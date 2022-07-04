الرياض: أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تدشين بطاقة "وورلد إيليت الحصرية " الائتمانية ماستركارد، والمخصصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والتي تتضمن العديد من المنافع والمزايا الحصرية في السوق.

وصممت البطاقة الجديدة بهدف تقديم خدمات استثنائية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، ومساعدتهم في تحقيق النجاح في الأعمال التجارية، مع باقة واسعة من العروض الخاصة للتسوق، وخدمات السفر والسياحة، والتأمين والشحن، وبرامج المكافآت.

وتمنح بطاقة "وورلد إيليت الحصرية" الائتمانية ماستركارد جملة من العروض التسويقية الحصرية بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركات العالمية والمتاجر المرموقة في مختلف أنحاء العالم، لتقدم قيمة مضافة للعملاء إلى جانب الموثوقية والأمان.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد و إدارة الثروات المكلف في ساب: "

يتمتع بنك ساب بمكانة ملائمة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات التي تتناسب مع تطلعات عملائنا بكافة الشرائح، ويأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية البنك الهادفة إلى المحافظة على مكانتنا الرائدة في السوق وتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا. كما نفخر بتقديم الحلول المالية و إدارة ثروات عملائنا في الخدمات الخاصة.

كما يقوم بنك ساب بتطبيق استراتيجية البنك و مواكبة التطور الرقمي و تقديمها لعملائنا ليتمتعوا بخدماتنا المميزه في وقت قياسي لنثري تجربة عملائنا عن طريق قنواتنا الرقمية "

كما نفخر بشراكتنا مع ماستركارد لتقديم هذه البطاقة الائتمانية القيّمة، التي تركز على تقديم خدمات وعروض استثنائية لعملاء المصرفية الخاصة وأسرهم."

من جهته، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر في ماستركارد بأننا دائماً ما نقدم تجارب ومنتجات وخدمات رقمية تساهم بتغير حياة الناس للأفضل. ونحن ملتزمون بأن ندعم شمول الاقتصاد الرقمي لتشمل ميزاته جميع السعوديين، ويأتي هذا التعاون مع البنك السعودي البريطاني في إطار سعينا لتحقيق هذا الهدف، حيث ستساهم هذه الشراكة في تعزيز قطاعي الخدمات المالية والمدفوعات في المملكة. ونتطلع قدماً لمزيد من العمل المشترك مع (ساب) لتعزيز مكانة المملكة الرائدة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال يقدم أحدث الابتكارات في مجال الخدمات المصرفية على غرار بطاقة "وورلد إيليت الحصرية " الائتمانية من ماستركارد."

ومن الجدير بالذكر، أن بنك ساب يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتكاملة مقرونة بتوفير قنوات مصرفية رقمية رائدة، إلى جانب تمكين التواصل الفعال عبر فرق متخصصة في إدارة الثروات وخدمات العملاء.

#بياناتحكومية

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، ويقيم البنك شراكة استراتيجية مع مجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.

نبذة عن شركة ماستركارد:

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.