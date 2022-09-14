أبوظبي: كشفت شركة ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن إنجاز مشروع "الراحة لوفتس" في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي، حيث تنظم غدا الخميس الموافق 15 سبتمبر الحالي، احتفالية خاصة بانتهاء وتسليم مشروع "الراحة لوفتس 1".

ويوفر مشروع "الراحة لوفتس 1" نحو 164 وحدة سكنية، فيما يضيف "الراحة لوفتس 2" نحو 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية حرص الشركة على تنفيذ كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري بالإمارات، مؤكدا أن إنجاز وتسليم مشروع "الراحة لوفتس" يمثل حلقة جديدة في مسيرة إنجازات "ريبورتاج".

ويتميز مشروع "الراحة لوفتس 1" بموقعه الاستراتيجي في منطقة شاطئ الراحة، ويضم مساحات تجزئة ومرافق وخدمات متنوعة منها مسبح، وصالة ألعاب رياضية، ومساحات خضراء، ومنطقة محلات، ومواقف مغطاه، وملعب تنس، وملعب كرة قدم.

ويوفر المشروع وحدات الأستوديو، وشقق ذات غرفة واحدة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف، بالإضافة إلى دوبلكس من غرفتين، و4 غرف، وتتميز كل شقة بتراس خاص أو شرفة ومطبخ مجهز بالكامل.

وأشار سليمان إلى تقدم الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع "ريبورتاج" قيد الإنشاء في أبوظبي ودبي، لافتا إلى إنجاز أكثر من 99% بمشروع "الواحة رزيدنس 1" والذي يوفر 612 شقة بمدينة مصدر، و76% من "الواحة رزيدنس 2"، و65%

من مشروع "ذا جيت" بمدينة مصدر، فضلا عن إنجاز 52% من مشروع "الماريا فيستا" في جزيرة المارية بأبوظبي، ونحو 20% من مشروع "ديفا" في جزيرة ياس.

وفيما يتعلق بمشاريع "ريبوتاج العقارية" في دبي، تم إنجاز أكثر من 47% من برج "أليكسيس تاور"، و66% من برج "ركان"، و83% من مشروع "روكان لوفتس".

وباشرت "ريبوتاج" قبل نحو 3 أعوام تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي يتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وأكد سليمان أن تقدم الأعمال الإنشائية بالمشاريع يعزز من ثقة المستثمرين في مشاريع "ريبورتاج"، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الزيادة المستمرة في مبيعات الشركة.

وحققت ريبورتاج العقارية، مبيعات بقيمة 1,2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 704 ملايين درهم خلال بالنصف الأول من العام 2021، بنمو 70%.

وتضم محفظة "ريبورتاج العقارية" بالإمارات 15 مشروعا، توفر أكثر من 6500 وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وفي مصر، أطلقت "ريبورتاج العقارية" العام الماضي مشروع "مونتي نابوليوني"، والذي سيتضمن 5500 وحدة سكنية، حيث توفر المرحلة الأولى 1309 شقق وتاونهاوس.

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