دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختارت شركة سيراميك رأس الخيمة، إحدى أكبر شركات تصنيع السيراميك في العالم، شركة "إس إيه بي إس إي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SAP) لتنفيذ برنامج تحول رقمي شامل على مستوى المجموعة، وذلك من خلال اعتماد نظام "رايز ويذ إس إيه بي" (RISE with SAP). ويهدف البرنامج إلى تحقيق تكامل شامل للعمليات عبر الكيانات الـ 55 التابعة للشركة لإنشاء منصة سحابية موحدة تدعم عملياتها في أكثر من 150 دولة.

ويعالج المشروع تعقيدات إدارة كيانات متعددة تعمل عبر أنظمة متفرقة من خلال توحيدها ضمن منصة سحابية مركزية من حزمة الأعمال إس إيه بي (SAP Business Suite)، والتي تشمل "إس إيه بي إس/4 هانا السحابية الخاصة" (SAP S/4HANA Private Cloud)، ومنصة "إس إيه بي المتكاملة لتخطيط الأعمال" (SAP Integrated Business Planning)، وحل الموارد البشرية "إس إيه بي سكسيس فاكترز" (SAP SuccessFactors) المدعوم بـ "منصة إس إيه بي للذكاء الاصطناعي للأعمال" (SAP Business AI). وسيتم اعتماد منصة إس إيه بي المتكاملة لتخطيط الأعمال عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل المبيعات والعمليات، والاستجابة وسلسلة الإمداد، وتخطيط الطلب، إلى جانب تشغيل منصة إدارة الموارد البشرية المركزية المخصصة للموظفين (SAP SuccessFactors Employee Central)، ونظام الرواتب السحابي. ومن خلال الانتقال إلى بيئة سحابية حديثة، تعزز سيراميك رأس الخيمة مستوى الرؤية التشغيلية وتدعم إحكام الرقابة على الأداء، فضلًا عن اعتماد منظومة قادرة على التكيّف مع التطورات التقنية ومتطلبات الأعمال المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة: "يأتي اختيار حلول إس إيه بي انسجاماً مع توجهات سيراميك رأس الخيمة لتطوير نموذج أعمال متقدم يوظف التكنولوجيا لدعم النمو المستدام على المدى الطويل. إن توحيد عمليات سيراميك رأس الخيمة عالميًا ضمن منصة سحابية موحدة سيعزز من مستويات الشفافية والرقابة عبر مختلف أنشطة الشركة. ومن خلال اعتماد مبادئ Clean Core، القائمة على الحفاظ على البنية القياسية للنظام وتقليص الاعتماد على التعديلات البرمجية المخصصة، سنؤسس بنية تشغيلية مرنة وقابلة للتطور مع تغير احتياجات الأعمال. كما يتيح لنا هذا الأساس إدخال قدرات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتمكين أكثر من 12,000 موظف ببيانات فورية وعمليات مترابطة، بما يعزز قدرتنا على خدمة عملائنا بكفاءة أعلى".

وستعتمد سيراميك رأس الخيمة على مدى خمس سنوات مجموعة من حلول "إس إيه بي" بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد على مستوى الشركة، ضمن بيئة سحابية مصممة لتعزيز مستوى الكفاءة ودعم اتخاذ القرار على نطاق واسع. ومن خلال نظام تخطيط موارد المؤسسات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستتمكن الشركة من إدخال الأتمتة الذكية تدريجياً عبر مختلف عملياتها. كما تسهم منصة تخطيط الأعمال المتكاملة (SAP Integrated Business Planning) في تعزيز دقة التنبؤ، وتحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة إدارة رأس المال العامل، بما يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستجابة على مستوى العالم.

من جانبه، قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في الإمارات العربية المتحدة: "تُظهر سيراميك رأس الخيمة كيف يمكن للشركات الصناعية تبسيط البيئات التشغيلية المعقدة على مستوى العالم، وبناء أساس رقمي يدعم التوسع ويعزز من الاتساق في الأداء. إن نشر إس إيه بي إس/4 هانا السحابية الخاصة (SAP S/4HANA Private Cloud)، ومنصة تخطيط الأعمال المتكاملة (SAP Integrated Business Planning)، وحل الموارد البشرية "إس إيه بي سكسيس فاكترز" (SAP SuccessFactors)، سيوفر مستوى أعلى من الرؤية والحوكمة اللازمة لإدارة العمليات الدولية بكفاءة أكبر. ومن خلال اعتماد مبادئ Clean Core، ستعمل الشركة على خفض الأعباء التقنية، وترسيخ منصة قادرة على التطور مع تغير متطلبات الأعمال والأسواق، دعمًا لمرحلة نموها المقبلة".

وأضاف زين الدين أن سيراميك رأس الخيمة تدرس أيضًا الاستفادة من قدرات إس إيه بي للذكاء الاصطناعي للأعمال (SAP Business AI) بما في ذلك المساعد الرقمي جول Joule، إلى جانب مجموعة من حالات الاستخدام المدمجة للذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقات إس إيه بي. وأوضح أن خارطة طريق إس إيه بي في مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال تتضمن حالياً أكثر من 350 حالة استخدام مدمجة متاحة عبر تطبيقاتها، مع توقعات بتوسعها إلى أكثر من 1,000 حالة استخدام، إضافة إلى أكثر من 40 وكيل ذكي مصمم لدعم الأتمتة القائمة على الأدوار وتعزيز اتخاذ القرار عبر مختلف وظائف الأعمال.

لمحة حول سيراميك رأس الخيمة

تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة في عام 1989 ومقرها في الإمارات، وهي من أكبر شركات السيراميك في العالم. وتتخصص الشركة في بلاط السيراميك والخزف الحجري من البورسلين للجدران والأرضيات وأدوات المائدة ومستلزمات الحمّامات والخلاطات، وتصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 118 مليون متر مربع من البلاط، بمعدل 5.7 مليون قطعة من الأدوات الصحية و36 مليون قطعة من أدوات المائدة الخزفية و2.6 مليون قطعة من الخلاطات في 23 مصنع حديث في دولة الإمارات والهند وبنغلادش وأوروبا.

وتقدم الشركة خدماتها للعملاء في أكثر من 150 دولة من خلال شبكتها من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

سيراميك رأس الخيمة هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات، وتبلغ مبيعات المجموعة السنوية حوالي 1 مليار دولار أمريكي.

عن "إس إيه بي"

إس إيه بي (رمزها في بورصة نيويورك SAP) هي شركة عالمية رائدة في تطبيقات المؤسسات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأعمال، تُسخر التكنولوجيا لخدمة المؤسسات من جميع الأحجام والمجالات، ما جعلها ولأكثر من 50 عاماً محطّ ثقة الشركات التي تتطلع إلى العمل بأفضل الإمكانيات والممارسات العالمية من خلال توحيد عملياتها الحيوية التي تشمل الأقسام المالية والمشتريات والموارد البشرية وسلاسل التوريد وإدارة تجارب العملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.sap.com.

