وقعت سانوفي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، اتفاقية مع مدينة الملك عبد الله الطبية (عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة) لدعم إنشاء أول سجل لمرضى الزوائد الأنفية، وذلك بالاعتماد على تحليل البيانات العملية وأدلة واقعية، في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.

يهدف سجل المرضى للعمل كوسيلة فعالة لتقديم تشخيصات وحلول علاجية مبتكرة من شأنها أن تساهم في تحسين جودة حياة الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن مع الزوائد الأنفية في المملكة.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن هو حالة طبية شائعة تؤثر سلبًا على جودة الحياة المتعلقة بصحة المريض وتؤدي إلى تحمّل تكاليف طبية ضخمة. وغالبًا ما تتفاقم الحالة بسبب الزوائد الأنفية، وهي أورام حميدة تنشأ من الغشاء المخاطي للممرات الأنفية وتؤثر على حوالي 20 في المئة من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن.2،1

يؤدي الجمع بين هاتين الحالتين الطبيتين، والمعروفتين أيضًا باسم التهاب الجيوب الأنفية المزمن مع الزوائد الأنفية، إلى مجموعة من الأعراض المنهكة والمستمرة، والتي تشمل فقدان حاسة الشم، والانسداد والسيلان الانفي. وعلى الصعيد العالمي، يعاني ما يقدر بنحو 4 في المئة من سكان العالم من هذه الحالة. 6،5،4،3

الدكتور عمر أبو سليمان

رئيس الفريق البحثي واستشاري الأنف، الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبد الله الطبية وعضو مجلس الإدارة والمشرف العام على التخصصات الدقيقة بالجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة

“تُحدث الأدلة العلمية ثورة في النهج التقليدي للتشخيص والعلاج في مجال الرعاية الصحية، وسيمهد سجل المرضى الأول من نوعه هذا الطريق لرعاية متخصصة ومتقدمة من خلال الاستفادة من الأدوات التحليلية المتطورة. سعيدون بشراكتنا مع سانوفي كإحدى المساهمين في هذه المبادرة بعيدة المدى، والتي ستعمل على الارتقاء بالبحوث الطبية وطرق تقديم العلاج."

الدكتور دلشاد علي بن عباس علي

الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد العزيز الطبية والمدير التنفيذي للتجمع الصحي بمكة

"تعد المبادرة الفعالة التي أطلقتها مدينة الملك عبد الله الطبية لجمع وتقييم بيانات الزوائد الأنفية في المملكة برنامجًا رائدا، وخطوة كبيرة في جهودنا لمكافحة الأمراض غير المعدية وتوفير مصدر قيّم لمزيد من البحث والتحليل".

الدكتور خالد بن أحمد بن سلمان

المدير التنفيذي للبحوث والابتكار بمدينة الملك عبد الله الطبية

“ بالرغم من أن قسم سجلات بالأبحاث قام بعمل 22 من سجلات الامراض البحثية خلال السنوات السبع الماضية منها 11 سجل خاصة بأمراض الأورام، والباقي متنوعة من مختلف التخصصات بالمدينة الطبية، وأحد هذه السجلات خاص بالتهاب الأنف . إلا انه " نظرًا لعدم توفر بيانات كافية حول التهاب الجيوب الأنفية المزمن مع الزوائد الأنفية في الخليج، سيصبح هذا السجل استنادًا إلى عدد السكان السعوديين مصدراً حيويًا لممارسي الرعاية الصحية والباحثين لإيجاد تشخيصات وعلاجات فعالة لهذه الحالة الشائعة. نحن نقدر الجهود التي تبذلها شركة سانوفي لدعم مبادرة مدينة الملك عبدالله الطبية الأولى من نوعها فيما يخص سجلات الامراض البحثية للمساعدة في تعزيز القطاع الصحي في المملكة."

روبرت غال

المدير العام لقطاع الرعاية التخصصية في سانوفي بالمملكة العربية السعودية

“بصفتنا شركة رائدة في مجال الأدلة العلمية للنهوض بالطب الدقيق والعلاجات، تؤمن سانوفي أنه من الضروري تضافر الجهود لإيجاد حلول لتحسين جودة حياة الأشخاص المصابين بالزوائد الأنفية، ولا سيما التي ترافق التهاب الجيوب الأنفية المزمن. سعيدون بالشراكة مع مدينة الملك عبد الله الطبية لتطوير سجل المرضى الذي من شأنه أن يوفر طرقاً جديدة لتقديم التشخيص الفعال والرعاية اللازمة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

يهدف سجل المرضى الى تعزيز التشخيص والعلاج لتحسين جودة حياة الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن مع الزوائد الأنفية في المملكة العربية السعودية

تتحمل دول الخليج عبئا غير مسبوق بسبب مرض التهاب الجيوب الأنفية المزمن مع الزوائد الأنفية 3 وعدم توفر البيانات الكافية عن هذه الحالة يخلق فجوة كبيرة يجب سدها من أجل ضمان التشخيص والعلاج بشكل أفضل

يهدف سجل مرضى السلائل الأنفية إلى سد هذه الفجوة من خلال جمع بيانات صحية حول 300-400 شخص يعانون من هذه الحالة، من أجل تقييم حالتهم بدقة، ووضع خطة عمل لتقليل نسبة انتشار المرض، وتوفير بروتوكولات أفضل للعلاج، وبالتالي تحسين جودة حياتهم.

ومن خلال المبادرات الإكلينيكية والأدلة البحثية الواقعية المشتركة من سانوفي ومدينة الملك عبد الله الطبية، سيدعم سجل المرضى أيضًا تطوير استراتيجية وسياسات طبية مبتكرة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ضمان رضا الأفراد تجاه الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وتكثيف خطط الوقاية من الأمراض في المملكة.

#بياناتحكومية

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حول سانوفي

سانوفي هي شركة رعاية صحية عالمية مبتكرة، مدفوعة بهدف واحد: تسخير معجزات العلم لتحسين جودة حياة الأفراد. ومع فريقها الممتد عبر حوالي 100 دولة تكرس سانوفي جهودها لتحويل ممارسة الطب من خلال العمل على تحويل المستحيل إلى ممكن. كما تقدم خيارات العلاج مبتكرة من خلال تطوير اللقاحات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص على مستوى العالم مع الالتزام بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

سانوفي مُدرجة في EURONEXT: SAN و NASDAQ: SNY

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