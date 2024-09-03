مبيعات الأراضي تشهد أكبر زيادة وسجلت 16،159 معاملة

مما يؤكد مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة، شهد سوق العقارات في دبي شهراً آخر مزدهراً، حيث وصل إجمالي مبيعات العقارات في أغسطس إلى ذروة جديدة محققاً 47.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 40,8٪ في القيمة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكشف آخر تحديث للسوق صدر اليوم عن شركة "إف إي إم العقارية" أن إجمالي المعاملات في الشهر الماضي بلغ 16,159 معاملة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.9٪ في الحجم مقارنة بنفس الشهر (أغسطس) من عام 2023، بينما ارتفع سعر القدم المربعة بنسبة 6.1% الى 1,493 درهم إماراتي.

وكان أغلى عقار فردي تم بيعه في أغسطس هو شقة فاخرة في دورشستر كوليكشن في منطقة الخليج التجاري بمبلغ 139 مليون درهم إماراتي.

وأظهرت مبيعات الأراضي الشهر الماضي أكبر زيادة حيث بيعت 1,396 قطعة أرض بنسبة زيادة شهرية بلغت 143,8% بمبلغ 15.1 مليار درهم.

وارتفعت مبيعات الشقق في الشهر الماضي قيمتها 23,5 مليار درهم بنسبة 37,6% في القيمة الى 12,268 شقة مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي. وبلغ إجمالي مبيعات الفلل 2,126 فيلا بقيمة 8 مليار درهم إماراتي الشهر الماضي بزيادة بنسبة 4.6٪ في أغسطس مقارنة مع نفس الشهر العام 2023. في حين بلغ عدد المعاملات العقارية التجارية 369 معاملة بقيمة 674 مليون درهم، بزيادة شهرية قدرها 19.8٪ عن عام 2023.

وأكدت الأرقام أن شهر أغسطس هو ثاني أفضل شهر من حيث قيمة المبيعات هذا العام بعد شهر يوليو الذي شهد 15,994 صفقة بقيمة 49.6 مليار درهم.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إي إم العقارية": "تؤكد الأرقام على القوة الإجمالية لسوق العقارات في دبي، والنمو المستمر الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، والذي يستمر في تعزيز ثقة المستثمرين."

"ويؤكد هذا المسار التصاعدي المستمر مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، حيث تجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء."

وارتفعت مبيعات العقارات في دبي لشهر أغسطس على مدى السنوات الخمس الماضية من 4.7 مليار درهم إماراتي (2400 معاملة) في عام 2020 إلى 14.98 مليار درهم إماراتي (5800 معاملة) في عام 2021، و23.4 مليار درهم إماراتي (9400 معاملة) في عام 2022، و33.6 مليار درهم إماراتي (11800 معاملة) العام الماضي، إلى ما يقرب من 47 مليار درهم إماراتي و16000 معاملة في الشهر الماضي.

وكانت أغلى فيلا تم بيعها خلال الشهر الماضي مقابل 71 مليون درهم إماراتي في جزيرة أمالي في جزر العالم المرموقة.

كما كانت المنطقة الأعلى أداءً في أغسطس هي "قرية جميرا الدائرية"، حيث بلغ إجمالي المعاملات العقارية 1,378 معاملة بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي.

وكان مشروع "مارينا فيوز" هو المشروع الأكثر مبيعاً على المخطط في أغسطس، حيث تم بيع 425 شقة بإجمالي 1.4 مليار درهم إماراتي. وكان مشروع الفلل الأكثر مبيعاً على المخطط هو ذا فالي، فيرينا حيث تم بيع 416 وحدة بإجمالي 1.3 مليار درهم إماراتي.

وكانت المبيعات على المخطط بشكل عام أكبر من مبيعات العقارات الجاهزة - 71٪ مقابل 29٪ من حيث القيمة و72٪ مقابل 28٪ من حيث الحجم الإجمالي.

بينما شكلت العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي ما نسبته 8٪ من إجمالي المبيعات، وجاء ما نسبته 29٪ في نطاق 1-2 مليون درهم إماراتي، و28٪ أقل من مليون درهم إماراتي، و18٪ بين 2-3 مليون درهم إماراتي و16٪ بين 3-5 ملايين درهم إماراتي.

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