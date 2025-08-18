عينت سوليتير شركة الحياة إنترناشونال كوكيل عام للمبيعات في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي المتخصصة بخدمات الميل المتوسط والتي تتخذ من دبي وورلد سنترال مقراً لها، عن إطلاق خدمات شحن جوي مجدولة جديدة من مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" (DWC) إلى مطار الكويت الدولي (KWI).

ويمثل مسار الشحن الجوي الجديد توسعاً استراتيجياً نحو السوق الكويتي، يعزز مكانة شركة سوليتير بصفتها عامل تمكين لوجستي رئيسي لشركات الشحن وشركات الطيران المتكاملة ومنصات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتقوم شركة الشحن الجوي حالياً بنقل مجموعة واسعة من البضائع من وإلى الكويت، بما في ذلك المواد القابلة للتلف والإلكترونيات وشحنات البريد السريع والبضائع العامة والبضائع الخطرة، ما يسلط الضوء على قدرتها على التعامل مع الشحنات المعقدة والحساسة بكفاءة عالية.

وستقوم سوليتير بتشغيل هذا المسار الذي يربط الكويت بمطار آل مكتوم الدولي، والذي يمثل إنجازاً جديداً في إطار مهمة شركة الشحن الجوي التي ترمي إلى ربط طرق التجارة مرتفعة العائدات عبر دول الجنوب العالمي من خلال حلولٍ لوجستية موثوقة وفعّالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وتركيا، بالإضافة إلى القارة الإفريقية وشبه القارة الهندية ومنطقة وآسيا الوسطى.

ولدعم هذا التوسع، قامت سوليتير بتعيين شركة الحياة إنترناشونال للشحن الجوي، وكيلًا عاماً للمبيعات في الكويت. ويتمتع هذا الشريك بخبرة محلية راسخة، وفرق خدمة تركز على العملاء، وسجل حافل بالإنجازات في عمليات الشحن الجوي.

وفي تعليقٍ له، قال السيد حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: "يأتي إطلاق رحلاتنا المجدولة إلى الكويت في وقتٍ مهم جداً، حيث حصل مشروع مدينة الشحن الجوي الطموح في مطار الكويت الدولي على الضوء الأخضر للمضي قدماً. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز لوجستي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وينسجم هذا المشروع بشكل مثالي مع توجه سوليتير لتوفير حلول شحن موثوقة وفعالة، وذلك بفضل ما يتميز به من مرافق حديثة ومتطورة وتركيزه الاستراتيجي على تحقيق نمو مستدام. ونحن بدورنا ملتزمون بدعم الشركات الكويتية لاغتنام الفرص الجديدة وتعزيز التجارة الإقليمية، مستندين في ذلك على أسطولنا الموسّع وشراكتنا القوية مع شركة الحياة إنترناشونال للشحن الجوي، وكيلنا العام للمبيعات في الكويت".

من جانبه، قال السيد طلال الجري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة المالكة لشركة الحياة إنترناشونال للشحن الجوي، الوكيل العام للمبيعات لشركة سوليتير في الكويت: "نحن سعداء جداً بالتعاون مع سوليتير، لا سيما وأن التزامها القوي بالسرعة والموثوقية وحلول الشحن المتخصصة يتماشى تماماً مع احتياجات السوق الكويتي. وستوفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للشركات الكويتية لنقل البضائع بسرعة وكفاءة."

تواصل شركة SolitAir توسيع شبكتها من الرحلات المجدولة والمستأجرة، والتي تشمل 26 وجهة في مختلف أنحاء الجنوب العالمي، بدءًا من دول مجلس التعاون الخليجي إلى إفريقيا وآسيا وغيرها.

ومع إضافة الكويت إلى شبكة وجهاتها، تواصل سوليتير توسيع شبكتها من رحلات الشحن المجدولة والمستأجرة، والتي تشمل رحلات مجدولة إلى مطار الرياض (RUH)، ومطار البحرين (BAH)، ومطار دكا (DAC)، ومطار هونج كونج (HKG)، ومطار مومباي (BOM)، ومطار تشيناي (MAA)، ومطار كراتشي (KHI)، ومطار إسطنبول (IST)، بالإضافة إلى خدمات الرحلات المستأجرة إلى مطار أربيل (EBL) في العراق ومطار أحمد آباد الدولي (AMD) ومطار بيروت (BEY).

وكانت سوليتير قد حصلت مؤخراً على شهادة مشغل جوي (AOC) من الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما عزز مكانتها كشريك موثوق في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتُشغّل شركة الشحن الجوي حالياً أسطولاً يضم خمس طائرات شحن من طراز بوينج 800 -737، وتخطط لإضافة ما بين ثلاث إلى خمس طائرات أخرى بحلول نهاية عام 2025، مع طموحها بتوسيع أسطولها إلى 20 طائرة بحلول عام 2027. ويدعم هذا التوسع في الأسطول نمو شركة سوليتير المستمر انطلاقاً من منشأتها اللوجستية المتطورة في مطار آل مكتوم الدولي، والتي تبلغ مساحتها 220 ألف قدم مربع.

وتم تطوير أسطول سوليتير المتعدد الاستخدامات بهدف التعامل مع مجموعة متنوعة البضائع المتخصصة، بما يشمل الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة، وشحنات التجارة الإلكترونية والمواد الخطرة، بما يضمن التسليم الآمن للشحنات وفي الوقت المحدد إلى وجهاتها المقصودة.

نبذة عن شركة سوليتير

تعد سوليتير، التي تتخذ من مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" (DWC) مقراً لها، شركة طيران متخصصة في الشحن في الإمارات العربية المتحدة، تُشغّل خدمات يومية سريعة ومجدولة بين دبي وطرق تجارة رئيسية مرتفعة العائدات في دول الجنوب العالمي، لتلبي بذلك احتياجات النقل المُخصصة لشركات الشحن، وشركات الطيران المُتكاملة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التجارة الإلكترونية. وبفضل نموذج أعمالها المرن، الذي يركز على العملاء، والذي يتسم بالتطور التقني في مجال الأعمال التجارية بين الشركات، وخدمات الميل المتوسط، تضمن سوليتير نقلاً سريعاً وفعالاً وموثوقاً للسلع والمنتجات من المطار إلى المطار. وتجسد سوليتر، بصفتها شريكاً مُكمّلاً لمنظومة سلسلة التوريد العالمية، قوة الروابط الحيوية، وتُقدّم حلولاً مُصمّمة خصيصاً لضمان الوصول بسرعة إلى السوق.

تدير شركة سوليتير أسطولاً متناميًا من طائرات بوينج 737-800 الحديثة ضيقة البدن التي تربط مطار دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي) بأسواق الجنوب العالمية ذات العائد المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى، مع التزامها باللوائح العالمية والإقليمية والمحلية الصارمة.

وتضمن الشركة من خلال التزامها الراسخ بالموثوقية والسرعة والمرونة والكفاءة، تسليم البضائع الخطرة والأدوية والمواد القابلة للتلف (بما في ذلك اللحوم والدجاج والأسماك والسلع المجمدة) والسلع القيّمة والسلع المعرضة للخطر والشحنات كبيرة الحجم وبضائع التجارة الإلكترونية، بشكل سلس.

تأسست سوليتير في عام 2024، على يد حمدي عثمان الذي يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول لشركة فيدكس إكسبرس في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

