انتقال استراتيجي لـ المجموعة العالمية المتحدة وبروجرسيف للتطوير العقاري من مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" إلى سواعد القابضة يعزز حضور الأخيرة في قطاع حلول القوى العاملة وسكن العمال في الدولة ويرتقي بقدراتها على تلبية الطلب المتزايد للعمالة في قطاعات النفط والغاز والبناء والمجالات الصناعية المختلفة

تعزز هذه الخطوة المهمة مكانة "سواعد القابضة" التابعة لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" كمنصة رائدة لخدمات القوى العاملة وسكن العمال وبالتالي إثراء مواردها من القوى العاملة وتطوير قدراتها في دعم طموحات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "سواعد القابضة" (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SAWAEED) ، والتي تعد شركة رائدة في مجال توفير حلول القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (مدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: ESG)، استحواذها الكامل على كل من "المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة" و"بروجرسيف لتطوير العقارات"، اثنتين من أبرز الشركات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات لتوفير حلول القوى العاملة وسكن العمال، في خطوة استراتيجية تشكل توسعاً كبيراً لـ "سواعد القابضة" وتعزز حضورها القوي في هذا المجال، مما يرتقي بقدراتها على تلبية الطلب المتزايد على هذه الحلول في ظل النمو المطرد لإقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستتمكن سواعد القابضة من خلال ضم كل من "المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة" و"بروجرسيف لتطوير العقارات"، من تقديم خدمات حلول القوى العاملة وسكن العمال ضمن كيان واحد متخصص. وستسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة الشركة كمنصة رائدة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في مجال توريد القوى العاملة وتوفير سكن العمال، وبالتالي تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين ومضاعفة مواردها من القوى العاملة وتعزيز وفرتها.

وفي هذا السياق، قال عبد الله الراشدي، رئيس مجلس الإدارة، سواعد القابضة: "نحرص في سواعد القابضة دائماً على الاستثمار في شركات رائدة ذات ملاءة مالية عالية ولديها إمكانات كبيرة للنمو والتطور، وتتمتع بقدرات سوقية مميزة وربحية مستدامة. ويجسد هذا الإستحواذ الإستراتيجي في كل من "المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة" و"بروجرسيف لتطوير العقارات" ثقتنا الكبيرة في قطاع حلول القوى العاملة وسكن العمال في دولة الإمارات، ويؤكد التزامنا الثابت بدعم تطور القطاع وازدهاره. ونتطلع قدماً للبناء على مكانتنا الرائدة في السوق من خلال توفير حلول توظيف مبتكرة تتماشى وأهداف النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة."

توفر شركة "سواعد القابضة" خدمات الإشراف والدعم لعدد من شركاتها التابعة، والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لشريحة واسعة من المتعاملين في القطاعين الخاص والحكومي في دولة الإمارات.

نبذة عن سواعد القابضة

سواعد القابضة ،شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارت، هي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول القوى العاملة والتوظيف لقطاعات اقتصادية استراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وضعت ضمن أولوياتها دعم التنمية الاقتصادية المطردة في الدولة. شهدت مسيرة الشركة، منذ تأسيسها في العام 2006، نمواً كبيراً في محفظة أعمالها التي توسعت لتشمل حالياً إدارة المرافق وسكن العمال ومراكز التدريب الصناعي وغيرها. وتضم قائمة المتعاملين مع "سواعد" كبريات المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات والصناعات بما فيها البناء والنفط والغاز والضيافة والصناعات المتنوعة والنقل والطاقة والتصنيع والاتصالات والخدمات المالية. www.sawaeedholding.com

نبذة عن المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة

تأسست المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة في عام 1990، وهي شركة تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارت، وتُعد شركة رائدة في توفير العمالة المؤهلة وتقديم حلول القوى العاملة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونجحت الشركة، التي تحظى بسمعة ممتازة اكتسبتها على مدى العقود الماضية، بتقديم نتائج ملموسة وقيّمة للمتعاملين، ويحفل سجلها بالكثير من الإنجازات والمشاريع التي تم إنجازها بنجاح، ولديها التزام ثابت بالابتكار والنمو، والعمل على وضع مصلحة متعامليها ورضاهم دائماً على رأس أولوياتها.

المجموعة العالمية المتحدة لخدمات جلب العمالة هي مزودٌ مرخص لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للقوى العاملة، وتعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالكفالة للمتعاملين والتعامل مع قوانين العمل المحلية والتأمين والتعويضات وتلبية احتياجات الإقامة لموظفيهم. تقدم الشركة مفهوماً فريداً من خدمات قوى العاملة المرنة والدقيقة بآن واحد، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الصناعات العصرية سريعة التطور. وتشمل قائمة متعاملي الشركة كيانات وشركات من مختلف القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والبناء وإدارة المرافق والتنظيف والصيانة والخدمات المنزلية، مما يعزز مكانة المجموعة الدولية المتحدة كواحدة من أبرز الشركات الموثوقة في عالم الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.unitedintergroup.com

نبذة عن بروجرسيف لتطوير العقارات

تأسست شركة بروجرسيف لتطوير العقارات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات عام 2008، لإدارة مرافق إقامة العمال في منطقة المصفح، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. تم تطوير المرافق على أربع مراحل، حيث نمت السعة لتستوعب 10000 سرير، مدعومة بخدمات الأمن، وتقديم الطعام، والتدبير المنزلي، والصيانة، والنقل، والخدمات الترفيهية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

هدفنا هو أن نحقق الريادة مجال سكن العمال من خلال توفير أماكن إقامة حديثة وآمنة ومريحة، حيث نضمن إدارة متمرسة وصيانة يومية وأمن قوي لدعم سلامة المستأجر. على مر السنين، حافظنا على نسبة إشغال ممتازة في السوق، مع التركيز على الجودة ورضا العملاء.

نبذة عن مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي شركة إماراتية رائدة في توفير القوى العاملة وحلول سكن العمال والموظفين، بالإضافة الى تصميم وتنفيذ المناظر الطبيعية والزراعة، التطوير العقاري وخدمات ادارة المشاريع الهندسية والخدمات المرافقة لأعمال البناء والتطوير وخدمات الضيافة. ومن خلال هذا النهج الشامل، توفر لعملائها حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل تطوير المشروعات العقارية والاستثمار. ومنذ تأسيسها في عام 2008، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ووفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن"، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاحات عملائها". مع إجمالي أصول بلغت 3.38 مليار درهم إماراتي كما في نهاية يونيو 2024، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.esguae.com

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