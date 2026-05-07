انطلقت هذه الميزة في المملكة العربية السعودية مع علامات تجارية رائدة مثل المراعي وستاربكس، حيث تم تفعيل ميزة الأماكن المُروّجة كجزء من حملات رمضان واسعة النطاق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة سناب عن إطلاق ميزة الأماكن المُروّجة، وهي حل إعلاني جديد يُتيح عرض المواقع المدعومة مباشرةً على خريطة سناب، مما يمكّن العلامات التجارية من تحقيق ارتفاع ملموس في عدد زيارات المتاجر.

فمع تجاوز نسبة مستخدمي خريطة سناب شات 400 مليون مستخدم شهرياً، واستخدام التطبيق أكثر من 45 مرة يومياً في دول الخليج، تتيح ميزة الأماكن المُروّجة للمعلنين إمكانية الظهور خلال عمليات البحث المُكثّفة للمستخدمين عن وجهاتهم وتجاربهم القادمة. وبخلاف خرائط التنقل التقليدية، صُممت خريطة سناب لعمليات الاكتشاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُساعد المستخدمين على معرفة أماكن أصدقائهم واستكشاف الأماكن التي تُناسبهم وتُثير اهتمامهم.

كما تمكّن ميزة الأماكن المُروّجة تجار التجزئة والمتاجر والمطاعم من عرض مواقعهم الفعلية كعلامات دعائية مدعومة مع زيادة معدلات الظهور، بما في ذلك إمكانية إضافة رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد مُخصصة. وعند النقر، يتم توجيه المستخدمين إلى ملف تعريفي خاص بالمكان يحمل علامة "برعاية"، حيث يمكن للمعلنين عرض إعلان سناب، وربط ملف تعريف شركتهم بحيث تظهر التنبيهات والقصص في لوحة العرض الدائرية، مع تضمين تأثيرات مخصصة للخريطة، والسماح للمستخدمين بحفظ الموقع لوقت لاحق.

ويحصل المعلنون على مؤشرات أداء أساسية، تشمل معدل ظهور الإعلانات في الأماكن المُروّجة، وعدد مرات فتحها، وإجمالي تفاعلات المستخدمين معها، مما يوفر رؤية واضحة للتفاعل والنية. كما يُوسّع نموذج شراكات الأماكن الجديد نطاق الوصول، إذ يتيح للعلامات التجارية التي لا تمتلك فروعاً في المتاجر التعاون مع شركاء يديرون أكثر من 200 موقع.

وفي هذا الصدد، حسين فريجة، المدير العام لشركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تبدأ عمليات الاكتشاف في دول الخليج أساساً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم سرعان ما تتحول إلى تفاعل فعلي على أرض الواقع. وتسهم ميزة الأماكن المُروّجة في تمكين العلامات التجارية من الظهور فور تشكّل النية، لتحول بذلك التفاعل الرقمي على خريطة سناب إلى تأثير ملموس وقابل للقياس داخل المتاجر. كما تسهم هذه الميزة في بناء حلول تعكس طريقة استكشاف مجتمعنا للعالم من حوله، وكيفية تواصلهم معه وتجربتهم له."

ماذا يعني هذا للعلامات التجارية؟

تمثل ميزة الأماكن المُروَّجة تحولاً من الوعي الرقمي السلبي إلى التفاعل الفعال المستند إلى الموقع. وبالنسبة للعلامات التجارية التي تعتمد على حركة الزوار في متاجرها كمؤشر رئيسي للأداء، فإن هذه الميزة تقدم لها حلاً شاملاً دائم التوفر يربط بين الاكتشاف عبر الإنترنت والتحول إلى المتاجر الفعلية. فمن خلال الجمع بين الظهور على الخرائط، والمحتوى الإبداعي التفاعلي، وإعلانات سناب، والترويج الفعلي عبر الملفات الشخصية العامة، يُمكن للعلامات التجارية إنشاء منظومة متكاملة تُعزز الوعي، وتُثير الاهتمام، وتشجع على الزيارات على أرض الواقع، كل ذلك ضمن منصة مبنية على التواصل الحقيقي.

إقبال سريع على الميزة في المملكة العربية السعودية

شهدت الميزة الجديدة منذ إطلاقها إقبالاً كبيراً في المنطقة، حيث قامت علامات تجارية إقليمية وعالمية رائدة بتفعيل هذه الميزة في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان.

المراعي: إحياء حارة اليوم على الخريطة

أعادت شركة المراعي تعريف كيفية حضور العلامات التجارية خلال اللحظات الثقافية من خلال حملتها الرمضانية حارة اليوم، حيث حوّلت خريطة سناب إلى بوابة لحيّ افتراضي مستوحى من قيم التكاتف والكرم والانتماء.

ومن خلال تفعيل ميزة الأماكن المُروّجة عبر مواقع حيوية ووجهات رئيسية، بما في ذلك الواجهات البحرية، في كلٍ من الرياض وجدة والدمام والخبر، نجحت العلامة في ربط العالم الواقعي بالاكتشاف الرقمي بطريقة تجمع بين الأصالة الثقافية والتجربة الغامرة.

وفي تنفيذ يُعد من الأوائل عالمياً، أصبحت المراعي من بين أولى العلامات التجارية التي تربط الأماكن المُروّجة بعدسة واقع معزز مخصصة، ما أتاح لمستخدمي سناب شات الانتقال بسلاسة من استكشاف الخريطة إلى تجربة حارة اليوم التفاعلية. ومن خلال تصميم أيقونة حي ثلاثية الأبعاد، وسرد قصصي بتقنية الواقع المعزز، إلى جانب سلسلة محتوى أسبوعية، أظهرت الحملة كيف يمكن توظيف الموقع والإبداع وسلوك المستخدمين على المنصة لخلق تجربة تفاعلية متكاملة وذات صلة ثقافية مدعومة بخريطة سناب.

ستاربكس: ميزة متعددة المستويات

في المملكة العربية السعودية، أطلقت ستاربكس، التي تديرها مجموعة الشايع، ميزة الأماكن المُروّجة ضمن حملتها الرمضانية ذات الإصدار المحدود الخاصة بكوب رمضان ولاتيه الهيل.

وفعلّت العلامة أكثر من 350 فرع لها في أنحاء المملكة على خريطة سناب شات، مما ساهم في زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز الإقبال عليها من خلال تسهيل اكتشاف الفروع القريبة للمستخدمين. حيث تم الترحيب بمستخدمي سناب شات الذين يستكشفون المناطق المجاورة من خلال تصميم مميز ثلاثي الأبعاد لكوب دوار تتساقط حوله حبوب البن لجذب انتباههم وتشجيعهم على اكتشاف الفروع.

ولم تقتصر الحملة الترويجية على الخريطة فقط، بل شارك في الترويج لها صنّاع المحتوى من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر منصة HaloAI، لتوجيه الجمهور إلى كيفية تحديد موقع أقرب فرع لهم باستخدام الخريطة. كما ساهمت عدسة الواقع المعزز الخاصة بشهر رمضان في تعزيز التفاعل، من خلال عرض تصميم الكوب الجديد وملصقات الأسماء الشخصية.

وأظهرت الحملة كيف يمكن للأماكن المُروّجة أن تزيد الوعي والاهتمام من خلال ربط السرد القصصي الرقمي التفاعلي عبر علامات التبويب المختلفة في سناب شات باكتشاف المتاجر في العالم الحقيقي، مما يشجع مستخدمي سناب شات على استكشاف المواقع القريبة والتفاعل مع العلامة التجارية على أرض الواقع.

مسار مكة: تعزيز الاكتشاف لوجهة سياحية بارزة

فعّلت وجهة مسار، في المملكة العربية السعودية، ميزة الأماكن المُروّجة ضمن حملتها "مرحباً بكم في قلب مكة"، لتسلط بذلك الضوء على هذه الوجهة السكنية والفندقية الرائدة على خريطة سناب شات.

وأتاحت هذه الميزة لمستخدمي سناب شات الذين يستكشفون المناطق المجاورة فرصة اكتشاف مسار، وبالتالي ظهور العلامات التجارية بنحو بارز خلال عمليات البحث المكثف على الخريطة، وزيادة التعريف بالمشروع بين الزوار والمقيمين على حد سواء.

وتجاوزت الحملة حدود الخريطة من خلال نهج إعلامي متكامل عبر سناب شات، بما في ذلك ميزة First Lens وFirst Snap، بالإضافة إلى استراتيجية شاملة للوصول وتكرار الظهور عبر علامات تبويب سناب شات المتعددة. وقد ساهمت هذه العناصر مجتمعةً في خلق تجربة متكاملة تربط بين السرد القصصي التفاعلي في العالم الرقمي واكتشاف الوجهة على أرض الواقع.

كما ظهرت تأثيرات هذه الميزة على أرض الواقع بنحو ملموس، حيث أشارت الفرق الميدانية إلى ارتفاع معدل الزيارات، واعتماد الزوار على سناب شات كمصدر للاكتشاف. وأظهرت الحملة كيف يمكن لميزة الأماكن المُروّجة أن تساعد الوجهات السياحية البارزة لزيادة التعريف بها وتشجيع الاستكشاف على أرض الواقع من خلال الوصول إلى الجمهور في اللحظة التي يقررون فيها وجهتهم.

فصل جديد في الإعلانات المستندة إلى الموقع الجغرافي

مع سعي العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى حلول أكثر قدرة على ربط التفاعل الرقمي بالتأثير الواقعي، تقدم ميزة الأماكن المُروَّجة حلاً يعتمد على طريقة استكشاف الناس لمحيطهم وتجربتهم له.

ومن خلال دمج الوجهات المدعومة مباشرةً في بيئة خرائط تفاعلية، تساعد سناب المعلنين على الانتقال من مرحلة الوعي إلى مرحلة التفاعل، وتحويل الاكتشاف إلى زيارات، واللحظات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

