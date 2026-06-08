أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي المتقدمة، اليوم عن هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة تطورها مع دخولها مرحلة جديدة من النمو.

وتعكس الهوية الجديدة حجم الشركة ونضجها واستعدادها للمستقبل، في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز دورها في حماية البنية التحتية الحيوية ودعم طموحات دولة الإمارات في ريادة التحول الرقمي الآمن والمدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وترتكز الهوية الجديدة على الوعد المؤسسي "تأمين المستقبل"، بما يعكس تحولاً استراتيجياً واضحاً من نهج الدفاع التفاعلي إلى الأمن السيبراني الاستباقي القائم على الذكاء والتحليل. ويمثل هذا التطور نقلة تتجاوز المفهوم التقليدي للأمن السيبراني، عبر تبني نهج متقدم يستشرف المخاطر الناشئة ويمكّن المؤسسات من التعامل بثقة مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي وتسارع التحول الرقمي.

ويأتي تحديث الهوية المؤسسية في وقت أصبح فيه الأمن السيبراني عنصراً أساسياً في تعزيز المرونة الوطنية والاستقرار الاقتصادي. ومع تسارع تبني التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات، باتت الحاجة إلى أطر أمنية ذكية وتكيفية واستباقية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ومنذ تأسيسها في عام 2022، نجحت سيبكس في ترسيخ مكانتها كمزود موثوق لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي المتكاملة، من خلال دعم المؤسسات والجهات الحكومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وخلال فترة وجيزة، ساهمت الشركة في تنفيذ 14 مشروعاً وطنياً للتحول، وقدمت خدماتها لأكثر من 200 جهة من القطاعين العام والخاص. ومن خلال الجمع بين النمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية، وسّعت الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قدراتها في مجالات استخبارات التهديدات، وخدمات الأمن المُدارة، وحماية البنية التحتية، بما يعزز مكانتها كشريك رئيسي في حماية مجتمع قائم على الذكاء الاصطناعي.

ومع فريق عمل يضم ما يقارب 600 موظف، تواصل الشركة تعزيز تركيزها على تطوير الكفاءات وبناء القدرات، بما يسهم في تنمية الخبرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز منظومة المواهب الوطنية. ويتماشى ذلك مع طموحات دولة الإمارات طويلة الأمد في بناء قدرات رقمية سيادية وتعزيز المرونة عبر القطاعات الحيوية.

وفي تعليقه على المرحلة المقبلة من نمو الشركة، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "يمثل تحديث هويتنا المؤسسية أكثر من مجرد إطلاق هوية جديدة، فهو يعكس رؤية مستقبلية واستعداداً لما هو قادم. ومع تقدم دولة الإمارات في تحقيق رؤيتها لتصبح رائدا ًعالمياً في الابتكار الرقمي والمرونة، لم يعد الأمن السيبراني مجرد وظيفة داعمة، بل أصبح أولوية وطنية. ويعكس تطورنا هذا التحول، حيث نواصل تعزيز قدراتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الكفاءات، وتوسيع دورنا في تأمين الأنظمة التي تدعم التقدم الاقتصادي والمجتمعي. وتمثل هذه المرحلة فصلاً جديداً في مسيرة نمونا والتزامنا تجاه الوطن الذي نخدمه".

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عن شركة سيبكس القابضة CPX Holding

سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة جي 42، هي شركة رائدة في توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي الشاملة. تأسست شركة سيبكس في عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعمل بها أكثر من 600 متخصص في الأمن السيبراني والأمن المادي، يوفرون الخدمات للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل تركيزها القوي على توفير أعلى مستويات الأمن عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، تعمل سيبكس على تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها ومواصلة العمل بثقة واطمئنان.

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