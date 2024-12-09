الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة هايبيرفيو لوجيستكس، التابعة لهايبيرفيو موبيليتي (شنغهاي) المحدودة، بهدف استكشاف وتطوير حلول نقل تعتمد على الهيدروجين في المملكة العربية السعودية. يُعد هذا التعاون خطوة نوعية في رحلة المملكة نحو تحقيق النقل المستدام، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من خلال هذه الشراكة، تبحث سدافكو وهايبيرفيو إمكانية اختبار شاحنات تعمل بالهيدروجين في السوق السعودي. تُظهر هذه الجهود التزام الشركتين بابتكار حلول حديثة تُسهم في تحقيق مستقبل مستدام، حيث تسعى سدافكو إلى الوصول بأسطولها إلى مستوى صفر الكربون بحلول عام 2045، مع خطط طموحة لتشغيل 90% من أسطولها باستخدام الطاقة النظيفة بحلول عام 2035. كما تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الشركة المستمرة لتجربة الشاحنات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس توجهًا رائدًا نحو تقنيات النقل المستدام.

التعاون مع هايبيرفيو، الرائدة عالميًا في تقنيات التنقل الهيدروجيني، يُعزز طموحات سدافكو في إعادة تعريف عمليات النقل اللوجيستي بالمملكة باستخدام حلول تعتمد على طاقة نظيفة وخالية من الانبعاثات الكربونية. هذا المشروع يُمثل التزامًا مشتركًا بتطوير مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا.

كما أضاف برايان سترونج، رئيس التحول في سدافكو: "سدافكو تفخر بهذه الشراكة مع هايبيرفيو، حيث نواصل السعي لتحقيق استراتيجيتنا الطموحة لتطوير أسطول صفر الكربون. هذه المبادرة تُبرز التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أنظف وأكثر خضرة."

وفي تعليق على هذه الشراكة، صرح الدكتور فايلونج ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هايبيرفيو موبيليتي، قائلاً: "إن التعاون مع سدافكو يمثل فرصة فريدة لعرض إمكانيات النقل بالهيدروجين في واحد من أكثر الأسواق حيوية على مستوى العالم. نتطلع معًا لوضع معايير جديدة للنقل المستدام."

حول سدافكو

تعد شركة سدافكو من أبرز الشركات المنتجة والموزعة للمنتجات الغذائية والألبان عالية الجودة في المملكة العربية السعودية. تركز الشركة على تحقيق الاستدامة من خلال تبني حلول مبتكرة تُسهم في تقليل التأثير البيئي.

حول هايبيرفيو موبيليتي

هايبيرفيو موبيليتي هي شركة عالمية رائدة في تقنيات النقل المعتمد على الهيدروجين. تقدم الشركة حلولًا متطورة وخبرة واسعة في البنية التحتية للهيدروجين، وتسعى من خلال ذلك إلى تمكين مستقبل مستدام.

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