• قامت أجيج كابيتال، من خلال صندوق أمبليفاي غروث فند، باستثمار استراتيجي في زيوو لدعم التوسع الإقليمي وتسريع نشر منصة مراكز الاتصال السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة بالعربية أولا عبر دول مجلس التعاون الخليجي

• توفر زيوو منصة سحابية أصلية لخدمة مركز الاتصال كخدمة، ومصممة خصيصا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يمكّن المؤسسات من إدارة المكالمات والرسائل والتفاعلات الرقمية مع العملاء ضمن نظام موحد

• تدمج المنصة ذكاء اصطناعيا يفهم اللهجات العربية مع الأتمتة وذكاء الصوت والتحليلات، ومصممة للعمل ضمن البنى التحتية المحلية للاتصالات والأطر التنظيمية المعمول بها في المنطقة

• تخدم زيوو أكثر من 1000 عميل عبر أكثر من 10 أسواق في الشرق الأوسط، وتدعم قطاعات تشمل التجزئة واللوجستيات والخدمات المالية والقطاع العام

• وبعد تحقيق نمو في الإيرادات بمعدل 6.6 أضعاف منذ جولة التمويل، يدعم هذا الاستثمار المرحلة التالية من توسع زيوو مع تسارع الطلب على حلول تواصل العملاء السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – فبراير 16، 2026

أعلنت زيوو، وهي منصة سحابية لمراكز الاتصال مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة بالعربية أولا للشرق الأوسط، عن حصولها على استثمار ائتماني استراتيجي للنمو من صندوق أمبليفاي غروث فند، المدار من قبل أجيج كابيتال ﴿دي آي إف سي﴾ ليمتد.

ويأتي هذا الاستثمار بعد فترة من التبني المؤسسي القوي، وسيسهم في دعم توسع زيوو المستمر عبر دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الطلب المتزايد على حلول تواصل العملاء والأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وستستخدم زيوو هذا التمويل لتوسيع حضورها عبر أكثر من 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى أسرع الأسواق نموا عالميا في مجال التحول الرقمي للمؤسسات. كما تخطط الشركة لتعميق شراكاتها الإقليمية وتوسيع عمليات التكامل مع الأنظمة المختلفة، بما يمكّن المؤسسات من اعتماد أتمتة متقدمة وذكاء اصطناعي لإدارة التفاعلات عالية الحجم مع العملاء بكفاءة أكبر.

وقد شهدت زيوو نموا قويا في اعتماد منصتها السحابية الأصلية لخدمة مركز الاتصال كخدمة، حيث تخدم اليوم أكثر من 1000 عميل عبر أكثر من 20 قطاعا. وتوفر المنصة قدرات مؤسسية متقدمة تشمل ذكاء صوتي لحظي، وضمان جودة مؤتمت، وتحليلات تنبؤية، وذكاء اصطناعي توليدي متعدد اللغات يدعم عدة لهجات عربية إلى جانب الإنجليزية والفرنسية، ومصمم لبيئات مراكز الاتصال المعقدة وعالية الكثافة.

وقال رينو دو غونفيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زيوو

"تشهد مؤسسات المنطقة تسارعا غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي. ومنذ البداية، ركزت زيوو على بناء تقنيات سحابية وحلول ذكاء اصطناعي مصممة بالعربية أولا ومهيأة لواقع التشغيل في المنطقة. وسيتيح لنا استثمار صندوق أمبليفاي غروث فند تسريع الابتكار في مجال ذكاء الصوت والتحليلات، مع مواصلة تقديم منصة آمنة وقابلة للتوسع ومتوافقة محليا لعملائنا."

وقال شرف شرف، رئيس الصندوق في صندوق أمبليفاي غروث فند لدى أجيج كابيتال:

"يتعاون صندوق أمبليفاي غروث فند مع زيوو في هذه المرحلة بينما تسرع الشركة توسعها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أظهرت زيوو زخما قويا، ومنصة عالية القابلية للتوسع، وفهما عميقا للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية في المنطقة. ونرى أن هذه المقومات تضع الشركة في موقع قوي لبناء حضور قيادي في مجال تواصل العملاء السحابي المعزز بالذكاء الاصطناعي عبر المنطقة."

ومع استمرار تطور الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تستفيد زيوو من حضورها الإقليمي ومنصتها التقنية القابلة للتوسع وقدراتها المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الاعتماد ودعم المؤسسات في انتقالها نحو تواصل عملاء ذكي قائم على السحابة.

نبذة عن زيوو

زيوو هي منصة سحابية لمراكز الاتصال مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة بالعربية أولا لمنطقة الشرق الأوسط. وبالاعتماد على بنية سحابية أصلية وقدرات متقدمة في الأتمتة وذكاء الصوت والذكاء الاصطناعي متعدد اللغات، تمكّن زيوو المؤسسات عبر مختلف القطاعات من إدارة تواصل العملاء بكفاءة، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن صندوق أمبليفاي غروث فند

صندوق أمبليفاي غروث فند هو صندوق ديون يوفر تمويلا ائتمانيا للشركات المدفوعة بالتكنولوجيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. والصندوق مقره مركز دبي المالي العالمي ومسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وقد تم إطلاقه في عام 2024. يدير الصندوق أجيج كابيتال ﴿دي آي إف سي﴾ ليمتد بصفته المدير، وتعمل نوى كابيتال بصفة المستشار.

نبذة عن أجيج كابيتال

تأسست أجيج كابيتال في عام 2007، وتعد واحدة من أقدم شركات الاستثمار المؤسسي المستقلة والمملوكة للإدارة في الشرق الأوسط. ويقع مقرها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي، ولديها مكاتب في أبوظبي والرياض. وقد تأسست الشركة بهدف دعم تطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال منصة استثمارية متخصصة ورائدة. وتخضع أجيج كابيتال لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

ويخضع كل من المدير والمستشار لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية ومقرهما مركز دبي المالي العالمي.

