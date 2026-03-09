أبوظبي : أعلنت "سلال"، الرائدة في قطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، توسيع نطاق عملياتها في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، في خطوة استراتيجية تعكس توجه المجموعة نحو توسيع حضورها الجغرافي على مستوى الدولة، ودعم المزارعين المحليين وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية وتوسيع وصولها إلى الأسواق.

وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، حيث ستباشر سلال العمل مع مزارع المنطقة اعتباراً من 9 مارس الجاري، في إطار جهود مشتركة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي وتمكين المزارعين من تعزيز إنتاجهم وتسويق منتجاتهم بكفاءة أعلى.

وتهدف الشراكة إلى تطوير منظومة متكاملة للمزارعين تشمل الدعم الفني، وتطبيق أفضل الممارسات والمدخلات الزراعية إلى جانب الإشراف على مراحل ما بعد الحصاد وتسويق المنتجات، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية.

كما ستعمل سلال، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، على إنشاء مركز مخصص لاستلام المحاصيل وتنظيم عمليات توزيعها وتسويقها، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الزراعي في الدولة، ودعم استدامة القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.

وبهذه المناسبة، قال سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة سلال نحو توسيع نطاق عملياتها على مستوى دولة الإمارات وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الزراعية. ومن خلال شراكتنا مع المركز الزراعي الوطني، نسعى إلى تمكين المزارعين المحليين وتوفير الدعم الفني والتسويقي اللازم لهم، بما يعزز قدرتهم على زيادة إنتاجهم وتوسيع حضور المنتجات الزراعية الإماراتية في الأسواق، مما يسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامتها."

من جانبه، قال سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني: "يأتي هذا التعاون في إطار حرص المركز الزراعي الوطني على تعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات وتمكين المزارعين المحليين من خلال منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتنظيم والتسويق. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى رفع جودة المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني."

تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي في مختلف إمارات الدولة، من خلال تعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع، ودعم المزارعين المحليين، بما يعزز مرونة القطاع الزراعي ويرسخ دوره في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

-انتهى-

