، خبراتها لابتكار حلول الأسطح المصممة لتلبية معايير الراحة والسلامة العالية التي تعتمدها "شوبا للإنشاءات".

واكتسبت "شوبا للإنشاءات ذ.م.م" التابعة لـ "مجموعة شوبا" مكانةً مرموقة في تقديم تصاميم لا مثيل لها، وتشييد مباني عالية الجودة ومجتمعات معيشية مستدامة. ومنذ تأسيسها في عام 2016، تلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة والكفاءة الهندسية، وتتبع نهجًا يتمحور حول العملاء ويركز على الشفافية في جميع العمليات التجارية، ما عزز مكانتها كعلامةٍ تجارية موثوقة في هذا القطاع.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي ل "سيراميك رأس الخيمة": "باعتبارنا شركةً وطنية رائدة في دولة الإمارات، يسرنا في «سيراميك رأس الخيمة» أن نبرم شراكة مع «شوبا للإنشاءات ذ.م.م» في مشاريعها الحالية والقادمة، تجسيدًا لالتزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة والجودة والتميز، ورؤية شوبا الرامية لإرساء معايير جديدة للفخامة. ونتطلع إلى توفير حلولنا المتميزة ضمن هذه المشاريع الطموحة، لنساهم معًا في بناء إرث راسخ في مشهد العقارات في الدولة."

وتمثل الشراكة بين سيراميك رأس الخيمة و"شوبا للإنشاءات ذ.م.م" إنجازًا بارزًا يجمع بين شركتين رائدتين. وبموجب الشراكة، ستتولى "سيراميك رأس الخيمة" توريد البلاط وحلول الأسطح عالية الجودة لمشاريع شوبا القادمة، ما يضمن تلبية أعلى المعايير في الجودة والتصميم.

وبدوره، قال فرانسيس آلفرد، المدير العام لشركة "شوبا العقارية": "نتطلع لانطلاقة هذه الشراكة الاستراتيجية مع «سيراميك رأس الخيمة» الرائدة في صناعة السيراميك والمعروفة بالتزامها بالجودة والابتكار، حيث يتماشى هذا التعاون تمامًا مع التزام «شوبا للإنشاءات» بتقديم تصاميم لا تضاهى وحلول معيشية مستدامة. ومن خلال هذه الخطوة، سنعمل على تعزيز جودة مشاريعنا، والارتقاء بمعايير الفخامة والحرفية، لنمضي معاً قُدُمًا في إنشاء مساحات معيشية متفردة ستغير ملامح مستقبل العقارات في المنطقة."

نبذة عن سيراميك رأس الخيمة

تعد "سيراميك رأس الخيمة" واحدة من أكبر العلامات التجارية في صناعة السيراميك عالميًا، لاسيما بلاط الجدران والأرضيات الخزفي والسيراميكي، وأدوات المائدة والأدوات الصحية والصنابير. وتتميز الشركة بقدرتها على إنتاج 118 مليون متر مربع من البلاط، و5.7 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و36 مليون قطعة من أدوات المائدة البورسلينية، و2.5 مليون قطعة من الصنابير سنويًا، وتدير 23 مصنعاً بأحدث التقنيات في الإمارات العربية المتحدة والهند وبنغلاديش وأوروبا.

تأسست الشركة عام 1989 متخذةً من دبي مقرًا رئيسيًا لها. وتقدم الشركة خدماتها للعملاء في أكثر من 150 دولة من خلال شبكة مراكزها التشغيلية الواسعة. كما أن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية نحو مليار دولار أمريكي.

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