1 من كلّ 3 أشخاص في السعودية جرّب الشراء من أحد متاجر سلّة لمرّة واحدة على الأقلّ

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت سلّة، الشركة السعودية الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "تشيك أوت دوت كوم" Checkout.com المزود العالمي الرائد في مجال خدمات المدفوعات الرقمية، بهدف توسيع نطاق المدفوعات لمتاجر سلّة، لتشمل السعودية، ودول العالم، مع تجربة دفع سلسة وآمنة

ستوفر Checkout.com عبر تكاملها مع منصة سلّة، الفرصة لأكثر من 65 ألف علامة سعودية لتوسيع نطاق مبيعاتها في المناطق التي تغطيها المنصة حول العالم، علاوة على توفير مجموعة من طرق حلول وخيارات الدفع الرائجة في المملكة، وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز التموضع العالمي للعلامات والمتاجر السعوديَّة على سلَّة لتعظيم أثرها البيعي، بما ينعكس على نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وفي معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال سهيل جابر، نائب الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى سلّة: "سلّة هي الشركة الرائدة في السعودية لحلول التجارة الإلكترونيَّة، وتأتي شراكتنا مع Checkout.com لتعكس التزامنا بتوفير حلول دفع مبتكرة تلبي متطلّبات تجارنا، من خلال حلول الدفع المتطورة التي توفرها Checkout.com، سيتمكّن تجّار سلّة من توفير أفضل خدمات الدفع الرقمي الموثوقة لعملاء متاجرهم من خارج المملكة العربيَّة السعوديَّة".

وأضاف: "إننا على ثقة من أن تعاوننا الاستراتيجي مع Checkout.com يمثل خطوة هامة في توسيع نطاق مبيعات تجّارنا داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بما ينعكس إيجاباً على رضاهم وثقتهم بمنتجات سلَّة، وهو ما سيفتح أُفقاً جديداً للتجّار لابتكار منتجات تُناسب الأسواق العالميَّة، وتواكب حركة الطلب عليها من الخارج".

​​ومن جهته قال عبدالله العسّاف، مدير عام Checkout.com في المملكة العربية السعودية: "تأتي شراكتنا مع سلّة لتعزز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لتجارنا، في المملكة وخارجها، ليتمكنوا من استغلال القيمة الكاملة للاقتصاد الرقمي وتعظيم الأجر لمنتجاتهم. وإننا ومن خلال توفير تقنيتنا المتقدمة لمنصّة سلّة، نسعى لتقديم تجربة دفع سلسة وآمنة تتناسب مع تطلّعات سلّة لتجارها ومستهلكيهم".

وأضاف: "ندرك في Checkout.com أهمية المدفوعات في تعزيز نمو الشركات وتحسين الإيرادات، وعليه فإننا نكرس جهودنا لتجربة الدفع للمنصة وتعزيز أدائها، ودعم رحلتها للازدهار في ظلّ الاقتصاد الرقمي".

عن Checkout.com

تعمل شركة Checkout.com على معالجة المدفوعات لآلاف الشركات التي تشكل الاقتصاد الرقمي. تتميز الشبكة العالمية للمدفوعات الرقمية لـ Checkout.com بدعم أكثر من 145 عملة وتقديم حلول دفع عالية الأداء في جميع أنحاء العالم، مع معالجة مليارات المعاملات سنوياً. من خلال تقنية مرنة وقابلة للتوسع، نساعد تجارنا والمؤسسات التي نعمل معها على زيادة معدلات القبول، وتقليل تكاليف المعالجة، ومكافحة الاحتيال، وتحويل المدفوعات إلى دافع رئيسي للإيرادات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Checkout.com في لندن، ولها 16 مكتباً حول العالم. تضم قائمة عملاء الشركة نخبة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية مثل إنستاشوب، وبوتيم، وتمار، ودايسون، وسوني، وشي إن، وكلوب، وماجد الفطيم، مجموعة الشايع، ونيتفليكس، وهنقر ستيشن.

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