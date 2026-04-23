دبي - الإمارات العربية المتحدة، تواصل "رينتلي"، منصة تكنولوجيا الإيجارات في دولة الإمارات، توسيع حضورها في السوق المحلي، عبر إعادة صياغة آليات سداد الإيجارات، وذلك من خلال تمكين المستأجرين من الدفع الشهري المرن، مع دعم عمليات صرف منتظمة وفي مواعيدها للمُلّاك. وكان قد تم تطوير "رينتلي" لتواكب التحولات المتسارعة في سوق الإيجارات، حيث تسهم التغيرات في تكاليف الإيجار وهياكل الدفع في زيادة الطلب على حلول رقمية تكون أعلى كفاءة وأكثر سلاسة.

وتشغل "رينتلي" موقعاً محورياً عند تقاطع خدمات المدفوعات وإدارة العقارات وخدمات المستأجرين، حيث تتيح للمستأجرين توزيع مدفوعات الإيجار على أقساط شهرية ميسّرة، مع ضمان استلام المُلّاك لمدفوعاتهم وفقاً للجدول الزمني المفضل لديهم. كما تُسهم المنصة في تقليل التعقيدات التشغيلية التي تواجه مديري العقارات، وتوفر حلولاً رقمية آمنة ومتوافقة وسلسة.

وتدعم المنصة دورة مدفوعات الإيجار بشكل متكامل، بدءاً من التحصيل، مروراً بعمليات الصرف، وصولاً إلى التسوية المالية، بما يُسهم في خفض الأعباء الإدارية وتعزيز انتظام المدفوعات عبر مختلف مراحل عقد الإيجار. ومن خلال إتاحة خيارات دفع شهرية مرنة تتماشى مع عدد دفعات السداد، تعمل "رينتلي" على تمكين المستأجرين من استئجار مساكنهم بثقة تامة، مع إدارة تدفقاتهم النقدية بكفاءة.

وقال دومينيك شاشر، الشريك المؤسس لـ"رينتلي": "ويستند نموذجنا إلى تجربة أثبتت فعاليتها وقابلة للتوسع عبر مختلف الأسواق. ومنذ انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات، حققنا تقدماً ملحوظاً خلال فترة قصيرة، ونواصل التزامنا بدفع عجلة الابتكار، ودعم المستأجرين، وتعزيز موثوقية العوائد للمُلّاك على مستوى المنطقة".

وتلبي المنصة احتياجات شريحة واسعة من المستأجرين في دولة الإمارات، بدءاً من القادمين الجدد الذين اعتادوا أنماط الدفع الشهرية، وصولاً إلى المقيمين لفترات طويلة الباحثين عن مرونة أكبر وتحكم أفضل في إدارة التزاماتهم الإيجارية. كما يستفيد المستخدمون من مجموعة متنامية من المزايا المبتكرة، بما في ذلك برامج المكافآت على الإيجار، والتكامل مع الهوية الرقمية.

من جانبهم، يستفيد المُلّاك من تدفقات دخل إيجارية أكثر استقراراً، وتقليل مخاطر التحصيل، إلى جانب تبسيط إجراءات التأجير دون الحاجة إلى تعديل هياكل الدفع الحالية. أما الوسطاء ومديرو العقارات، فتسهم المنصة في تسهيل عمليات التحصيل، وتقليل المتابعات، وتسريع إتمام الصفقات من خلال إزالة التعقيدات المرتبطة بعملية التأجير. ويعزز هذا النهج من سهولة الوصول إلى سوق الإيجارات، ويدعم استدامة العلاقة بين مختلف الأطراف في منظومة الإيجار مع استمرار نمو السوق.

تجدر الإشارة إلى أن "رينتلي" تأسست على يد فريق من رواد الأعمال ذوي الخبرة في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات والخدمات المالية، بهدف تطوير آليات سداد وإدارة الإيجارات عبر أسواق متعددة، من بينها سنغافورة ودولة الإمارات. وبعد الإطلاق الأولي في دبي، تعتزم الشركة توسعة نطاق أعمالها في مختلف أنحاء الدولة، بالتعاون مع شبكة متنامية من شركات الوساطة العقارية والشركاء، من بينهم "وايت آند كو" و"هاوس آند هاوس" و"بيترهومز". وقد تجاوزت قيمة المعاملات الإيجارية التي عالجتها المنصة في دولة الإمارات 10 ملايين دولار أمريكي، في مؤشر واضح على تنامي الطلب على حلول دفع أكثر مرونة وموثوقية. كما قامت الشركة بتأسيس فريق محلي متخصص لدعم عملياتها وخطط نموها طويلة الأمد في المنطقة.

من جانبه، قال تيمور خان، المدير العام لشركة "رينتلي" في دولة الإمارات: "منذ إطلاقنا في دبي، لمسنا اهتماماً متزايداً من الشركاء في مختلف أنحاء الدولة، ما يعكس الحاجة الواضحة إلى حلول أكثر مرونة وأفضل كفاءة في سداد الإيجارات. وبالتوازي مع توسعنا، نركز على بناء شراكات قوية على أرض الواقع، وتقديم حلول تتماشى مع خصوصية ومتطلبات السوق المحلي".

بدوره، قال شيف ماهيجان، الرئيس التنفيذي لشركة "رينتلي": "يُعد الإيجار من أبرز الالتزامات المالية التي يتحملها الأفراد، ومع ذلك، لم يطرأ تطور جوهري على تجربة التعامل معه. ونعمل في الوقت ذاته على إعادة صياغة هذه التجربة بما يجعلها أبسط وأكثر مرونة وضمان قيمة مضافة أعلى، مع تعزيز الشفافية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار التشغيلي لكل من المُلّاك ومديري العقارات".

ومن خلال معالجة التحولات الهيكلية في سوق الإيجارات، ودمج عناصر المرونة والموثوقية والخبرة التشغيلية، تعيد "رينتلي الإمارات" تعريف منظومة الإيجارات بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: rently-uae.com، أو متابعة الحساب: rentlyuae@

نبذة عن "رينتلي"

تُعد "رينتلي الإمارات" منصة تكنولوجيا إيجارات تهدف إلى تحديث منظومة سداد الإيجارات في دولة الإمارات، وذلك من خلال تمكين المستأجرين من الدفع الشهري المرن، مع دعم عمليات صرف منتظمة وموثوقة للمُلّاك. ومن خلال إدارة تدفقات المدفوعات، وعمليات التحصيل والتسوية، تسهم "رينتلي" في تقليل التعقيدات التشغيلية وتحسين التدفقات النقدية لكافة الأطراف.

وتنشط "رينتلي" في كل من سنغافورة ودولة الإمارات، حيث تتعاون مع المُلّاك ومديري العقارات والشركاء لتبسيط عمليات الإيجار وتحديث تجربة السكن، بما يجعلها أكثر سهولة وأعلى مرونة وأفضل قيمة. ونظراً لوجود شبكة متنامية من الشراكات، إلى جانب منتج يتطور باستمرار، والالتزام القوي بالاستقرار والاستدامة، تواصل "رينتلي" إعادة تعريف سوق الإيجارات في ظل اقتصاد رقمي متسارع.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: rently@ruderfinnatteline.com

-انتهى-

#بياناتشركات