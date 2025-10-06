دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق مجموعة صناديق استثمارية إسلامية من فئة "سيجنتشر" (Signature CIO)، وذلك انطلاقًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يتم فيها استخدام الإمارات كمنصة عالمية لتسجيل وإطلاق هذه المنتجات ضمن محفظة البنك، قبل طرحها في الأسواق الدولية. ويأتي هذا الإطلاق استجابة للطلب المتزايد على حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يعكس المكانة الراسخة للإمارات كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي والابتكار المالي.

يشمل الطرح الأول صندوقين رئيسيين هما "صندوق النمو الإسلامي" و"صندوق الدخل الإسلامي"، مع خطط للتوسع إلى أربعة صناديق استثمارية خلال المرحلة المقبلة. وتمنح هذه الصناديق المستثمرين إمكانية الوصول إلى مزيج عالمي متنوع من الأصول يشمل الأسهم والصكوك والذهب وأدوات السيولة، الأمر الذي يوفر لهم فرصًا استثمارية مرنة وواسعة النطاق.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: "نجحت دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كوجهة رائدة عالميًا للتمويل الإسلامي عبر منظومة متكاملة تدعم الابتكار والتنوع والاستثمار المسؤول. ومع إطلاق صناديق الاستثمار الإسلامية من دولة الإمارات إلى العالم، نوظف خبراتنا العريقة وشبكتنا العالمية لتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، الأمر الذي يعكس التزامنا العميق بدعم رؤية الإمارات لتطوير قطاع التمويل الإسلامي وقيادة نموه عالميًا".

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الإسلامي نموًا متسارعًا، حيث بلغت قيمة الأصول الإسلامية العالمية نحو 5.5 تريليون دولار أمريكي في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 7.7 تريليون دولار أمريكي بحلول 2028. وتُعد الإمارات واحدة من أبرز خمس أسواق تقود هذا النمو عالميًا، ما يعزز دورها كمركز رئيسي للثروات المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وترتكز هذه الصناديق على خبرات ستاندرد تشارترد العالمية، والتي تزيد عن 170 عامًا من الخبرة في إدارة المحافظ متعددة الأصول، وقدرة مثبتة على التعامل مع الأسواق العالمية المعقدة والمتقلبة.

وسيتم إدارة الصناديق الاستثمارية من قبل "أديتوم لإدارة الاستثمارات" بصفتها مدير الصندوق، وستقوم أيضا بإدارة مخصصات الصكوك في الصناديق، بينما سيقدم ستاندرد تشارترد مشورة توزيع الأصول، إلى جانب مدير كمي للأسهم الإسلامية العالمية. أما الرقابة الشرعية، فستتولاها "إبداع للاستشارات المالية الإسلامية" بالتعاون مع هيئة شرعية مستقلة لضمان الالتزام الكامل بمبادئ الاستثمار الإسلامي.

وبفضل شبكته العالمية وتحالفاته مع أبرز مديري الأصول، يعزز ستاندرد تشارترد من خلال هذا الإطلاق موقعه كمنصة رائدة لتقديم حلول ثروات إسلامية مبتكرة تنطلق من الإمارات إلى العالم.

