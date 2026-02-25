في الذكرى السنوية الـ 30 لتأسيسها، تجاوزت زوهـو عتبة 150 مليون مستخدم حول العالم وحققت نمواً في الأرباح بأكثر من 41% في المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية

دبي، الامارات العربية المتحدة: احتفلت زوهـو، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، بالذكرى السنوية الـ 30 على تأسيسها، كاشفةً عن محطتين مفصليتين في مسيرتها؛ إذ باتت الشركة اليوم تخدم أكثر من مليون عميل مشترك، فيما تخطّى عدد مستخدميها حول العالم حاجز الـ 150 مليون مستخدم. وتضم الشركة تحت مظلتها علامات "زوهو" و"مانج انجين" و Qntrl و TrainerCentral، وقد أصبحت اليوم مزوّداً تكنولوجياً موثوقاً لأكثر من مليون عميل مشترك، إلى جانب ما يزيد على 150 مليون مستخدم حول العالم.

وسجّلت زوهـو خلال عام 2025 نمواً سنوياً بنسبة 32 % في عدد العملاء، إلى جانب ارتفاع في الإيرادات بنسبة 20 %. كما أكدت الشركة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعدّ أسرع أسواقها نمواً عالمياً، مسجّلةً زيادة في الارباح تجاوزت 41% خلال الخمس سنوات الماضية. وقد جاءت الإمارات العربية المتحدة ضمن أبرز أسواقها في المنطقة، محققةً معدل نمو سنوي مركب لعدد المستخدمين بلغ 77 % و 45 % زيادة في الأرباح منذ 2021.

وبهذه المناسبة، قال سريدهار فيمبو، الشريك المؤسس وكبير العلماء في زوهـو:[ن "إن اعتمادنا على التمويل الذاتي، وكوننا شركة خاصة، وتطويرنا جميع حلولنا داخلياً بشكل كامل، يمنح زوهـو مكانة فريدة تميزها عن منافسيها في السوق. ومع ذلك، فإن تركيزنا لم يكن يوماً منصبّاً على دعم المورّدين بقدر ما كان موجهاً نحو تمكين الشركات وتعزيز نموّها. فمنذ ثلاثة عقود، ظلّ تقديم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا هو البوصلة التي تقود زوهـو في مسيرتها وتوجّه قراراتها الاستراتيجية. وقبل أن تتحوّل أي فكرة ابتكارية أو استراتيجية أو مبدأ إرشادي إلى منتج فعلي أو سياسة معتمدة، فإنها تخضع أولاً لاختبار جوهري وحاسم: هل سيُحدث ذلك فرقاً حقيقياً للشركات؟. نحن ممتنّون جداً للاستجابة الإيجابية التي لمسناها من الشركات حول العالم تجاه نهجنا القائم على وضع العميل في صميم أولوياتنا على مدى العقود الثلاثة الماضية. وسنواصل التزامنا بتلبية الاحتياجات المتجددة لقطاع الأعمال من خلال تقديم حلول قوية، وقابلة للتوسّع، وذات كفاءة من حيث التكلفة".

زوهـو تؤكد التزامها بدعم أجندة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات وتمكين مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي

منذ افتتاح أول مكتب إقليمي لها في دبي، واصلت زوهـو ترسيخ التزامها من خلال استثمارات نوعية في البنية التحتية المحلية، وخدمات الدعم، ومواءمة منتجاتها مع متطلبات السوق، وذلك في إطار استراتيجيتها القائمة على مبدأ "المحلية العابرة للحدود"، التي تقوم على الارتباط العالمي والتجذّر المحلي.

وأعلنت الشركة عن تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون درهم إماراتي لتعزيز حضورها في دولة الإمارات، بما يشمل إنشاء مركزين للبيانات في كلٍّ من أبوظبي ودبي خلال العام الجاري. واستكمالاً لذلك، استثمرت زوهـو ما يقارب 80 مليون درهم في مبادرات لعقد شراكات استراتيجية داخل الدولة، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي على مستوى الإمارات، من خلال تعاون وثيق مع جهات حكومية رئيسية، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية، وسلطة منطقة دبي الحرة الدولية، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

وقال حيدر نظام، الرئيس التنفيذي لشركة زوهـو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثّل توسّع زوهـو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علامة فارقة ضمن مسيرتنا العالمية. وإنه لمن دواعي فخرنا أن عملياتنا الإقليمية — بدءاً من تنامي فرق العمل المحلية، مروراً بإبرام شراكات استراتيجية نوعية، ووصولاً إلى تعزيز استثماراتنا المحلية — باتت ركيزة أساسية في دعم نجاح زوهـو الممتد على مدار 30 عاماً"، وأضاف قائلاً: " إن التزامنا تجاه المنطقة لا يقتصر على توفير التكنولوجيا فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تمكين الشركات من تحقيق إمكاناتها الكاملة، ودعم رحلتها في التحوّل الرقمي، وترسيخ ثقافة الابتكار. لقد شكّلت الثقة التي يوليها عملاؤنا لزوهـو الأساس الذي واصلنا البناء عليه لتقديم حلول قابلة للتوسّع وآمنة وملائمة لخصوصية الأسواق المحلية، تمكّن المؤسسات بمختلف أحجامها من الازدهار في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي".

ومنذ توسّعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت زوهو في تمكين أكثر من 10,000 شركة من تبنّي تقنيات الحوسبة السحابية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية فاعلة مع جهات حكومية ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والبحرين، وقطر، والأردن، والمغرب، ولبنان. وجرى إبرام هذه الشراكات دعماً لأجندات التحوّل الرقمي التي تتبناها الحكومات في المنطقة، وتحفيزاً للشركات على تسريع تبنّي تقنيات الحوسبة السحابية.

