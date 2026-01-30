أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سناب، بالتعاون مع بزنس أوف فاشن، عن تقريرهما الرائد بعنوان "تحديد حجم تأثير العلامات التجارية على المستهلكين في الخليج"، وذلك خلال فعالية "شوب توك لوكس" في أبوظبي. ويتناول التقرير التطور الذي يشهده قطاع الأزياء والجمال في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة التداخل بين السرديات الثقافية المتطورة، وبناء المجتمعات، والابتكار الرقمي. كما يسلط الضوء على دور الواقع المعزز والتجارب الرقمية المتناغمة ثقافياً في إعادة تشكيل طريقة تواصل العلامات التجارية مع أحد الأسواق الاستهلاكية الأسرع نمواً في العالم.

وفي ظل التنوع الاقتصادي السريع والتحول الرقمي الذي تشهده منطقة الخليج، يقدم هذا التقرير رؤى بالغة الأهمية حول الجيل القادم من مستهلكي المنتجات الفاخرة، وهو جيل شاب، متصل بقوة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتجذر بعمق في الثقافة والمجتمع. ويوضح التقرير كيف يمكن للعلامات التجارية إعادة صياغة استراتيجياتها لخلق تأثير دائم في هذه المنطقة الحيوية، من خلال تبني تقنيات مثل الواقع المعزز والسرد القصصي الإبداعي للوصول إلى جيل أكثر تنوعاً من المستهلكين في دول الخليج والتفاعل معهم.

وفي هذا الصدد، قال حسين فريجة، مدير شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تحتل دول الخليج مكانة رائدة في مجال الابتكار الرقمي، وتفخر سناب شات بكونها جزءاً أساسياً من هذا التحوّل. ومع استمرار تطور توقعات المستهلكين، يتعين على العلامات التجارية خلق طرق مبتكرة للتواصل مع الجيل الجديد من المستهلكين والتفاعل معهم. ويسعدنا في هذا الإطار التعاون مع بزنس أوف فاشن لتبادل الأفكار حول كيفية تواصل علامات الأزياء والجمال مع الجيل القادم من مستهلكي المنتجات الفاخرة. إذ تشكل منصتنا وجهة رئيسية للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتسوق واكتشاف منتجات الأزياء والجمال والتعرف عليها، بدءاً من تجارب الواقع المعزز الافتراضية وحتى شراكات العلامات التجارية مع صنّاع المحتوى المتوافقين معهم ثقافياً، مما يساعد العلامات التجارية على الوصول إلى المستهلكين والتفاعل معهم. ويكّمن نجاح العلامات التجارية في قدرتها على دمج التجارة والتكنولوجيا في تجارب قيّمة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه."

وتشمل أبرز نقاط التقرير:

ديناميكيات الاستهلاك المتغيرة: تسهم التحولات الديموغرافية، مثل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية بنسبة 64% بين عامي 2018 و2020، ووجود شريحة واسعة من الشباب، ممن هم دون سن الثلاثين بنسبة 60%، في تشكيل توجهات جديدة نحو المنتجات الفاخرة. المجتمع كقيمة أساسية: يُقدّر المستهلكون اليوم العلامات التجارية التي لا تقتصر على تقديم المنتجات فحسب، بل تستفيد من الواقع المعزز ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الثقة، وبناء علاقات هادفة، وخلق مساحات للتفاعل. على سبيل المثال، يُشارك 77% من مستخدمي سناب شات في دول الخليج المنتجات التي يفضلونها أو يُوصون بالعلامات التجارية لأصدقائهم وعائلاتهم، مما يُبرز قدرة المنصة الفريدة على تضخيم التسويق الشفهي. دمج العالمين الرقمي والمادي: مع استخدام 70% من مستخدمي سناب شات حول العالم للواقع المعزز على المنصة، تتبوأ دول الخليج مكانة رائدة في تبني تجارب التجربة الافتراضية، مما يُساهم في سد الفجوة بين الابتكار والتراث. وتفتح العدسات الافتراضية، مثل تجربة أحذية غوتشي الرياضية وعدسات ديور المستوحاة من التراث الإقليمي، آفاقاً جديدة لمشاركة المستهلكين. سرد القصص الثقافية: يوضح التقرير، سواء من خلال فعاليات الواقع المعزز في رمضان، أو احتفالات اليوم الوطني، أو التعاون في التصميم المستند إلى التراث، كيف يمكن للعلامات التجارية التي تستفيد من الخلفية الثقافية للخليج كسب ولاء المستهلكين على المدى الطويل، من خلال الجمع بين السرد القصصي الإبداعي والتقنيات المتطورة.

وتضمن حفل الإطلاق في فعالية شوب توك لوكس حلقة نقاش حصرية ضمت رواد الصناعة وخبراء الابتكار الرقمي، الذين بحثوا قدرة تقنية الواقع المعزز على فتح آفاق جديدة لسرد قصص العلامات التجارية وتعزيز تفاعل المستهلكين في دول الخليج.

وتسلط هذه الشراكة بين سناب بزنس أوف فاشن الضوء على التطور السريع الذي يعيشه المستهلك الخليجي الشاب المتطور فكرياً والملم بالتكنولوجيا الرقمية. كما أنها تتوافق بقوة مع الرؤى الوطنية لهذه الدول، التي تولي أهمية كبرى للتراث الثقافي، والتواصل الاجتماعي، والبنية التحتية الرقمية المتطورة لبناء اقتصادات مستقبلية واعدة. ومن خلال التركيز على مواضيع مثل التخصيص، والأصالة، ودمج التكنولوجيا، يقدم التقرير للعلامات التجارية رؤى عملية تساعدها على الازدهار في بيئة فاخرة شديدة التنافسية تركز على خدمة المجتمع.

