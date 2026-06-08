أعلنت سنوفليك، الشركة العالمية الرائدة لسحابة بيانات الذكاء الاصطناعي (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SNOW)، خلال قمة سنوفليك 26، عن مجموعة واسعة من الابتكارات المصممة لمساعدة المؤسسات على تسريع تحوّلها نحو نموذج فاعل للمؤسسة القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل. من خلال نخبة من الابتكارات الجديدة، مثل "سنوفليك كوكو" (Snowflake CoCo)، "سنوفليك كوورك" (Snowflake CoWork)، "سنوفليك هورايزون كاتالوج" (Snowflake Horizon Catalog) ومنصة البيانات القابلة للتشغيل البيني (Snowlfake interoperable data platform)، تساعد سنوفليك المؤسسات على بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها وتشغيلها على أساس موحد ومتصل وموثوق.

مع انتقالها من مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة المستقلة التي تعمل على نطاق واسع، تحتاج المؤسسات الآن إلى منصة تربط البيانات وسياق الأعمال والحوكمة والإجراءات على مستوى المؤسسة. تجمع أحدث ابتكارات سنوفليك بين الذكاء الاصطناعي الوكيل والبيانات المُدارة والفهم الدلالي وقابلية التشغيل البيني المفتوحة في منصة تحكم موحدة تُمكّن الفرق من تشغيل الذكاء الاصطناعي بثقة.

وبهذه المناسبة، صرّح طارق مسعود، المدير الإقليمي لشركة سنوفليك في الإمارات العربية المتحدة: "سيتم تحديد مستقبل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بمدى كفاءة ربط المؤسسات بين المعلومات والبيانات الموثوقة والإجراءات على مستوى المؤسسة ككل. في قمة سنوفليك 26، نقدم ابتكارات تساعد على تمكين المؤسسات القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل، مما يمنحها أساساً موثوقاً ومنصة تحكم لبناء الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، وتشغيله بشكل آمن وعلى نطاق واسع، وتمكين الفرق ووكلاء الذكاء الاصطناعي من العمل معاً من سياق أعمال مشترك أينما توجد البيانات."

"سنوفليك كوكو" يُعيد تعريف تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل

أعلنت سنوفليك عن إطلاق قدرات جديدة وكبرى لوكيل الذكاء الاصطناعي "سنوفليك كوكو"، الوكيل البرمجي المصمم لتمكين بناء التطبيقات وتطويرها بصورة أسرع ومساعدة المطورين على أتمتة مسارات العمل وتفعيل حلول الذكاء الاصطناعي عملياً من خلال محادثات بسيطة وموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة.

· تُوسّع الابتكارات الجديدة لحل "سنوفليك كوكو" نطاق التجربة لتشمل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، برمجيات "سلاك"، "في أس"، "كلود"، و "مايكروسوفت إكسيل"، مما يُمكّن المطورين من العمل باستخدام الأدوات والبيئات التي يستخدمونها في أعمالهم اليومية.

· كما قدمت سنوفليك ميزة "سنوفليك داتا ستريم" (Snowflake Datastream)، وهي خدمة مدارة بالكامل لتدفق البيانات ومخصصة لمنصة “Apache Kafka”، وذلك لتمكين المؤسسات من تزويد تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي التي تعمل بصورة لحظية ببيانات حديثة ومتدفقة باستمرار مباشرةً داخل منصة سنوفليك.

· معاً، تُبسّط "سنوفليك كوكو" و "سنوفليك داتا ستريم" الطريقة التي تبني بها المؤسسات حلول الذكاء الاصطناعي وتُفعّلها بصورة لحظية من خلال الجمع بين عمليات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات المُنظّمة والمتدفقة لحظياً، ضمن منصة واحدة موحدة.



"سنوفليك كوورك" تُعزز قدرات المؤسسة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي الوكيل

كما أعلنت سنوفليك أيضاً عن مجموعة من الابتكارات الجديدة في "سنوفليك كوورك"، الوكيل الشخصي للعاملين في مجال المعرفة، لتمكينهم من العمل بذكاء أكبر، ومساعدة المؤسسات على الانتقال بشكل أسرع من مرحلة استخلاص الرؤى إلى اتخاذ إجراءات فعّالة.

· تُساهم إمكانيات "سنوفليك كوورك" الجديدة، بما في ذلك "كورتيكس سينس" (Cortex Sense)، "أرتيفاكتس" (Artifacts)، "البحث العميق" (Deep Research)، "مهارات المستخدم" (User Skills)، والتخصيص بمساعدة الفرق على التفاعل مع بيانات المؤسسة والذكاء الاصطناعي من خلال تجربة ذكاء اصطناعي وكيل موحدة وواعية بالسياق.

· يُمكّن "سنوفليك كوورك" المؤسسات من تجاوز تجارب الأسئلة والأجوبة التفاعلية نحو ذكاء استباقي وشخصي يُساعد الفرق على أتمتة سير العمل، وتسريع عملية اتخاذ القرارات، وتفعيل الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة.

· كما قدمت سنوفليك خدمة "كورتيكس ترينينغ" (Cortex Training) لتوسيع نطاق "سنوفليك كورتيكس إيه آي" (Snowflake Cortex AI) ببنية تحتية مُدارة بالكامل لتخصيص وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية مباشرةً حيث توجد بيانات المؤسسة.

"سنوفليك هورايزون كاتالوج" يضع أساساً موثوقاً للذكاء الاصطناعي الوكيل

أعلنت سنوفيك عن ابتكارات جديدة في "سنوفليك هورايزون كاتالوج" في خطوة تُعيد تعريف كيفية إدارة المؤسسات للذكاء الاصطناعي، ووضع سياقه، وتأمينه على نطاق واسع.

· تُساعد الإمكانيات الجديدة، بما في ذلك "هورايزون كونتيكست" (Horizon Context)، على ضمان عمل كل فرد وأداة ووكيل ذكاء اصطناعي ضمن سياق أعمال موثوق واحد، بينما تُوفر ابتكارات أمان الذكاء الاصطناعي الجديدة ضوابط مُصممة خصيصاً لإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل وتأمينها.

· تُساهم ابتكارات الأمان الجديدة، بما في ذلك "هوية الوكيل" (Agent Identity) والتحسينات التي أُدخلت على "مركز موثوقية سنوفليك" (Snowflake Trust Center)، بمساعدة المؤسسات على تعزيز الرؤية والحوكمة والتحكم أثناء توسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة في جميع أنحاء المؤسسة.

كما قدمت سنوفليك ميزة "الحوسبة التكيّفية" (Adaptive Compute) المصممة لتحسين موارد الحوسبة والبرمجيات تلقائياً وبصورة لحظية لتقديم أداء سريع وفعال للذكاء الاصطناعي والتطبيقات على نطاق المؤسسة دون الحاجة إلى الضبط اليدوي أو إدارة للبنية التحتية.

سنوفليك تُعزز قابلية التشغيل البيني دون أي تنازلات

كما كشفت سنوفليك عن إمكانيات جديدة للتشغيل البيني وذلك لتمكين المؤسسات من الوصول إلى البيانات وإدارتها ومشاركتها والتفاعل معها بسلاسة عبر منصة سنوفليك، ومستودعات البيانات الخارجية، والأنظمة المفتوحة، دون الحاجة إلى نقل البيانات أو تكرارها.

· تُرسّخ ابتكارات التشغيل البيني الجديدة، بما في ذلك الدعم للنسخة الثالثة من "أباتشي آيس بيرغ" (Apache Iceberg v3)، وتخزين سنوفليك لجداول "أباتشي آيس بيرغ" (Snowflake Storage for Apache Iceberg Tables)، وإدارة الوصول إلى المحركات الخارجية، ودعم واجهة برمجة تطبيقات "آيس بيرغ ريست بلان" (Iceberg REST Scan Plan API)، مما يضع أساساً موحداً ومُداراً لبيانات المؤسسة والذكاء الاصطناعي.

· بفضل "سنوفيك هورايزون كاتالوج" و "أباتشي بولاريس" (Apache Polaris)، تُساعد هذه الإمكانيات المؤسسات على العمل بأمان من نسخة واحدة حية ومُدارة من بيانات المؤسسة عبر السحابات والأدوات والمحركات وأنظمة المؤسسة.

· كما تُمكّن سنوفليك المؤسسات من التفاعل بأمان مع بياناتها المؤسسية باستخدام اللغة الطبيعية من خلال "سنوفليك كوكو" و "سنوفليك كوورك"، بينما يقوم وكلاء البيانات (Automatic Data Agents)وميزة مشاركة الوكلاء (Agent Sharing ) بتحويل مجموعات البيانات المشتركة تلقائياً إلى وكلاء ذكاء اصطناعي تفاعليين مع إدارة مُدمجة.

عن سنوفليك

سنوفليك المنصة المثالية لعصر الذكاء الاصطناعي، تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 13,900 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع سنوفليك، أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات قوة تحويلية للجميع. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني: snowflake.com. سنوفليك مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW.

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