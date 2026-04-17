أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعاونها مع "مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال" بصفتها "شريك أسواق رأس المال"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الثقافة المالية، وتنمية المهارات الاستثمارية، وترسيخ الوعي المالي لدى الجيل القادم من رواد الأعمال والمستثمرين.

ويعقد "مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال" تحت رعاية سمو الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، ويجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين وصنّاع القرار ضمن مبادرة نوعية تسهم في تسريع بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودعم مسارات النمو المستدام.

بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تتمتع دولة الإمارات بوفرة في المواهب والأفكار الطموحة، فيما تواصل أبوظبي ترسيخ موقعها كمركز عالمي لريادة الأعمال وتدفق رؤوس الأموال. ويشكل سوق أبوظبي للأوراق المالية أحد الركائز الأساسية في المنظومة المالية، من خلال إطار متكامل يدعم رواد الأعمال والمتعاملين في السوق. ويسهم ربط رواد الأعمال والمستثمرين بأسواق رأس المال في دعم نمو الأعمال وتنمية الثروات، وتمكين الشركات من التوسع والتحول إلى شركات مدرجة ذات حضور عالمي، بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي".

وأضاف: "نأمل أن يسهم تبادل الرؤى والمعارف المالية في إعداد جيل يمتلك فهماً عميقاً لأساسيات السوق، ويتبنى نهجاً قائماً على بناء القيمة على المدى الطويل والاستثمار المسؤول، وقادراً على المنافسة على المستوى العالمي".

تعزيز الوعي المالي وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق

بصفته أحد أكبر 20 سوقاً مالياً على مستوى العالم وثاني أكبر سوق للأوراق المالية في المنطقة من حيث القيمة السوقية، يضم سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 120 ورقة مالية مدرجة، ويوفر منصة تداول تخدم نحو 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية. وخلال المهرجان، سيشارك السوق بالتعاون مع شركائه من شركات الوساطة، بما في ذلك "إنترناشيونال سيكيوريتيز" و"الرمز كابيتال" و"ثندر"، مجموعة من الرؤى والتحليلات المتعلقة بالأسواق والاستثمار مع المشاركين في الحدث.

مسار الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية

سيعمل فريق سوق أبوظبي للأوراق المالية أيضاً على توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تحقق نمواً متسارعاً نحو فهم منظومة الطروحات العامة الأولية وآلية الإدراج، مع تسليط الضوء على السوق الرئيسي وسوق النمو كمسارات رئيسية لدعم توسع الأعمال وتحويلها إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً. ويوفر السوق دعماً متكاملاً يشمل مختلف المراحل، بدءاً من الاستشارات ما قبل الإدراج وصولاً إلى خدمات علاقات المستثمرين بعد الإدراج، بما يعزز الحوكمة ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة.

ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية دوره كمنصة قوية لتدفق رؤوس الأموال، حيث تحقق الشركات المدرجة عوائد مستقرة للمساهمين. وخلال الفترة بين 2023 و2025، قامت الشركات المدرجة في السوق بتوزيع نحو 205 مليار درهم كأرباح نقدية، في دلالة على قوة الأسس السوقية واستمرارية استراتيجيات النمو.

أهداف المهرجان

يقدم "مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال"، الذي يستقطب أكثر من 20,000 زائر بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، منصة استراتيجية تتيح لسوق أبوظبي للأوراق المالية توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز انتشار الثقافة المالية. وخلال المهرجان، سيعمل السوق أيضاً على تفعيل التواصل مع شركات الوساطة، بما يتيح للمشاركين تعميق فهمهم لآليات السوق، وإدارة المخاطر، واعتماد نهج استثماري منضبط.

وانسجاماً مع طموح دولة الإمارات باستضافة أكثر من مليوني شركة ودعم نشوء عدد من الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار بحلول عام 2031، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامه بدعم رواد الأعمال والمستثمرين بوصفهم ركائز أساسية للنمو الاقتصادي الوطني. ويحظى المهرجان بدعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مجموعة "أدنوك"، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، وبرنامج "أثر+"، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وصندوق خليفة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وHub71، وجمارك أبوظبي، وغيرها.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة AD Clear)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

