القاهرة: أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن افتتاح مكتب جديد للسجل المدني يقدم باقة من الخدمات المميزة للمواطنين في مشروع ذا ستريب داخل سوديك وست، وذلك بعد توقيع الشركة على اتفاقية مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. سيبدأ مكتب السجل المدني الجديد في استقبال المواطنين وتقديم خدماته لهم أواخر يونيو القادم، ويأتي افتتاحه في إطار دعم سوديك لجهود الحكومة المصرية في التحول الرقمي وتقديم الخدمات بصورة أسرع، مع تفادي الازدحام وفترات الانتظار الطويلة. الجدير بالذكر أن سوديك وست تتضمن أيضًا مكتبًا للتوثيق المميز في نادي Club S بمشروع وستاون.

علق ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك، على إطلاق مكتب السجل المدني الجديد في سوديك وست بقوله: "يأتي توفير الخدمات الأساسية في سوديك وست في إطار فلسفة سوديك التي ترتكز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات العملاء ، وتحسين وتطوير تجربة القاطنين اليومية بصورة مستمرة". تم إطلاق مشروع ذا ستريب عام 2009، وهو مول تجاري عصري يتميز بتصميمه الحديث والبسيط مع سهولة الوصول إليه من كل مكان. يقع ذا ستريب بسوديك وست، كبرى مشروعات سوديك متعددة الاستخدامات والمقامة على مساحة 1500 فدان بمنطقة غرب القاهرة ويسكنها حاليًا أكثر من 25000 شخص. يمثل ذا ستريب وجهة تسوق متكاملة في سوديك وست، حيث يقدم تجربة تسوق سهلة خاصة وأنه يضم عدد كبير من المتاجر والمنافذ المتنوعة، بما في ذلك مطاعم، بالإضافة للخدمات المعتادة التي تقدمها فروع البنوك وعدد من المتاجر.

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نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة. سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com

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