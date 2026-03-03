بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عاما، نجحت Group Swedishفي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الكيانات

المتخصصة في الحلول المعمارية والتشطيبات المتكاملة في السوق المصري، بعد تنفيذ أكثر من 30,000 مشروع متنوع في قطاعات الأعمال، والمباني الإدارية، والتعليم، والرعاية الصحية، والضيافة، والمرافق العامة، والقطاع الحكومي.

فلم يعد البناء الداخلي مجرد مرحلة تشطيب لاحقة للهيكل الإنشائي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل تجربة المستخدم داخل المبنى، وتحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة، وتعزيز الهوية المعمارية للمساحات.

ومنذ تأسيسها عام 2005، اعتمدت سويديش جروب نموذج عمل متكامل يقوم على الاستشارة الفنية، والتصميم، والتوريد، والتصنيع المحلي، والتنفيذ الاحترافي، ما مكّنها من إدارة مشروعات كبيرة ومتنوعة في قطاعات الأعمال، والتعليم، والرعاية الصحية، والضيافة، والمرافق العامة، والقطاع الحكومي، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتعتمد العمارة الداخلية الحديثة على حلول تتجاوز الشكل الظاهري، لتشمل أنظمة الأرضيات والأسقف والحوائط والواجهات والإضاءة والأنظمة الذكية، باعتبارها عناصر تؤثر بشكل .مباشر في كفاءة المباني وراحتها واستدامتها

تُعد حلول المعالجة الصوتية Treatment) (Acoustic عنصرًا أساسيًا في البناء الحديث، إذ تساهم في تقليل الضوضاء وتحسين وضوح الصوت داخل المساحات، بما يعزز الإنتاجية وراحة المستخدمين. وأصبحت المعالجات الصوتية اليوم معيارًا مهمًا في جودة التصميم والتنفيذ، نظرًا لتأثيرها المباشر على كفاءة المباني وتجربة استخدامها.

وكما صرّح المهندس عماد الباهي، رئيس مجلس إدارة سويديش جروب:نؤمن في سويديش جروب أن العمارة الداخلية لم تعد عنصرًا تكميليًا في عملية البناء، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأداء والاستدامة داخل أي مشروع. دورنا لا يقتصر على تنفيذ حلول تشطيب، بل يمتد إلى إدارة المنظومة المعمارية بالكامل بما يضمن تحقيق أعلى قيمة تشغيلية وجمالية طويلة الأمد



وخلال 20 عامًا، كان هدفنا الدائم هو تطوير معايير البناء الداخلي في مصر، من خلال الابتكار، والتصنيع المحلي، وتقديم حلول متكاملة تشمل الأنظمة الأكوستية باعتبارها عنصرًا حاسمًا في جودة الحياة والعمل داخل المباني

تواصل سويديش جروب تعزيز دورها كشريك استراتيجي في تطوير قطاع البناء الداخلي، عبر حلول متكاملة ترتكز على الجودة، والاستدامة، والرؤية طويلة المدى.

