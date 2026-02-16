يتميز مشروع "روڤ مدينة الشيخ زايد" بموقع استراتيجي على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى وسط القاهرة، والمتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة

يأتي هذا التوسع في أعقاب سلسلة من الإعلانات البارزة للعلامة في المنطقة، بما في ذلك مشاريع جديدة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان خلال الأشهر الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روڤ للفنادق، العلامة التجارية الرائدة في قطاع الضيافة العصرية والتي انطلقت من قلب دولة الإمارات كمشروع مشترك بين شركتي إعمار العقارية ودبي القابضة، عن دخولها الرسمي إلى السوق المصري. وتأتي هذه الخطوة من خلال إبرام اتفاقيةٍ لتدشين فندق روڤ مدينة الشيخ زايد وذلك بالتعاون مع مجموعة الصياد.

جرى إبرام هذه الاتفاقية من خلال شركة الصياد للفنادق والمنتجعات، الذراع الاستثمارية المتخصصة في قطاع الفنادق والتابعة لـمجموعة الصياد. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام علامة روڤ بنقل فلسفتها الفريدة التي تدمج بين التصميم العصري، وسرعة التواصل، والقيمة الاستثنائية إلى واحدة من أكثر المناطق الحضرية حيوية وديناميكية في المنطقة.

محطة استراتيجية في قلب القاهرة الكبرى

يأتي الفندق الجديد ليلبي الطلب المتنامي للمسافرين العصريين في منطقة القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في النصف الثاني من العام الجاري. وسيقدم فندق روڤ مدينة الشيخ زايد مجموعة من المزايا الاستثنائية، تشمل:

240 غرفة فندقية عصرية: تمّ تصميمها بلمسة روڤ الاستثنائية التي تضمن الراحة التامة في أجواء مريحة وغير متكلفة.

موقع استراتيجي ومثالي: يقع الفندق في مدينة الشيخ زايد، على بعد 15 دقيقة فقط من المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة. كما يتميز بموقعه على طريق القاهرة، الإسكندرية الصحراوي، مما يسهل الوصول إلى وسط القاهرة ومدينة الإسكندرية.

مركز للأعمال والسفر: يستفيد المشروع من قربه المباشر من القرية الذكية التي تعد أحد أكبر مراكز الأعمال في مصر، كما يبعد 15 دقيقة فقط عن مطار سفنكس الدولي.

مرافق عصرية متكاملة: يضم الفندق مطعم ذا ديلي الذي يقدم الوجبات على مدار اليوم، بالإضافة إلى حوض سباحة، وصالة ألعاب رياضية، ومساحات للعمل المشترك.

آفاق جديدة للتوسع في المنطقة

يأتي الإعلان عن دخول السوق المصري في أعقاب كشف علامة روڤ مؤخراً عن أولى مشاريعها في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مما يؤكد خطط النمو الإقليمي الطموحة للعلامة. ومن خلال دخول السوق المصري، تهدف روڤ إلى سد الفجوة المتنامية في قطاع الضيافة العصرية التي تجمع بين التصميم الراقي والقيمة المدروسة في واحدة من أكثر مدن العالم عراقة وثقافة.

وفي هذا السياق، صرّح بول بريدجر، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى روڤ للفنادق، قائلاً:" إن انطلاق علامة روڤ في قلب القاهرة يعد خطوةً استثنائية تفتح الأبواب أمام جمهور جديد في مدينة تفيض بالثقافة والطموح. وتوسعنا في مصر هو تطور طبيعي للعلامة بينما نواصل تعزيز حضورنا في المنطقة، واضعين نصب أعيننا دائماً توفير إقامة عالية الجودة تلبي تطلعات الجيل الجديد من المسافرين العالميين".

من جانبه، أضاف خالد الصياد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصياد: "يشهد قطاع الضيافة في مصر تحولاً نحو التجارب البسيطة والمصممة بعناية التي تعطي الأولوية للتواصل الاجتماعي والثقافة المحلية. وتعد شراكتنا مع روڤ للفنادق خطوة استراتيجية لمعالجة هذه الفجوة عبر تقديم علامة إقليمية أثبتت نجاحها وقدرتها على الابتكار في السوق المصري لأول مرة. ومن خلال الدمج بين خبرتنا العميقة في السوق المحلي وجاذبية روڤ العالمية، فإننا نقدم عرضاً فريداً يمزج بين المعايير العالمية والأصالة المحلية".

