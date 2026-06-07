الكويت، وقعت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت)، المزود الرائد والوحيد للمعلومات والتصنيفات الائتمانية في دولة الكويت، مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات المصرفية (KIBS) لإطلاق برنامج تدريبي متخصص يركز على رفع مستوى الوعي الائتماني في القطاع المصرفي والمالي فيما يخص التقارير والتصنيفات الائتمانية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى ساي نت تطوير وإعداد محتوى البرنامج، بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، بما يضمن تقديم مادة متخصصة ترتكز على أفضل الممارسات المهنية والمعايير التنظيمية المعتمدة في القطاع الائتماني. في حين سيقوم المعهد بتأهيل العاملين في القطاع المالي والمصرفي في دولة الكويت على البرنامج، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الكفاءات المهنية لمنتسبي القطاع المالي والمصرفي وكافة الجهات المستفيدة.

يهدف البرنامج إلى الارتقاء بالممارسات المهنية لدى مستخدمي التقارير الائتمانية، من خلال تعزيز الفهم الدقيق لبيانات الائتمان وآليات تفسيرها واستخدامها بشكل مسؤول، بما يسهم في تعزيز الشفافية والدراية الائتمانية.

في هذا السياق، علقت رئيس مجلس الإدارة لشركة ساي نت، السيدة عالية بدر الحميضي، قائلة: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الائتماني وترسيخ الثقافة الائتمانية في القطاع المالي، حيث نسعى إلى دعم الاستخدام المسؤول للمعلومات الائتمانية وتعزيز مستويات الشفافية في السوق الكويتي من خلال البرامج المشتركة والتعاون مع الجهات المتخصصة".

من جانبها، قالت السيدة رنا عبدالله النيباري، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية: "نحرص في المعهد على تطوير الكفاءات بما يتماشى مع متطلبات القطاع المصرفي المتجددة. ويعكس هذا البرنامج التزامنا بتقديم برامج تدريبية متخصصة وذات أثر فعلي، حيث سيعمل فريق المعهد على تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على البرنامج بما يدعم الامتثال ويعزز كفاءة واستدامة القطاع".

هذا وسيغطي البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية، تشمل الامتثال للإجراءات التنظيمية، لا سيما أهمية الحصول على موافقة العملاء قبل إجراء الاستعلامات الائتمانية، إلى جانب تقديم فهم تفصيلي لمكونات التقرير الائتماني وآليات تفسير التقييم الائتماني، فضلاً عن توحيد المصطلحات المهنية المستخدمة، خاصة عند التعامل مع البيانات السلبية أو الشكاوى أو الاعتراضات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وفهم التقارير والتصنيفات الائتمانية للعملاء المتقدمين للحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية.

تعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بدعم ترسيخ ثقافة ائتمانية متقدمة في دولة الكويت، من خلال التدريب المنهجي وتعزيز الوعي والمواءمة مع أفضل الممارسات في مجال التقارير الائتمانية وحوكمتها.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw

حول شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية "ساي نت":

ساي نت هي الشركة الوحيدة والرائدة في تقديم المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني في دولة الكويت، حيث تقدم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والمعلومات الائتمانية بطريقة مبتكرة وبأعلى مستويات المهنية الجديرة بالثقة، للمساهمة في تعزيز النظام الائتماني والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين في المجتمع الائتماني.

تخضع أنشطة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

القانون رقم 9 لسنة 2019 في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019

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شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية

المرقاب - شارع عثمان بن عفان - برج العاصمة - الدور: 35

الموقع الإلكتروني: www.cinet.com.kw

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