أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيركل إنترنت جروب، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية وأسواق العملات المستقرة، عن حصولها على الموافقة المبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، لمزاولة أنشطتها كمزود للخدمات المالية.

ويشكل الحصول على هذه الموافقة خطوة رئيسية ومهمة بالنسبة لشركة "سيركل" في إطار مساعيها للحصول على الترخيص النهائي لتقديم الخدمات المالية، بما يتماشى مع متطلبات الإطار التنظيمي المتطور لأبوظبي العالمي ، مما يعزز التزام الشركة بدفع عجلة الابتكار المتوافق مع المعايير التنظيمية في مجال التمويل الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتأتي هذه الخطوة بعد إتمام "سيركل" بنجاح عملية التسجيل رسمياً في أبوظبي العالمي في ديسمبر 2024، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز توسع أعمالها وحضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جيريمي ألير، الشريك المؤسس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيركل: "تواصل دولة الإمارات تمهيد الطريق أمام المبتكرين المسؤولين لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة ومتطورة. ويشكل الحصول على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي لممارسة أنشطتنا إنجازاً رئيسياً في إطار استراتيجيتنا نحو ترسيخ حضورنا في الأسواق التي تحتضن الاقتصادات القائمة على شبكات البلوكتشين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في المنطقة. كما تؤكد هذه الخطوة التزام "سيركل" بمواصلة دعم معايير ومتطلبات الشفافية والامتثال والثقة في أسواق العملات المستقرة على مستوى العالم، بما يضمن إرساء أسس متينة ومرنة للنظام المالي الرقمي."

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي: "يسرنا حصول "سيركل" على الموافقة المبدئية للانضمام إلى منظومتنا الديناميكية في أبوظبي العالمي، نظراً لما تتمتع به الشركة من نهج تنظيمي رائد وسمعة عالمية بارزة في مجال العملات المستقرة. ويمثل انضمام "سيركل" إلى منظومتنا إضافة نوعية تنسجم مع مكانة أبوظبي العالمي كمركز عالمي للابتكار المالي، يوفر بيئة تنظيمية متطورة لدعم نمو الجيل القادم من الخدمات المالية. ونتطلع إلى العمل مع "سيركل" في إطار توسعها محلياً لتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات."

ومن جهته، قال دانتي ديسبارتي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والسياسات العالمية في سيركل: "إن حصولنا على هذه الموافقة لا يمثل فقط إنجازاً إقليمياً لشركتنا، بل يبعث برسالة عالمية مفادها أن الابتكار يمكنه وينبغي عليه أن يتكامل مع المتطلبات التنظيمية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول الرائدة مثل دولة الإمارات إلى إرساء أسس متينة لمستقبل الخدمات المالية الرقمية، تثبت "سيركل" أن البنية التحتية الموثوقة التي تستند إلى أسس ومعايير الامتثال والشفافية، تتمتع بالقدرة على تعزيز تبني العملات المستقرة بأمان حول العالم. ويعكس هذا الإنجاز إيماننا بأن المتطلبات التنظيمية لا تشكل عائقاً أمام الابتكار، بل هي محرك رئيسي وحقيقي له".

وفي سياق موازٍ، أعلنت "سيركل" عن إبرامها شراكة استراتيجية مع منصة هب 71 - Hub71 منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، لتعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية. وستتعاون سيركل وHub71 في إطار هذه الشراكة لاستكشاف وتطوير مبادرات متنوعة في إطار البيئة التنظيمية الرقمية لأبوظبي العالمي، بما يشمل منح رواد الأعمال فرص الحصول على دعم مالي، والوصول إلى شبكات مؤسساتية، وتسريع الابتكار عبر مسابقات الهاكاثون وورش العمل والبرامج الإرشادية المتخصصة. كما ستنضم "سيركل" إلى المنظومة المتخصصة بالأصول الرقمية في Hub71، مضيفة خبراتها العالمية إلى مجتمع يضم أكثر من 500 شركة ناشئة وشريك في مجال رأس المال الاستثماري.

وفي هذا الصدد، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "تعكس شراكتنا مع "سيركل" التزامنا بترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. وكلنا ثقة بأن الخبرات التي تمتلكها "سيركل" ستسهم في إثراء منظومتنا للأصول الرقمية، ما يمنح رواد الأعمال في Hub71 مزيداً من الموارد وآفاق أوسع للنمو. ونسعى من خلال هذه الشراكة، إلى تمكين اعتماد البنية التحتية الرقمية المالية التي يمكنها دعم نمو الشركات الناشئة، ودفع مسيرة تطوير الجيل التالي من شبكات البنية التحتية الرقمية اللامركزية والخدمات المالية الرقمية انطلاقاً من أبوظبي."

عن شركة سيركل إنترنت جروب:

"سيركل" هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تمكّن الشركات بمختلف أحجامها من الاستفادة من قدرات العملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين العامة لإتمام عمليات الدفع والقيام بعمليات التجارة وكل ما يخص التطبيقات المالية حول العالم. وتعمل سيركل على بناء أكبر شبكة عملات مستقرة في العالم والأكثر استخداماً، حيث تُصدر من خلال شركاتها التابعة الخاضعة للتنظيم العملتين المستقرتين USDC وEURC. كما توفر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية والتقنية، التي تمكّن الشركات والمطورين من دمج العملات المستقرة وتقنيات البلوكتشين ضمن منتجاتهم وخدماتهم وعملياتهم التشغيلية.

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