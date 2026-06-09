دبي، أعلنت سكاي لينكس كابيتال اليوم إطلاق خدمة التسعير المرجعي للذهب صباحًا/مساءً (AM/PM)، ضمن استراتيجية تعزيز خدمات تداول الذهب التي تقدمها الشركة؛ بما يشمل إتاحة تداول عقود خيارات الذهب الدائمة خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويتيح هذا الإطلاق للعملاء الاستفادة من أسعار الذهب وفق المعايير المرجعية العالمية، إلى جانب الوصول إلى أدوات متطورة تدعم اتخاذ قرارات تداول أكثر كفاءة وتساعد على إدارة مخاطر تقلبات الأسعار بفعالية.

توفر الخدمة الجديدة إمكانية تنفيذ معاملات الذهب وفق السعر المرجعي المعتمد من رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، والمعترف به على نطاق واسع كأحد أبرز معايير تسعير الذهب عالميًا. كما تتيح للعملاء تنفيذ أوامر الذهب قبل الموعد النهائي المحدد لتسعير الذهب AM أو PM، حيث تُسجَّل الصفقات تلقائيًا بمجرد نشر السعر المرجعي المعتمد من رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA).

ويُعد تسعير الذهب LBMA AM/PM، الذي يتم تحديده مرتين يوميًا من خلال مزاد سعر الذهب التابع لرابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، معيارًا مرجعيًا عالميًا معتمدًا لعمليات تسعير الذهب والتسوية والتقييم، ويُستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات العاملة في أسواق المعادن الثمينة حول العالم.

يعزز إطلاق خدمة تنفيذ صفقات الذهب المرتبطة بالأسعار المرجعية، إلى جانب إتاحة خيارات الذهب، نطاق حلول السلع التي تقدمها سكاي لينكس كابيتال، ويمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة تعرضهم لمخاطر السوق، وتنفيذ استراتيجيات التحوط بكفاءة، والاستفادة من آليات تسعير شفافة أثناء فترات التقلبات المرتفعة.

وتعزز سكاي لينكس كابيتال مكانتها في سوق المعادن الثمينة؛ عبر تقديم مجموعة متكاملة من منتجات تداول الذهب، تشمل الذهب الدائم، والذهب الفوري، وعقود فروقات الذهب، وعقود الذهب الآجلة، وخدمة التسعير المرجعي للذهب AM/PM، بالإضافة إلى خيارات الذهب، بما يوفر للعملاء نطاقًا واسعًا من الأدوات الاستثمارية المصممة لتلبية مختلف الأهداف والاستراتيجيات. ويسهم هذا التنوع في تمكين المستثمرين والمتداولين من إدارة مراكزهم الاستثمارية ومخاطرهم بصورة أكثر فاعلية، بما يتماشى مع طبيعة الأسواق المتغيرة باستمرار.

وفي تعليق له، صرح دانيال تقي الدين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال: "يظل الذهب عنصرًا رئيسيًا في استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر."، وتابع بقوله: "من خلال توفير إمكانية الوصول إلى الأسعار المرجعية المعتمدة من رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA) وتوسيع مجموعة مشتقات الذهب لدينا، بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة وعقود الفروقات والعقود الدائمة، نمنح عملاءنا أدوات أكثر فاعلية لإدارة تعرضهم للسوق والتكيف مع المتغيرات المستمرة في بيئة التداول."

يأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه السوق طلبًا متزايدًا على حلول المعادن الثمينة الموجهة للمؤسسات، حيث يسعى المستثمرون والشركات إلى الاستفادة من أدوات تحوط أكثر كفاءة وآليات تنفيذ تتسم بالشفافية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم، وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

وتتوفر الآن خدمات التسعير المرجعي للذهب AM/PM وخيارات الذهب للعملاء المؤهلين لدى سكاي لينكس كابيتال، في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز نطاق منتجات وحلول تداول الذهب.

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حول سكاي لينكس كابيتال

سكاي لينكس كابيتال هي شركة وساطة دولية تأسست بهدف ربط المستثمرين بالأسواق المالية دائمة التطور. وبصفتها وسيطًا متعدد الأصول، توفّر الشركة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية، إلى جانب بنية تحتية قوية للتداول.

سكاي لينكس كابيتال؛ علامة تجارية للتداول تابعة لـ:

شركة سكاي لينكس كابيتال ليمتد (موريشيوس)، الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية (FSC) بصفتها شركة تداول استثماري مرخصة لتقديم جميع خدمات التداول، (باستثناء خدمات الاكتتاب) بموجب الترخيص رقم GB24202837؛

شركة سكاي لينكس كابيتال ذ.م.م (سانت فنسنت والغرينادين)، وسيط لتداول الفوركس وعقود الفروقات، ومسجلة تحت رقم 3698 LLC 2024؛

شركة سكاي لينكس كابيتال ذ.م.م. (Sky Links Capital L.L.C.) (الإمارات العربية المتحدة)، تعمل بموجب ترخيص من الفئة الخامسة صادر عن هيئة سوق المال (CMA) في دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب الترخيص رقم 20200000235، وذلك بصفتها وسيطًا مُعرِّفًا فقط. الشركة لا تحتفظ بأموال العملاء، كما أنها غير مخولة بتقديم المشورة الاستثمارية أو الاستشارات المالية أو خدمات تنفيذ الصفقات.

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