دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة سبادريك للاستثمار، المنصة الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي ونمط الحياة والمدعومة من مجموعة عبد الله العارف القابضة، عن شراكة استراتيجية تجمع بين منصتها الرئيسية وورلد بادل أكاديمي ومركز موراتوجلو للتنس العالمي، في خطوة تمثل توسع المركز إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس تطور قطاع رياضات المضرب في المنطقة.

وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد رياضتي البادل والتنس ضمن رؤية متكاملة، حيث تقود «وورلد بادل أكاديمي» تطوير البادل، فيما يقدّم مركز «موراتوجلو» خبراته العالمية في التنس، بما يتيح مساراً متكاملاً لتطوير اللاعبين من المراحل التأسيسية وحتى الاحترافية.

ورغم النمو المتسارع لكلا الرياضتين في المنطقة، إلا أنهما تطوّرتا بشكل منفصل، لتأتي هذه الشراكة وتجمعهما ضمن نموذج أكثر تكاملاً وتنظيماً، يضعهما تحت منصة واحدة.

وستقدّم هذه المبادرة تجربة رياضية متكاملة تستهدف اللاعبين والعائلات والمجتمعات، من خلال إتاحة الوصول إلى برامج تدريبية عالمية المستوى، وبيئة متكاملة تدعم تطوير المواهب.

وقال علي العارف، الرئيس التنفيذي لشركة سبادريك للاستثمار و«وورلد بادل أكاديمي» «شهدت رياضتا البادل والتنس نمواً متوازياً خلال الفترة الماضية، ولكن بشكل منفصل إلى حد كبير. ومن خلال هذه الشراكة مع موراتوجلو، نعمل على توحيد الرياضتين ضمن منظومة واحدة تجمع بين الخبرة العالمية في التنس وريادتنا في البادل، ما يضع أسساً جديدة لتطوير اللاعبين في المنطقة على المدى الطويل.»

ويُعد مركز «موراتوجلو للتنس»، الذي أسسه باتريك موراتوجلو، أحد أبرز الأسماء العالمية في تدريب التنس، حيث عمل مع نخبة من اللاعبين العالميين، من بينهم سيرينا ويليامز، ويتميّز بمنهجيته التدريبية المتقدمة وبرامجه عالية الأداء وانتشاره الدولي.

من جانبه، قال باتريك موراتوجلو، مؤسس مركز موراتوجلو للتنس: «تُعد منطقة الخليج اليوم من أكثر المناطق حيوية لرياضات المضرب. وتستند شراكتنا مع سبادريك إلى رؤية مشتركة وتكامل في القيم، ما يتيح لنا بناء منظومة تجمع بين الرياضة ونمط الحياة والمجتمع، وتقدّم تجربة جديدة لتطوير اللعبة في المنطقة.»

وتستفيد سبادريك من خبرتها الإقليمية العميقة وكفاءتها التشغيلية في تطوير وتوسيع المنصات الرياضية، حيث رسّخت «وورلد بادل أكاديمي» مكانتها كإحدى أبرز الجهات المشغّلة لرياضة البادل على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى إحداث أثر طويل الأمد في منظومة الرياضة بالمنطقة، عبر رفع معايير الأداء وتعزيز تجربة رياضات المضرب من حيث التدريب والممارسة.

حول سبادريك للاستثمار

تُعد سبادريك للاستثمار منصة مقرها دبي تعمل عند تقاطع الرياضة ونمط الحياة والصحة، ومدعومة من مجموعة عبد الله العارف القابضة. وتركّز الشركة على الاستثمار وتشغيل مفاهيم قابلة للتوسع ضمن قطاع الرياضة، مع التزامها بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتُعد «وورلد بادل أكاديمي» إحدى أبرز منصاتها، حيث نجحت في التوسع دولياً وترسيخ مكانتها كمنصة رائدة في تطوير رياضة البادل وتنظيم الفعاليات وبناء المجتمعات الرياضية.

حول وورلد بادل أكاديمي

تُعد «وورلد بادل أكاديمي» وجهة رائدة لرياضة البادل، حيث تقدم برامج تدريبية متخصصة ومرافق متطورة للاعبين من مختلف المستويات. تأسست في دولة الإمارات، وسرعان ما أصبحت من أبرز المؤسسات المؤثرة في القطاع، بفضل التزامها بتطوير المواهب وتعزيز المجتمع الرياضي.

حول مركز موراتوجلو للتنس

أسس باتريك موراتوجلو شبكة مراكز موراتوجلو للتنس التي تضم اليوم 15 وجهة عالمية، تشمل منتجعات فاخرة ومدارس وأندية رياضية، وتقدّم برامج تدريبية متكاملة تعتمد على منهجية تجمع بين الدقة التقنية والجاهزية الذهنية والتدريب المخصص لكل لاعب.

