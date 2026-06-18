دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت زازين العقارية عن بدء عمليات تسليم مشروع “زازين آيفي” في منطقة الفرجان، في خطوة تمثل محطة بارزة جديدة ضمن مسيرة الشركة، التي تواصل تطوير وتسليم مجتمعات سكنية مستدامة ومدروسة بعناية في سوق دبي العقاري المتطور.

ويشكل تسليم المشروع إنجازاً جديداً للشركة في إطار توسعها المستمر في تطوير المشاريع السكنية المستدامة والمتمحورة حول المجتمع في مختلف أنحاء دبي. وقد تم تصميم “زازين آيفي” انطلاقاً من مبادئ العافية والعملية وجودة الحياة على المدى الطويل، بما يعكس التزام الشركة بتوفير منازل عالية الجودة تلبي احتياجات السكان الدائمين والمستخدمين النهائيين والمستثمرين في واحدة من أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي.

ويضم المشروع وحدات سكنية رحبة ومتوافقة مع مبادئ “فاستو”، إلى جانب تشطيبات عالية الجودة ومساحات تتمتع بإضاءة طبيعية وفيرة ومناطق خضراء مدمجة. كما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الحيوية في دبي بفضل قربه من محطة مترو جاردنز، وشارع الشيخ زايد، ومركز ابن بطوطة التجاري، ومطار آل مكتوم الدولي.

وفي تعليقه على بدء عمليات التسليم، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زازين العقارية: “تمثل مرحلة التسليم بالنسبة لنا واحدة من أهم مراحل أي مشروع، لأنها اللحظة التي يتحول فيها المشروع فعلياً إلى منزل وتبدأ فيها ملامح المجتمع السكني بالتشكل. وفي وقت يولي فيه المشترون أهمية أكبر لعوامل الثقة والالتزام بالمواعيد، يبقى الوفاء بالوعود وتسليم المنازل في الوقت المحدد من أهم الوسائل لبناء الثقة وتحقيق قيمة مستدامة. ورغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد دفعتنا هذه الظروف إلى إيجاد حلول مبتكرة والاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا تجاه مجتمع الملاك.” وأضاف: “بصفتنا مطوراً عقارياً نشأ في دبي، نؤمن إيماناً راسخاً بمستقبل المدينة على المدى الطويل. وتعكس مشاريع مثل زازين آيفي التزامنا المستمر ببناء مجتمعات سكنية تنمو وتزدهر بالتوازي مع مسيرة دبي.”

ويتألف مشروع “زازين آيفي” من ستة طوابق، ويعد ثاني مشروع للشركة يحصل على شهادة LEED، ليواصل البناء على النجاحات التي حققتها مشاريعها السابقة، بما في ذلك “زازين ون” و”زازين جاردنز”. ويجسد المشروع رؤية الشركة طويلة الأمد لتطوير مجتمعات سكنية تراعي الاستدامة البيئية وتحقق التوازن بين الجودة وسهولة الوصول ومتطلبات الحياة العصرية.

واستمر سوق العقارات السكنية في دبي بإظهار مستويات قوية من النشاط خلال عام 2026، حيث سجلت الإمارة معاملات عقارية بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من العام وحده، محققة نمواً بنسبة 31% على أساس سنوي من حيث القيمة. وفي ظل هذه المعطيات، تواصل منطقة الفرجان ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المجتمعات السكنية التي يقودها الطلب من المستخدمين النهائيين، مدعومة بتطور البنية التحتية، والربط بشبكة المترو، والطلب المتزايد على أنماط الحياة المجتمعية المتكاملة.

وتشير أحدث التحليلات السوقية إلى أن متوسط قيمة العقارات في منطقة الفرجان بلغ 1.9 مليون درهم، فيما وصل متوسط الأسعار إلى 1,413 درهماً للقدم المربعة، مع متوسط عوائد إيجارية بلغ 6.9% خلال عام 2026، ما يعكس استمرار الطلب من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء. كما حافظت المنطقة على أداء قوي في سوق الإيجارات مع دخول عام 2026، حيث وصلت العوائد الإيجارية إلى 8.5%، مما يعزز جاذبيتها المتزايدة لدى السكان الباحثين عن الاستقرار طويل الأمد والمستثمرين الراغبين في مشاريع تتمحور حول المجتمع وتوفر قيمة معيشية مستدامة.

وانسجاماً مع نجاح مشاريع الشركة السابقة، استفاد المستثمرون في مشروع “زازين آيفي” من جودة التطوير والتركيز على بناء المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث حقق المستثمرون نمواً في رأس المال تراوح بين 18% و25%، وعائداً على حقوق الملكية وصل إلى 60% خلال دورة حياة المشروع الممتدة على 24 شهراً، وذلك وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2026.

وبعد النجاح في تسليم مشروع “زازين آيفي”، تواصل الشركة توسيع حضورها في المناطق السكنية الناشئة في دبي من خلال مشاريع جديدة مثل “زازين أكاسيا ريزيدنسز” في دبي الجنوب. ولأول مرة، تقدم زازين العقارية خطة سداد 30/70، مع وحدات سكنية تبدأ أسعارها من 1.1 مليون درهم، في خطوة تعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز سهولة التملك وتوفير قيمة طويلة الأمد ودعم المجتمع السكني المتنامي في دبي. كما تؤكد الشركة ثقتها بمستقبل السوق العقاري على المدى الطويل، وتواصل التزامها بتطوير وتسليم مشاريع مستقبلية بنفس المعايير التي ميزت مشروع “زازين آيفي”، من حيث الجودة وبناء المجتمعات والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.

ويتماشى المشروع كذلك مع رؤية دبي الأوسع للتنمية الحضرية، والتي تركز على الاستدامة، وسهولة التنقل، والاعتماد على وسائل النقل العام، وتعزيز أنماط الحياة المجتمعية المتكاملة. ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كوجهة طويلة الأمد للمقيمين من مختلف أنحاء العالم، يتجه الطلب بشكل متزايد نحو المشاريع التي لا توفر منازل عالية الجودة فحسب، بل تقدم أيضاً تجربة معيشية متكاملة وقيمة مجتمعية مستدامة.

رابط المشروع:

https://zazen.ae/zazen-ivy/

نبذة عن زازين العقارية

تعيد زازين العقارية رسم مفهوم الحياة المجتمعية في دبي من خلال تطوير مشاريع سكنية عصرية تركز على الجودة العالية والمساحات المصممة لتعزيز الروابط المجتمعية. وتلتزم الشركة المطورة المستدامة ببناء مجتمعات نابضة بالحياة تتيح للأفراد من مختلف الخلفيات فرصة النمو والازدهار. وتضم محفظة الشركة عدداً من المشاريع الحائزة على جوائز، من بينها “زازين ون” في قرية جميرا الدائرية و”زازين جاردنز” في الفرجان، واللذان أسهما في إعادة تعريف معايير التصميم والاستدامة في القطاع العقاري. كما يعد “زازين جاردنز” أول مشروع سكني في دولة الإمارات يحصل على شهادة LEED الذهبية، وقد فاز بجائزة “مشروع العام العقاري المستدام” ضمن جوائز NDTV Ultimate Realty Awards. أما مشروع “زازين ون”، فقد رسخ مكانته كمعيار جديد في منطقة قرية جميرا، وحصد العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة “مشروع العام العقاري المستدام” لعام 2022، وجائزة “مشروع العام العقاري السكني” لعامي 2022-2023 ضمن جوائز العقارات الدولية.

كما حصدت علامة “زازين” مؤخراً جائزتين ضمن جوائز Arabian Property Awards، بالإضافة إلى جائزة “التطوير المستدام للعام” ضمن جوائز World Realty Congress Awards. كذلك تم اختيار الشركة ضمن قائمة أفضل 10 مطورين عقاريين مستدامين، وأفضل 25 مطوراً عقارياً في الشرق الأوسط، وأفضل 50 مطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة Construction Week خلال عامي 2023 و2024. وتواصل الشركة التطلع إلى المستقبل من خلال مشاريع مثل “زازين آيفي”، إلى جانب “زازين جاردنز” و”The Hub Residences”، والتي تواصل ترسيخ إرث الشركة القائم على الدمج بين التصميم العصري والجودة والاستدامة وسهولة التملك. وانطلاقاً من خبراتها الواسعة، تلتزم زازين العقارية بتقديم أعلى مستويات التميز في مختلف جوانب مشاريعها، مدفوعة برؤية واضحة تتمثل في تطوير مجتمعات سكنية مستدامة وعالية الجودة تتمحور حول الإنسان ضمن المناطق السكنية الراسخة في دبي، والمساهمة في إثراء المشهد العقاري للإمارة.

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