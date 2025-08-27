القاهرة: في إطار سعيها لتوسيع جهودها داخل السوق المصري، أعلنت سيجنيفاي مصر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإضاءة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة كونتراك لخدمات المرافق العامة، التي لها الريادة كأول شركة لإدارة المنشآت و المرافق العامة في مصر منذ 21 عامًا، تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أسس تعاون استراتيجي، حيث تلتزم كونتراك بإعطاء الأولوية لمنتجات سيجنيفاي، مع بحث فرص التعاون في أسواق أخرى مستقبلًا، مما يرسخ مكانة الشركتين كروّاد في حلول إدارة المرافق الذكية والمتصلة.

يمثل هذا التعاون نقطة تحول نحو دمج تقنيات الإضاءة المبتكرة مع خدمات إدارة المرافق المتقدمة، بما يعزز الكفاءة والاستدامة وتجربة المستخدم في المشاريع الكبرى على مستوى المنطقة. وتأتي هذه الشراكة في سياق توجه سيجنيفاي العالمي نحو دعم التنمية المستدامة عبر توطين حلول الإضاءة المتقدمة، ودمجها في مشروعات البنية التحتية الكبرى، ما يسهم في رفع كفاءة الطاقة ويُقلل من الأثر البيئي في القطاعات كثيفة الاستهلاك. كما تنسجم هذه الخطوة مع جهود السوق المصري في تسريع وتيرة التحول نحو مدن ذكية وأكثر مرونة واستدامة، مما يدعم من قيمة الشراكة كمحطة مهمة في مسار تطوير المباني الذكية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتفق هذه الشراكة مع رؤية كونتراك في مواكبة التطور العالمي دائما في جميع المجالات التكنولوجية عامة وفي مجال الاستدامة وترشيد الطاقة على وجه الخصوص، والتي تنتهجه كإستراتيجية رئيسية لتقديم أفضل الحلول المتقدمة لخدمة عملائها وتطوير منشآتهم، لذا فإن هذا التعاون يعد سابقة فريدة من نوعها على مستوى مصر.

ومن جانبه علق محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي أفريقيا، "نعمل على ترسيخ موقعنا في السوق المصري كشريك استراتيجي للتكنولوجيا التي تُسهم في رفع كفاءة المشاريع وتقليل استهلاك الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية من خلال التعاون مع شركاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والقدرة على التنفيذ مثل شركة كونتراك، وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لتعزيز التحول نحو حلول الإضاءة الذكية في مصر."

وأضاف:" من خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بدعم السوق المحلي والتوسع في السوق الاقليمي بحلول موثوقة ومرنة، تواكب التحول الرقمي وتُسهم في بناء مدن أكثر كفاءة ومرونة للمستقبل."

من جانبه، أشار المهندس ناجى أبو تار، العضو المنتدب لشركة كونتراك لادارة الخدمات العامة:"في شركة كونتراك، نؤمن أن التعاون مع عملائنا المميزين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح، هو أساس تحقيق الأهداف المشتركة والاستدامة. بفضل فريقنا من المديرين المحترفين، والمديرين التنفيذيين، والموظفين المخلصين، نلتزم دائمًا بتجاوز التوقعات.

وأضاف: "تقدم المرحلة الحالية فرصًا غير مسبوقة لنمو صناعة إدارة المرافق في مصر والمنطقة الأوسع، مع استمرار البلاد في كونها ركيزة مهمة في منطقة الشرق الأوسط. وعدنا لعملائنا هو تقديم أفضل الحلول وأكثرها ابتكارًا، لخلق قصص نجاح مشتركة، ولنصنع مستقبلًا من التميز والإنجاز في مجال إدارة المرافق".

تتناول مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية لتعزيز الكفاءة والابتكار في إدارة المرافق، وذلك عبر استراتيجية سيجنيفاي الرامية إلى تحويل المباني إلى كيانات ذكية ومستدامة. يرتكز التعاون على تحديث ونشر حلول الإضاءة المتصلة من سيجنيفاي في المباني البارزة، بما يضمن كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين رفاهية المستخدمين عبر توفير بيئات إضاءة ذكية ومستدامة. هذا إلى جانب دمج أنظمة التحكم الذكي بالإضاءة بسلاسة ضمن عمليات إدارة المرافق، لتحقيق صيانة أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من عمر الأصول.

وتُقدم أنظمة الإضاءة المتصلة من سيجنيفاي حلولاً رائدة موفرة للطاقة ومدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء، مع حساسات ذكية وأنظمة تحكم آلي تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة. في المقابل، توفر كونتراك لإدارة المرافق خدمات شاملة لإدارة المرافق وإدارة الأصول، مستفيدة من البيانات المستخرجة من أنظمة الإضاءة المتصلة لتمكين الصيانة الوقائية وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية وهو ما تحرص دائما كونتراك علي تحقيقه لعملائها . وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية ستقدم الشركتان حلول المباني الذكية القابلة للتوسع والمستدامة، عبر تطوير مشاريع تجريبية مشتركة في مواقع حيوية مثل المتاحف، والبنوك و مقرات الشركات والمراكز الصحية، والسفارات والمجمعات السكنية.

وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول ذكية ومستدامة في قطاع البنية التحتية، حيث تلعب تقنيات الإضاءة المتصلة دورًا محوريًا في تحسين كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز معايير الاستدامة في المشروعات العمرانية الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

عن سيجنيفاي:

سيجنيفاي (المدرجة في بورصة "يورونكست: LIGHT") هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الإضاءة للشركات والمستهلكين و المحترفة في مجال إنترنت الأشياء. تقدم منتجات الشركة تحت العلامة التجارية Philips، أنظمة الإضاءة المتصلة التفاعلية والخدمات المدعومة بالبيانات التي توفر قيمة للأعمال وتساهم في تحسين الحياة داخل المنازل والمباني والأماكن العامة. في عام 2024، بلغت مبيعات سيجنيفاي 6.1 مليار يورو، ويعمل لدى الشركة حوالي 29 الف موظف في أكثر من 70 دولة.نحن نعمل على توظيف إمكانيات الضوء غير المحدودة من أجل حياة أكثر إشراقًا وعالم اكثر استدامة. وقد تم إدراج الشركة في مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة منذ الطرح العام الأول لمدة ثماني سنوات متتالية ، كما حصلت على تصنيفEcoVadisالبلاتيني على مدار خمس سنوات متتالية،مما يضع سيجنيفاي ضمن أفضل 1%من الشركات التي تم تقييمها عالميًا.

تتوفر الأخبار من Signify في غرفة الأخبارو XوLinkedInوInstagram. يمكن العثور على معلومات للمستثمرين على صفحة علاقات المستثمرين.

عن كونتراك :

كونتراك لإدارة المرافق العامة، شركة تابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات، تحتفل بفخر بمرور ٢١ عاماً من التميز في خدمات إدارة المنشآت المتكاملة في مصر. وبتشكيلة متميزة من فريق يتجاوز عدد أفراده ٤٢٠٠ موظف، وخدمة أكثر من ١٦٢ عميل في مختلف القطاعات — بما في ذلك القطاعات الصناعية والتجارية

قدمت كونتراك حلول إدارة منشآت عالية الجودة وشاملة، ملتزمة بالمعايير الدولية مثل

ISO 41001، ISO 9001، ISO 45001، ISO 14001، وISO 55001

توفر الشركة خدمات مخصصة تتضمن الإدارة على الموقع وخارج الموقع، الصيانة، التنظيف، الأمن، التجديد، وخدمات تخصصية مثل تنظيف الواجهات، التنسيق الحدائق، إدارة النفايات، والسلامة الصناعية. ومع ما يقرب من عقدين من الخبرة، تواصل كونتراك توسيع نطاق خدماتها وقدراتها، محافظة على مكانتها كشريك موثوق في إدارة المرفق في مصر والمنطقة

