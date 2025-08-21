

يمثل هذا المسار الجديد توسعاً استراتيجياً للشركة نحو سوق الشحن الجوي المزدهر في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت سوليتير (SolitAir) شركة الشحن الجوي الإماراتية المتخصصة في مجال معاملات الأعمال وخدمات الشحن السريع اليومية المجدولة وخدمات تأجير الشحن الجوي، والتي تقدم حلول الشحن الجوي المخصصة بين دبي وبعض أهم طرق التجارة الرئيسية في دول الجنوب العالمي، عن إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى مدينة أورومتشي الصينية. ويُعزز هذا المسار الجديد شبكة المسارات المتنامية للشركة، فضلاً عن أنه يُعمّق الروابط التجارية بين اثنين من أكثر اقتصادات العالم حيوية.

وتُعد الخدمة الجديدة أول مسار جوي مباشر تطلقه سوليتير باتجاه البر الرئيسي للصين، وهي تأتي بعد التشغيل الناجح لخدماتها باتجاه هونج كونج، وإنجازاتها الهامة في سياق استراتيجيتها للتوسع في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

إلى ذلك، تمثل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية أكثر من 101.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها حوالي 7٪ مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر في عام 2025.

وتعليقاً على الأهمية الاستراتيجية لهذا التوسع الجديد، قال السيد حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ سوليتير: "تُعدّ الصين حجر الزاوية في رؤيتنا لربط دول الجنوب العالمي بحلول شحن جوي سريعة وموثوقة ومدعومة بالتكنولوجيا. وترتبط دولة الإمارات مع الصين بشراكة استراتيجية راسخة في مجالي التجارة والتكنولوجيا. ولن يقتصر دور هذا المسار الجديد على تسهيل التجارة فحسب، بل سيعزز أيضاً الجسر الاقتصادي الحيوي بين البلدين، ما يُتيح تدفق البضائع بسلاسة ويساهم بتعزيز الازدهار والرخاء في أنحاء دول الجنوب العالمي".

وتعدُّ أورومتشي مركزاً حيوياً للتجارة والنقل يربط الصين بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا. وتُعرف المنطقة تاريخياً بأنها آخر محطة رئيسية على طريق الحرير، كما أن قربها الجغرافي من المسارات الرئيسية لمبادرة الحزام والطريق (BRI) يجعل منها بوابة لوجستية حيوية. وتتزايد أهمية هذه المنطقة بسرعة مع تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وعمليات الشحن العاجلة، والسلع عالية القيمة.

وتوفر شركة سوليتير من خلال ربط دبي مباشرة بمدينة أورومتشي، عبوراً أسرع للبضائع الحساسة للوقت، مثل الإلكترونيات والأدوية والسلع العصرية والسلع القابلة للتلف، ما يلبي الطلب المرتفع على طريق يتمتع بأهمية استراتيجية.

وأضاف السيد عثمان: "لا يمثل إطلاق خدماتنا نحو مدينة أورومتشي مجرد إضافة مدينة جديدة إلى شبكتنا المتنامية، بل إن ذلك يفتح أمامنا بوابةً إلى منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية سريعة النمو في غرب الصين. ونحن نرى فرصاً هائلة عبر توفير خدماتنا في الأسواق الصينية وتعزيز دور الإمارات كمركز لوجستي رائد".

وتُشغّل شركة سوليتير حالياً أسطولاً متعدد الاستخدامات يضم خمس طائرات شحن من طراز بوينج 800-737، ومن المقرر انضمام طائرتين إضافيتين بحلول نهاية أغسطس 2025. وتطمح الشركة إلى توسيع أسطولها إلى 20 طائرة بحلول عام 2027، انطلاقاً من رؤية جريئة تهدف إلى ربط أكثر من 50 مدينة ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها ست ساعات طيران من دبي.

وتدير شركة الشحن الجوي انطلاقاً من منشأتها اللوجستية المتطورة في مطار آل مكتوم الدولي والتي تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع، خدمات شحن سريع للميل المتوسط عبر طرق تجارة رئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية ودول وسط آسيا والآن الصين.

وكان نموذج شركة الشحن الجوي الرائد المدعوم بالتكنولوجيا والذي يُركّز على العملاء، المتمثل بشركة سوليتير، حصد ثماني جوائز في قطاع الشحن الجوي خلال ثمانية أشهر فقط، بما في ذلك جائزة "مُغيّر قواعد اللعبة في الشحن الجوي 2025" وجائزة "مُشغّل الشحن الجوي". ومن محاسن الصدف أن الرقم ثمانية، يُجسّد وفق الثقافة الصينية الازدهار والنجاح، ما يجعل دخول سوليتير إلى الصين خطوةً مُبشّرة للشركة.

نبذة عن شركة سوليتير

تعد سوليتير، التي تتخذ من مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" (DWC) مقراً لها، شركة الطيران الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في الشحن، حيث تُشغّل خدمات يومية سريعة ومجدولة بين دبي وطرق تجارة رئيسية في دول الجنوب العالمي، لتلبي بذلك احتياجات النقل المُخصصة لشركات الشحن، وشركات الطيران المُتكاملة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات التجارة الإلكترونية. وبفضل نموذج أعمالها المرن، الذي يركز على العملاء، والذي يتسم بالتطور التقني في مجال الأعمال التجارية بين الشركات، وخدمات الميل المتوسط، تضمن سوليتير نقلاً سريعاً وفعالاً وموثوقاً للسلع والمنتجات من المطار إلى المطار. وتجسد سوليتر، بصفتها شريكاً مُكمّلاً لمنظومة سلسلة التوريد العالمية، قوة الروابط الحيوية، وتُقدّم حلولاً مُصمّمة خصيصاً لضمان الوصول بسرعة إلى السوق.

تدير شركة سوليتير أسطولاً متناميًا من طائرات بوينج 737-800 الحديثة ضيقة البدن التي تربط مطار دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي) ببعض أهم أسواق الجنوب العالمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط آسيا والصين، مع التزامها باللوائح العالمية والإقليمية والمحلية الصارمة.

وتضمن الشركة من خلال التزامها الراسخ بالموثوقية والسرعة والمرونة والكفاءة، تسليم البضائع الخطرة والأدوية والمواد القابلة للتلف (بما في ذلك اللحوم والدجاج والأسماك والسلع المجمدة) والسلع القيّمة والسلع المعرضة للخطر والشحنات كبيرة الحجم وبضائع التجارة الإلكترونية، بشكل سلس.

تأسست سوليتير في عام 2024، على يد حمدي عثمان الذي يتولى حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول لشركة فيدكس إكسبرس في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

