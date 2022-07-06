ضمن خطة متكاملة تسهل على الجمهور إنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة

بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة

الشارقة: أعلن سوق الشارقة للمواشي، إحدى مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن استكمال جميع استعداداته لاستقبال الجمهور وتلبية طلباتهم في عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، لضمان تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العامة.

ويقدم سوق الشارقة للمواشي خطة متكاملة لخدمة الجمهور والتي تساعدهم لإنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة بدءاً من دخول السوق ومروراً بشراء الأضحية ومن ثم نقلها إلى المقصب، وانتهاءً باستلامها في المناطق المخصصة للانتظار، حيث توجد خيمة مؤقتة لانتظار العملاء، وعدد من الموظفين لخدمة العملاء ورجال أمن السوق، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي.

وقال عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي:" حرصت إدارة سوق المواشي على تجهيز جميع المرافق وتوفير الخدمات كافة التي يحتاجها الجمهور، وزيادة عدد العاملين والمشرفين والمراقبين والأطباء البيطريين لضمان سير العمليات بسلاسة وسهولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى نظام مستحدث بإرسال رسائل نصية فور لإستلام الأضحية.

وأضاف الشامسي: لتسهيل العملية على زوار السوق خصصنا في سوق المواشي مسارين خارج السوق، المسار الأول مخصص للزوار الذين قاموا بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بسوق المواشي، ويتم خلالها إرسال رسالة نصية للعميل بالموعد المحدد له لزيارة

السوق للحصول على الخدمة التي يرغبها، والمسار الثاني مخصص لزيارات الجمهور المباشرة دون حجز مسبق، كما تم تخصيص مسارين داخل السوق، مسار مخصص للمسلخ مباشرة للزوار الراغبين في ذبح أضاحيهم الخاصة، ومسار مخصص للذهاب للحظائر مباشرة لتتم عملية شراء الأضاحي ومن ثم استكمال باقي الإجراءات من سلخ وتقطيع حتى استلام الأضحية.

وأكد الشامسي: لضمان سير العملية بسرعة وسهولة، تم التعاون مع إدارة المرور في القيادة العامة لشرطة الشارقة لتنظيم حركة دخول العملاء من خلال بوابة الدخول، حيث يشهد السوق إقبالاً كبيراً من مختلف مناطق الدولة نظراً لمكانته وسمعته الطيبة والثقة التي رسخها مع جميع عملائها منذ افتتاحه إلى اليوم.

وأوضح الشامسي أن خلال فترات الأعياد يشهد السوق إقبالاً كبيرا من مختلف فئات المجتمع والعائلات التي تشرك أبنائها في اختيار الأضحية، ونحرص على بذل كافة الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وبين الشامسي أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع للسوق تصل إلى 250 رأس من الماشية في الساعة 25 رأساً للأبقار، موزعة على ثلاثة خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً، تحت إشراف ثمانية مراقبين ومشرفين اثنين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى تواجد سبعة أطباء بيطريين للرقابة على المقصب وحظائر الماشية وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور.

اوقات عمل السوق خلال عيد الأضحى:

ويفتح سوق الشارقة للمواشي أبوابه لاستقبال الجمهور لشراء وذبح المواشي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ابتداءً من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراُ، وتحرص إدارة السوق على تلبية طلبات الجمهور بأسرع وقت ممكن، ودون الإخلال بمعايير جودة الخدمة المقدمة.

مرافق السوق:

يضم سوق المواشي بالشارقة 140 حظيرة للأغنام، و 24 للأبقار، و73 محلاً للدواجن، و 30 مشتلاً بمساحات مختلفة، و 44 محلاً للأعلاف، 34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، إضافة إلى مسجد خاص بالسوق يسع 386 مصلياً، كما يتميز المقصب بتجهيزاته العالية الكفاءة وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع اللحوم، سواءً للاستخدام الشخصي أو للأغراض التجارية

أو المناسبات الكبرى، وتبدأ رسوم الذبح في السوق من 15 درهماً للأغنام، و25 درهماً للأبقار الصغيرة، و40 درهماً للأبقار المتوسطة والجمال الصغيرة، وتصل إلى 70 درهماً للأبقار والجمال الكبيرة.

ويذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لجكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

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