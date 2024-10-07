تماشياً مع التزامها بتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط

ستصل قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الى 222.63 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2029.

تحديث برمجيات ( ODATiO ) التي تقدمها "سافوا" لتشمل نظاماً متكاملاً لإدارة الطلبات ( OMS ).

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سافوا" (Savoye)، الشركة العالمية الرائدة في مجال أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل التوريد، عن مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في معرض "جيتكس 2024" المقبل، حيث ستقدّم مجموعةً من حلولها المبتكرة وبرمجيات (ODATiO) في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتهدف حلول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية هذه الى دعم الشركات في تحسين عملياتها وتعزيز كفاءتها، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الفرص الجديدة، بما يلبي المتطلبات المتزايدة في المنطقة.

وستستعرض "سافوا" خلال هذه النسخة من المعرض، وبالشراكة مع شركة "إنكيوب" (Incube)، أهم حلولها المبتكرة، فضلاً عن استكشاف آفاق جديدة للتعاون وتوطيد الشراكات في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وتعزيز التواصل مع الخبراء في هذا القطاع. كما ستقدم"سافوا" النسخة المحدثة من برمجيات (ODATiO) ، والتي أضيف إليها نظام متكامل لإدارة الطلبات (OMS).

وتوفّر برمجيات (ODATiO) من خلال هذا التحديث حلاً ذكياً ومتكاملاً يجمع خاصيات نظام إدارة المستودعات (WMS) والنقل (TMS) والطلبات (OMS) في تطبيق واحدٍ قابل للتحديث. وتأتي هذه النسخة المحدثة تجسيداً لالتزام "سافوا" الراسخ بتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في المنطقة.

وقال آلان قدوم، المدير العام لشركة "سافوا" في منطقة الشرق الأوسط: "يوفّر معرض «جيتكس» منصة مميزة تتيح لنا التواصل مع خبراء ورواد القطاع، واستعراض حلولنا المبتكرة، لاسيما النسخة المحدثة من برمجيات (ODATiO). ويشهد سوق الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط توسعاً متسارعاً، مدفوعاً بالتحوّل الصناعي الكبير وتنامي عمليات التصنيع ، وتزايد حجم الاستهلاك المحلي للسلع. ونؤمن بقدرة برمجيات (ODATiO) على دعم وتلبية هذا الطلب المتنامي، من خلال مساعدة الشركات في المنطقة على تحسين مرونتها وكفاءتها التشغيلية."

وتشير التوقعات الى أنَّ سوق الشحن والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيشهد نمواً سنوياً مركباً بمعدل 6.36 في المائة، ليصل من 163,57 مليار دولار أمريكي في العام 2024 الى 222.63 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2029. ونجحت "سافوا"، من خلال تركيزها على تعزيز الابتكار ورضا العملاء، في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال أتمتة المستودعات في المنطقة، عبر تقديم حلول متكاملة تضمن النمو المستمر للأعمال.

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