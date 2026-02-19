دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سنشري فاينانشال"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، والتي تمتد خبرتها الوطنية لأكثر من 35 عاماً، عن توسيع نطاق أعمالها بافتتاح مكتبين جديدين في كل من أبوظبي والشارقة. ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي تأكيداً على التزام الشركة الراسخ بتعزيز سهولة الوصول إلى خدماتها، وتقديم حلول مخصصة للعملاء، وتعميق حضورها المحلي في هاتين الإمارتين الحيويتين.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واصلت سنشري فاينانشال خدمة المستثمرين في الدولة عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال منصات رقمية متطورة وخدمات شخصية مصممة وفق احتياجات العملاء. ويُمثّل افتتاح المكتبين الجديدين في العاصمة والشارقة خطوة نوعية نحو تلبية تطلعات شريحة من المستثمرين الذين يفضلون التواصل المباشر والتفاعل وجهاً لوجه مع مديري العلاقات ذوي الخبرة.

توسع استراتيجي في أبوظبي والشارقة

تُعد أبوظبي أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة، حيث تستقطب مؤسسات استثمارية وقاعدة متنامية من المستثمرين الأفراد. ويقع المكتب الجديد لسنشري فاينانشال في "شاينينغ تاورز"، ليشكّل مساحة مخصصة تتيح للعملاء مراجعة محافظهم الاستثمارية، وتقييم فرص السوق، والتواصل المباشر مع فرق الشركة المتخصصة. ويعزز هذا التوسع حضور الشركة التاريخي في العاصمة، ويتماشى مع رؤيتها الداعمة لتطور المشهد الاستثماري في أبوظبي.

أما إمارة الشارقة، ثالث أكبر إمارات الدولة، فتشهد طلباً متزايداً على خدمات مالية موثوقة وسهلة الوصول. ويقع المكتب الجديد في شارع الكورنيش بمنطقة المجاز 2، ليشكّل مركزاً حيوياً يخدم سكان الإمارة، ويوفّر لهم قرباً جغرافياً وتواصلاً سلساً مع خبراء الشركة، بما يعزز الثقة ويقرب الخدمات من المجتمع المحلي.

تميز تشغيلي ونهج يضع العميل أولاً

بدأ المكتبـان الجديدان أعمالهما بشكل كامل، وقد جرى تصميمهما وفق المعايير الخدمية التي لطالما ميّزت سنشري فاينانشال.

في أبوظبي، قامت الشركة بتعزيز فريقها بعدد متزايد من مديري العلاقات والمسؤولين التنفيذيين للدعم، مع خطط لمواصلة التوظيف خلال عام 2026 لمواكبة النمو المتسارع في متطلبات العملاء.

وفي الشارقة، يرتكز التركيز على سهولة الوصول والتفاعل المباشر والفعّال مع العملاء، بما يضمن حصول المستثمرين في الإمارة على المستوى ذاته من الخدمة الشخصية المقدمة في مكتب الشركة بدبي.

ويتكامل هذا التوسع مع تطويرات مستمرة على منصة التداول الرئيسية للشركة "سنشري تريدر"، حيث يجري إطلاق مزايا جديدة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستخدم، وتبسيط التنقل داخل المنصة، وتمكين المستثمرين من الوصول بكفاءة إلى مجموعة واسعة من الأدوات الاستثمارية العالمية.

رؤية القيادة

وفي تعليقه على هذا التوسع، قال السيد بال كريشن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسنشري فاينانشال:

" يقرّبنا افتتاح مكتبين في أبوظبي والشارقة أكثر من المستثمرين الذين يعتمدون علينا في الحصول على وضوح الرؤية والتواصل المباشر. فالكثير من عملائنا يقدّرون اللقاءات الشخصية، وتتيح لهم هذه المكاتب الجديدة تجربة أكثر سهولة ومرونة. إن حضورنا في هاتين الإمارتين يجدد التزامنا الدائم بسهولة الوصول، وسرعة الاستجابة، ووضع العميل في صدارة أولوياتنا."

آفاق مستقبلية: نمو إقليمي وتمكين المستثمرين

إلى جانب ترسيخ حضورها داخل دولة الإمارات، تدرس سنشري فاينانشال فرص التوسع في أسواق دول الخليج، مع النظر في كل من قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين كوجهات محتملة للتوسع.

وفي الوقت ذاته، تعزز الشركة استثماراتها في البنية التحتية الرقمية ومبادرات التثقيف المالي، حيث تعمل على تطوير حزمة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة إلى تزويد المستثمرين برؤى عملية، وفهم أعمق للأسواق، وثقة أكبر للمشاركة في الأسواق العالمية بمسؤولية ووعي.

ومع افتتاح المكتبين الجديدين في أبوظبي والشارقة، تؤكد سنشري فاينانشال مكانتها كمزود خدمات مالية موثوق يضع العميل في محور اهتمامه، ويواصل رسالته في تقديم حلول استثمارية ميسّرة ومدروسة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة.

