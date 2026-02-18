أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "زيست إيكويتي" (Zest Equity)، وهي شركة متخصصة في البنية التحتية للمعاملات الرقمية ومدعومة من "مورغان ستانلي" و"بروسوس فينتشرز" و"ميدل إيست فينتشر بارتنرز" (MEVP) وصندوق حي دبي للمستقبل Dubai Future District Fund ، عن إطلاق خدمة "زيست أرينج" (Zest Arrange). وهي خدمة تنظيم معاملات مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، تهدف لدعم صنّاع الصفقات في المعاملات الخاصة من البداية إلى النهاية عبر منصة "زيست Zest " من خلال سير عمل رقمي متكامل.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق خدمة 'زيست إيسكرو' (Zest Escrow) لحسابات الضمان الرقمية المنظمة، وذلك في أعقاب حصولها على إذن تقديم الخدمات المالية (FSP) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). وبذلك، تتكامل خدمتا 'زيست أرينج' و'زيست إيسكرو' الخاضعتان للتنظيم مع حلول 'زيست إس بي في' (Zest SPVs) التي تمثل البنية التحتية القانونية الرقمية للمعاملات الخارجية (Offshore) الخاصة بالشركة؛ مما يوفر منظومة متكاملة لإدارة معاملات الأسواق الخاصة. وبات بإمكان صنّاع الصفقات الآن توظيف هذه الأدوات المتنوعة لتنفيذ صفقاتهم عبر منصة موحدة، مع إمكانية تنظيم ومراقبة وتتبع الالتزامات ومراحل التنفيذ بدقة.

تتيح خدمة "زيست أرينج"، الحل الرائد للشركة، تنظيم صفقات الأصول الخاصة لشبكة عملائها من صنّاع الصفقات، وذلك من خلال ترخيص الشركة لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية لتنظيم الصفقات في الاستثمارات. وتعمل هذه الخدمة على دمج عمليات انضمام المستثمرين، والتوثيق، والتنفيذ في سير عمل رقمي واحد، مما يدعم المعاملات تحت الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي. ومن خلال هذا الحل، يحافظ صنّاع الصفقات على الرؤية الواضحة والثقة في معاملاتهم الخاصة من البداية إلى النهاية.

من جهة أخرى، توفر "زيست إيسكرو" خدمات حسابات الضمان المنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، والتي تعمل على حماية أموال المعاملات كطرف ثالث محايد. حيث تُحفظ أموال العملاء في حسابات منفصلة داخل دولة الإمارات، ولا يتم تحريرها إلا بناءً على تعليمات معتمدة وبمجرد استيفاء الشروط المتفق عليها مسبقاً. وتسهم هذه الخدمة في تقليل مخاطر الطرف الآخر مع ضمان حوكمة المعاملات من خلال سجلات مراجعة كاملة، ووثائق قابلة للتتبع، ورؤية فورية لحالة المعاملة.

وإلى جانب هذه العروض، تعمل خدمة "زيست إس بي في" (Zest SPVs) على تبسيط تأسيس وإدارة الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs)، مما يسمح لصنّاع الصفقات بتجميع مستثمريهم في هياكل استثمارية واضحة لإتمام معاملات متفق عليها من قبل الأطراف المعنية مسبقا. وبناءً على سجل "زيست" الحافل، تتيح الخدمة إغلاق صفقات الشركات ذات الغرض الخاص رقمياً عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول في الأسواق الخاصة.

وفي هذا السياق، صرّح زهير شماع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "زيست إيكويتي": "القوة الحقيقية تكمن في التكامل؛ منصة واحدة تجمع ثلاث قدرات تعمل معاً بانسجام". وأضاف: "إليك كيف يعمل ذلك في الواقع: استخدمت صفقة حديثة خدمة (زيست أرينج) لتنظيم فرصة حصريّة للمستثمرين. تم هيكلة شركة ذات غرض خاص (SPV) لتجميع المشاركين وتلبية متطلبات الحد الأدنى للمساهمة، ثم استُخدمت خدمة (زيست إيسكرو) لاستلام الأموال بشكل آمن. هذا هو النموذج المثالي للمعاملات المؤتمتة والآمنة والسلسة في الأسواق الخاصة: كل ما تحتاجه لتصميم الصفقات، وتلبية متطلبات المستثمرين، والإغلاق بشكل أسرع مع امتثال تنظيمي كامل ووضوح مؤسسي".

من جانبها، قالت روان بدور، الشريك المؤسس لشركة "زيست إيكويتي": "نشهد نمواً هائلاً في معاملات الأسواق الخاصة في المنطقة، مدفوعاً ببيئة تنظيمية مبتكرة بشكل متزايد. تساعد منصة زيست في تبسيط وتسريع حركة رأس المال بطرق آمنة. وتخدم منصتنا هذا النظام البيئي المتنامي من خلال جعل المعاملات العابرة للحدود والمتعددة الأطراف أسهل في التنفيذ، مع توفير الثقة والوضوح لجميع الأطراف المعنية".

تتجاوز تكاليف عمليات الأسواق الخاصة نظيراتها في الأسواق العامة بشكل كبير. ووفقاً لمعايير الصناعة الحديثة، يمكن للأتمتة استعادة ما يصل إلى 80% من ساعات عمل الموظفين التي تُهدر حالياً في المهام الإدارية. وبالنسبة للمحافظ المؤسسية، فإن التأثير ملموس؛ حيث أن خفض التكاليف التشغيلية بمقدار 30 نقطة أساس فقط على محفظة بقيمة 5 مليارات دولار يضيف 150 مليون دولار في صافي العوائد طويلة الأجل على مدار دورة حياة الصندوق التقليدية. وتعالج البنية التحتية الرقمية لشركة "زيست" هذا القصور بشكل مباشر، مما يمكن صنّاع الصفقات من تنفيذ معاملات كانت تتطلب سابقاً تنسيقاً قانونياً ورقابياً وإدارياً مكثفاً، وذلك بجزء بسيط من التكلفة والوقت التقليديين.

حتى الآن، دعمت "زيست إيكويتي" من خلال المجموعة تنفيذ صفقات تجاوزت قيمتها 230 مليون دولار أمريكي عبر أكثر من 190 صفقة، شملت الملكية الخاصة، والائتمان الخاص، ورأس المال الاستثماري، وفئات الأصول ذات الصلة، مع مشاركة متكررة من مديري صناديق، ومكاتب عائلية، وشركات استثمارية، ومزودي خدمات الشركات، ومستثمرين مؤسسيين.

نبذة عن "زيست إيكويتي" (Zest Equity)

"زيست إيكويتي" هي شركة متخصصة في البنية التحتية للمعاملات الرقمية التي تدعم معاملات الأسواق الخاصة. تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وترتكز على الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) للخدمات المرخصة، وتقوم بتطوير تقنياتها ومنتجاتها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حيث أرست دعائمها وتواصل بناء البنية التحتية الأساسية لمنصتها.

تعمل "زيست إيكويتي" وفقاً لأفضل المعايير العالمية مع توفير المعرفة الإقليمية والتنفيذ المؤسسي. وتقدم الشركة خدمات حسابات الضمان والتوزيع المنظمة بموجب إطار سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب طبقة من قدرات التنفيذ الرقمي لتأسيس الشركات ذات الغرض الخاص وإدارة سير عمل الصفقات التي تبسط وتؤمن وتوسع نطاق معاملات الأسواق الخاصة. وتجمع بنيتها التحتية جميع المشاركين في سير عمل واحد شفاف وقابل للتكرار، يوحد الامتثال والحوكمة والتوثيق وتدفقات الأموال، مما يسمح لرأس المال بالتحرك بسلاسة وثقة عبر الولايات القضائية المختلفة.

