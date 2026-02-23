الرياض- أعلنت شركة سولف فاست (SolvFast)، المنصة الرائدة في حلول التحوّل الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع مذكّرة تفاهم استراتيجية مع نادي الابتكار السعودي لتعزيز التعاون في مجالات دعم الابتكار وتمكين المواهب التقنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام سولف فاست بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة وربطها بأحدث حلول الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، حيث تُعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، وتمكين الشباب وروّاد الأعمال من الوصول إلى أدوات وتقنيات مبتكرة تُسهم في تطوير المشاريع والأفكار.

وقال عبد الملك البراوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سولف فاست: "نحن فخورون بإبرام هذه الشراكة مع نادي الابتكار السعودي، التي تمثل ترجمة حقيقية لرسالتنا في دعم التحوّل الرقمي وتمكين المبادرات التقنية في المنطقة. سولف فاست تعمل على تقديم حلول ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تبسيط العمليات وتحسين الأداء، وقد رأينا بالفعل أثر هذه الحلول في دعم الشركات بمصر والسعودية عبر منصتنا المتكاملة التي تتضمن أكثر من 50 تطبيقًا تجاريًا وأنظمة ذكاء متقدّمة كـ "سيناي" – مساعد الذكاء الاصطناعي- ، مما يسرّع اتخاذ القرار ويعزّز الإنتاجية بطريقة لم تكن متاحة من قبل."

كما أكد مازن العريضي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سولف فاست، أن هذه الشراكة ستسهم في بناء منصة دعم وتبادل معرفي بين أعضاء النادي وبين خبراء سولف فاست، مما يُعزّز فرص النمو للمبتكرين ويُسهّل لهم تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم المستقبلية.

بدوره، قال المهندس ماجد بن محمد بن عنزان، رئيس نادي الابتكار السعودي: "نعتز بتوقيع اتفاقية الرعاية مع «سولف فاست» بوصفها شريك الذكاء الاصطناعي للنادي، ونتطلع لأن تُسهم هذه الخطوة في رفع أثر فعالياتنا مثل «لقاءات الابتكار» و«صوت الابتكار»، وتوفير بيئة أكثر تمكينًا للمبتكرين، وتعزيز الوعي بثقافة الابتكار في المجتمع هذه الخطوة تؤكد التزام نادي الابتكار بدعم المبادرات التي تساهم في تطوير المهارات التقنية لدى الشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار في القطاعات المختلفة"

وتعد منصة SolvFast هي منصة تحويل رقمي متكاملة تساعد الشركات على الانتقال إلى بيئة أعمال ذكية وفعالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى برمجة معقدة، حيث أنها مصممة لتلبية احتياجات الشركات في مجموعة من القطاعات مع تقديم دعم شامل من خلال أدوات متقدمة، مرونة في التخصيص، وتحليلات بيانات متطورة تضمن تحقيق نمو مستدام، وإمكانية للتكامل مع كافة البنى التحتية المستخدمة في الشركات .

-انتهى-

