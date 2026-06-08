أعلنت ستاندرد تشارترد عن حصول ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية على موافقة هيئة السوق المالية (CMA) لمزاولة أنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق في المملكة العربية السعودية.

وتعزز هذه الموافقة قدرة البنك على تقديم خدمات إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق محلياً داخل المملكة، بما يدعم احتياجات العملاء من المؤسسات الاستثمارية في ظل استمرار النمو المستمر لمشاركة المستثمرين واتساع نشاط الأسواق المالية السعودية.

ويمثل هذا التطور توسعاً إضافياً لمنصة ستاندرد تشارترد القائمة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المنطقة، مما يعزز قدرة البنك على ربط العملاء والمستثمرين داخل المملكة بفرص استثمارية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا.

وقالت سارة الخليوي، الرئيس التنفيذي ورئيس أسواق رأس المال في ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية: "تمثل موافقة هيئة السوق المالية محطة مهمة في مسيرة توسع ستاندرد تشارترد في المملكة العربية السعودية، وتعكس التزامنا طويل الأمد بدعم تطور القطاع المالي في المملكة."

وأضافت: "يشهد السوق المالي السعودي تطوراً متسارعاً نحو مزيد من المؤسسية والتطور والارتباط بالأسواق العالمية. ومع اتساع قاعدة المستثمرين وتطور الأنشطة الاستثمارية وتنامي طبيعتها العابرة للحدود، فإن توسيع قدراتنا في خدمات الصناديق يعزز قدرتنا على دعم عملائنا وتلبية مجموعة أوسع من احتياجاتهم الاستثمارية المؤسسية."

وتواصل الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية جذب شرائح أوسع من رؤوس الأموال المحلية والدولية، مدفوعة بالإصلاحات السوقية المستمرة، وازدياد مشاركة المستثمرين، والطلب المتنامي على منصات قابلة للتوسع تقدم خدمات مؤسسية بمعايير عالمية، مدعومة بفهم عميق لمتطلبات السوق المحلية.

كما يسهم التطور المستمر للقطاع المالي في المملكة، في إطار رؤية السعودية 2030، في تعزيز عمق الأسواق المالية، وتنويع قاعدة المستثمرين، وزيادة مشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية عبر نطاق أوسع من فئات الأصول والهياكل الاستثمارية.

وتنسجم هذه الموافقة الجديدة من هيئة السوق المالية مع استراتيجية ستاندرد تشارترد الأوسع لتعزيز قدراتها المؤسسية والاستثمارية في الأسواق ذات النمو الملحوظ، بما يدعم العملاء والمستثمرين العاملين ضمن بيئة استثمارية إقليمية ودولية متزايدة الترابط.

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ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجّل وجوداً له في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

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