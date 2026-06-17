دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ريفولوت، شركة التكنولوجيا المالية العالمية التي تخدم أكثر من 75 مليون عميل حول العالم، اليوم حصولها على ترخيص تسهيلات القيم المخزنة (SVF) وترخيص خدمات الدفع للتجزئة (الفئة الثانية) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد حصول ريفولوت على الموافقة المبدئية من المصرف المركزي في سبتمبر 2025، ليُتوّج بنجاح استكمال إجراءات الترخيص التنظيمي للشركة في دولة الإمارات. وتمثل هذه التراخيص محطة بارزة في مسيرة توسع ريفولوت في الدولة، وتعكس التزامها بأعلى معايير الحوكمة والامتثال التنظيمي.

كما تمثل هذه الموافقة خطوة مهمة في مسيرة توسع ريفولوت في الشرق الأوسط. فمنذ حصولها على الموافقة المبدئية العام الماضي، واصلت الشركة تعزيز حضورها المحلي وتوسيع فريق عملها في الدولة والاستثمار في البنية التحتية والقدرات التشغيلية وأطر الحوكمة اللازمة لدعم نموها طويل الأمد في الإمارات.

وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة: "إن المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في الخدمات المالية تستند إلى القوة التنظيمية والرؤية طويلة الأمد التي تعتمدها الدولة في تعزيز هذه الشراكات العالمية في القطاع المالي. ويُسهم حصول ريفولوت على الترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز عمق هذا النظام المتكامل، ويعكس الحضور الدولي المتنامي الذي يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة الذي تواصل دولة الإمارات بناءه وترسيخه."

وقالت امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لريفولوت في دول مجلس التعاون الخليجي: "يمثل حصولنا على تراخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة محورية في مسيرة ريفولوت، ويعكس التزامنا بالعمل وفق أعلى المعايير التنظيمية. وتُعد دولة الإمارات واحدة من أكثر الأسواق المالية تطوراً وتطلعاً للمستقبل على مستوى العالم، مدعومة برؤية واضحة للابتكار وتعزيز الشمول المالي.

ونرى فرصاً كبيرة للمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي للدولة من خلال توفير المزيد من الخيارات والتحكم للمستهلكين في كيفية إدارة أموالهم. ونتطلع إلى توسيع حضورنا في الإمارات وإتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المالية الآمنة والسلسة والمترابطة عالمياً التي تشتهر بها ريفولوت."

ومع استكمال مرحلة التقدم للحصول على التراخيص، تركز ريفولوت حالياً على تطوير وتجهيز عروضها ومنتجاتها المحلية استعداداً لإطلاق خدماتها على نطاق واسع. وتواصل الشركة الاستثمار في تقنياتها وعملياتها وقدراتها المحلية لضمان تقديم تجربة تلبي احتياجات العملاء في دولة الإمارات، مع الاستمرار في الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المرتبطة بممارسة أعمالها في السوق.

وعند الإطلاق، ستتمكن ريفولوت من توفير إمكانية الوصول إلى منصتها المالية للعملاء في دولة الإمارات، بما يتيح لهم الاحتفاظ بعملات متعددة وإدارتها، والدفع باستخدام البطاقات الفعلية والافتراضية، وتحويل الأموال محلياً ودولياً من خلال تطبيق واحد. وقد صُممت هذه الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع في الدولة، وتوفير تجربة سلسة لإدارة الأموال عبر مختلف الدول والعملات والأنظمة المالية.

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