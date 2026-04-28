دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تعكس الإلتزام بمستقبل التنقل الذكي والمُستدام، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع شركة "بيرفورمانس بلس موتورز" عن ضم سيارة "فوياه فري"،VOYAH FREE، الكهربائية الفاخرة ذات المدى الممتد، والتي تعمل أساساً بالطاقة الكهربائية وتعتمد على محركين كهربائيين، ومزودة بمولد يعمل على إعادة شحن البطارية لمواصلة القيادة لمسافة أطول بدون توقف، وهي من التقنيات الحديثة المعروفة باسم (EREV).

ودشن سعادة اللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، دوريتين من "فوياه فري"، في مقر الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بحضور نائبه العميد نبيل محمد الرضا، والمقدم أنور صالح النمر مدير إدارة مركبات شرطة دبي، والسيد محمد الزواوي، المدير العام لشركة "بيرفورمانس بلس موتورز"، وبيان زياد دودين رئيس قسم التسويق وعلاقات العملاء للمجموعة، وأحمد الصديقي، مدير التسويق، ووسيم العلي مدير مبيعات الشركات للمجموعة ، وعدد من الضباط في شرطة دبي، وموظفي الطرفين.

مواصفات السيارة

اطلع سعادة اللواء الفلاسي على مواصفات السيارة التي تُقدم مفهوماً مُتقدماً للتنقل الكهربائي، ونظام تشغيلي مزدوج الطاقة يساهم تقليل الانبعاثات مع الحفاظ على الأداء والمدى المطلوبين لمهام الشرطة اليومية. تعكس المواصفات التزاماً مشتركاً بالتنقل المُستدام، واعتماد التقنيات المتقدمة، ودعم رؤية دولة الإمارات طويلة الأمد لمنظومة نقل أكثر خضرة وذكاء، خاصة مع استمرار دولة الإمارات في تعزيز أجندتها الوطنية للاستدامة وأهداف التنقل الذكي.

وتُعد سيارة "فوياه فري"، من أبرز سيارات الدفع الكلي الكهربائية الفاخرة التي تجمع بين التكنولوجيا الذكية والراحة الفائقة والأداء الاستثنائي وبفضل تقنية المدى الممتد (EREV)، توفر السيارة مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1,357 كيلومتراً (CLTC)، حيث تعمل أساساً بالطاقة الكهربائية، بينما يتولى مولد بنزين عالي الكفاءة إعادة شحن البطارية بسلاسة عند الحاجة، ما يلغي تماماً القلق من أطول الرحلات داخل دولة الإمارات.

وتتميز السيارة بنظام دفع كلي بمحركين كهربائيين لتوليد قوة إجمالية تبلغ 360 كيلوواط 483 حصاناً، وعزم دوران يصل إلى 720 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثوانٍ، لتقدم أداءً لا مثيل له.

وصُممت سيارة "فوياه فري"، لتناسب مختلف الرحلات، فهي مزودة بنظام تعليق هوائي قابل للتعديل بالكامل يوفر نطاق رفع يصل إلى 100 مم، ليتكيف مع مختلف ظروف القيادة.

توفر السيارة المقصورة الداخلية عزلا فائقاً مع ثلاث شاشات تمنح تجربة متطورة للسائق والركاب، فيما تضمن سعة صندوق الأمتعة الكبيرة من 560 إلى 1,320 لتراً أعلى مستويات العملية للاستخدام اليومي.

إشادة بالتعاون

وأشاد اللواء الفلاسي بالتعاون الوثيق مع شركة "بيرفورمانس بلس موتورز"، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى من خلال إدخال السيارات الكهربائية إلى دورياتها تبني وسائل النقل الصديقة للبيئة إلى جانب تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في مختلف المناطق على مستوى إمارة دبي، والارتقاء بالسيارات المستخدمة في العمل الشرطي خاصة التي تحتوي على مُمكنات ذكية وتقنية حديثة تجعلها قادرة على تلبية الاحتياجات، وتوكب التطورات العصرية.

تعاون طويل الأمد

من جانبه، قال السيد محمد الزواوي، المدير العام لشركة بيرفورمانس بلس موتورز: "هذه الشراكة تتجاوز مجرد تسليم المركبات؛ فهي ترتكز على بناء تعاون طويل الأمد في مجال التنقل الذكي والمسؤول. وتقدم تقنية المدى الممتد المعروفة باسم " EREV " من سيارة فوياه فري توازناً مثالياً بين كفاءة الطاقة الكهربائية ومدى التشغيل الممتد، ما يجعلها خياراً مناسباً للمؤسسات والشركات ومساهمة فعّالة في انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة نحو وسائل نقل مستدامة. "

تكريم

في ختام حفل التدشين، سلم سعادة اللواء الفلاسي السادة في شركة "بيرفورمانس بلس موتورز" درعاً تذكارياً وتم التقاط الصور التذكارية مع الدوريتين الجديدتين.

معلومات عن شركة بيرفورمانس بلس موتورز:

تُوزَّع علامة فوياه حصريًا في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل شركة “بيرفورمانس بلس موتورز”، وهي العلامة الفاخرة للسيارات الكهربائية التابعة لشركة دونغفنغ موتور كوربوريشن، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، والتي تمتد جذورها لأكثر من 50 عاماً في مجال تصنيع المركبات.

