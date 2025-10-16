سيتيح للزوار مجموعة متنوعة من المطاعم ومراكز الصحة والتجزئة ترسخ مكانته كمركز مجتمعي نابض بالحياة

أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن خطتها لضم مجموعة جديدة من الوجهات التجارية الرائدة إلى سوق الجبيل، في خطوة محورية ترسخ مكانتها العصرية الفاخرة.

ويأتي هذا الإعلان ليجسد رؤية الشركة في تطوير سوق الجبيل كمركز مجتمعي متكامل يجمع بين الرفاهية والراحة، ويقدم تجربة يومية متجددة تلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء، من خلال بيئة مصممة بعناية تجمع بين جودة الحياة وسهولة التنقل.

وسيستقبل "سوق الجبيل" زواره بتجربة متكاملة من المطاعم والمقاهي والمراكز المتخصصة، حيث ستنضم إليه مجموعة جديدة من العلامات التجارية الراقية التي تعكس التنوع والتميز. وتشمل: صالون 1847 الذي يقدم تجربة عناية فاخرة بالرجال، وأرتيجيانو الذي يقدم المذاق الإيطالي الأصيل في أجواء عائلية دافئة، إلى مركز بداشينج للتجميل المعروف بخدماته الاحترافية في العناية والجمال بدولة الإمارات.

كما سيضيف السوق بعداً حيوياً مع دايلي برس كوفي، المقهى المستوحى من روح الثقافة المحلية الأصيلة والذي يقدم قهوة مختارة بعناية، إلى جانب حضور فانكشنال فيتنس الذي يطرح أحدث حلول اللياقة البدنية، وصيدلية ميديسينا بخدماتها الصحية المتكاملة. ولا يغيب الاهتمام بالعائلة من خلال حضانة ريدوود التي توفر بيئة تعليمية مستوحاة من الطبيعة وملهمة للطفولة المبكرة، فيما تجسد واشيو مفهوم الراحة العصرية بخدمات تنظيف الملابس المستدامة والتوصيل إلى المنازل.

وبانضمام هذه العلامات، سيعزز سوق الجبيل مكانته كوجهة نابضة بالحياة تجمع بين التسوق والرفاهية والصحة والراحة، إلى جانب متاجر أساسية مثل "سبينس" التي تشكل ركيزة يومية للسكان منذ افتتاحه، حيث يوفر تشكيلة واسعة من الأغذية الطازجة والاحتياجات اليومية والمأكولات الفاخرة تحت سقف واحد.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله الشامسي، المدير العام لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "يمثل توسع سوق الجبيل خطوة مهمة في التزامنا بتوفير وجهة عصرية تتميز بالترحيب وسهولة الوصول. فقد اخترنا بعناية هذه العلامات التجارية لتلبية تطلعات مجتمعنا المتنامي، وتعزيز جودة الحياة اليومية لسكان الجزيرة."

ويشكل هذا التوسع مرحلة جديدة في مسيرة تطوير جزيرة الجبيل، حيث تظل مفاهيم الصحة والاستدامة وجودة الحياة في صميم خططها. ومن خلال الجمع بين خيارات التسوق والمطاعم وخدمات الصحة والرفاهية، يرسخ "سوق الجبيل" مكانته كوجهة مثالية للعائلات والزوار.

وتجدر الإشارة إلى أن جزيرة الجبيل هي تطوير عقاري مملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار وتتولى تطويره وتنفيذه شركة ليد للتطوير العقاري، وتضم ستة قرى سكنية راقية تقع وسط الجمال الطبيعي الفريد والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ويجمع هذا المجتمع منخفض الكثافة بين الاستدامة البيئية والفخامة المعيشية ونمط الحياة الصحي، مما يجعله إضافة استثنائية إلى المشهد العمراني في أبوظبي.

لمحة حول جزيرة الجبيل:

تُعد جزيرة الجبيل ملاذاً طبيعياً فريداً في قلب أبوظبي، يجمع بين أسلوب الحياة العصري والتناغم مع الطبيعة. تمتد الجزيرة على مساحة 40 مليون متر مربع من المناظر الطبيعية الخضراء والسواحل الخلابة، وتتميز بانخفاض كثافة البناء، ما يضمن الخصوصية والهدوء ونمط حياة يركز على الصحة والرفاهية.

يضم المخطط الرئيسي للجزيرة ست قرى سكنية هي: مرفأ الجبيل، نَد الجبيل، سيف الجبيل، سوق الجبيل، عين الجبيل، وبدع الجبيل. وتشمل المرافق المميزة: منتزه قرم جزيرة الجبيل، متجر سبينس في سوق الجبيل، مرافق رياضية، مسارات للدراجات الهوائية والمشي على الواجهة البحرية، ومراكز مجتمعية مستقبلية مخصصة للعائلات. ومن المقرر افتتاح "مركز ريدوود للتميز" في عام 2026 ومدرسة غوردونستون المرموقة في عام 2027.

توفر الجزيرة مجموعة واسعة من الفلل والشقق وقطع الأراضي المطلة على الواجهة البحرية، وستستقبل أكثر من 10,000 ساكن، لتعيد تعريف مفهوم المعيشة القائمة على الرفاهية والصحة في دولة الإمارات.

