عشرون عاماً في الشرق الأوسط تؤكد التزام رولاند بيرجر طويل الأمد تجاه المنطقة

مواصلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات المستقبلية

حققت رولاند بيرجر، شركة الاستشارات العالمية الرائدة الوحيدة ذات الأصول الأوروبية، إيرادات بلغت 1.01 مليار يورو خلال عام 2025، مسجلةً بذلك أقوى أداء مالي في تاريخ الشركة.

وفي الشرق الأوسط، تأتي هذه المحطة في وقت يشهد فيه قطاع الاستشارات والاقتصاد الإقليمي تحولات متسارعة. فعلى مدى العقدين الماضيين، شهدت المنطقة تحولاً اقتصادياً عميقاً أوجد فرصاً جديدة، بالتوازي مع استمرار تطور أولويات العملاء ونماذج الأعمال.

ومنذ افتتاح أول مكاتبها في الشرق الأوسط بمملكة البحرين عام 2006، رسخت رولاند بيرجر حضوراً قوياً في المنطقة، وساهمت في دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ عدد من أبرز المبادرات التحولية في المنطقة. وتشكل مكاتب الشركة في البحرين والإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية جزءاً مهماً من شبكتها العالمية.

استراتيجية مطوّرة في عام 2025

شهد عام 2025 تغيرات في ديناميكيات السوق دفعت شركات الاستشارات حول العالم إلى تكييف استراتيجياتها وتعزيز تركيزها على أولويات محددة. وفي هذا السياق، عملت رولاند بيرجر على تطوير استراتيجيتها الإقليمية ومواصلة تعزيز قدراتها في المجالات التي تظل محورية لأجندات التحول طويلة الأمد لدى العملاء، بما في ذلك التحول الرقمي، وتحسين الأداء، والصفقات.

وقال سانتياغو كاستيلو، المدير التنفيذي لشركة رولاند بيرجر في الشرق الأوسط: "شهدت بيئة السوق تغيرات جوهرية خلال السنوات القليلة الماضية، ما استدعى من جميع شركات الاستشارات التكيف مع هذه المتغيرات وقد تمثلت استجابتنا في تعزيز مرونة أعمالنا وضمان استمرار مواءمة خدماتنا مع الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. وبينما نحتفل بمرور 20 عاماً على وجودنا في الشرق الأوسط، يبقى التزامنا تجاه المنطقة راسخاً كما كان دائماً. وما زلنا نرى فرصاً واعدة على المدى الطويل في مختلف أنحاء المنطقة، ونثق بأن حضورنا المحلي وخبراتنا العالمية وتجربتنا الواسعة في تنفيذ التحولات الكبرى تمنحنا مقومات قوية لمواصلة تحقيق النجاح خلال السنوات المقبلة."

من مستشار استراتيجي إلى شريك في التنفيذ بالشرق الأوسط

وبصفتها شريكاً موثوقاً منذ سنوات في مسيرة التنويع الاقتصادي التي تشهدها المنطقة، عملت رولاند بيرجر خلال عام 2025 مع عملائها من القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء الشرق الأوسط للمساهمة في تأسيس وتوسيع نطاق المنظومات الصناعية والمشاريع المشتركة والشركات الجديدة.

وفي قطاع التطوير الحضري، دعمت الشركة الجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين في تصميم نماذج حوكمة تُمكّن مشاريع التنمية الحضرية من استقطاب الاستثمارات وتحقيق كفاءة تشغيلية مستدامة. وشمل ذلك تقديم المشورة بشأن عدد من أكثر المشاريع الطموحة والمناطق الحضرية الكبرى في المنطقة.

وفي قطاعي الطيران والدفاع، وسّعت رولاند بيرجر نطاق تعاونها مع مختلف المنظمات المحلية، حيث قدمت المشورة للعملاء بشأن تنويع المحافظ الاستثمارية واستراتيجيات الملكية الفكرية وتطوير القدرات الدفاعية الوطنية. وتسهم هذه الجهود في دعم طموحات المنطقة الرامية إلى بناء قدرات صناعية وطنية مستقلة.

أما على الصعيد العالمي، فيعكس استثمار الشركة في مشروع (CNTR) الجديد للذكاء الاصطناعي دورها في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعاونية تجمع بين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في مختلف القطاعات.

نبذة عن رولاند بيرجر

تُعد رولاند بيرجر شركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية الرائدة الوحيدة ذات الأصول الأوروبية. وتجمع الشركة بين خبرات عميقة في مختلف القطاعات وسجل حافل من التجارب عبر الوظائف الإدارية الأساسية وبرامج التحول المؤسسي. تأسست الشركة عام 1967 وتتخذ من ميونيخ مقراً رئيسياً لها، حيث تدعم المؤسسات حول العالم في رسم ملامح التحولات المعقدة وتنفيذها، بدءاً من إعادة التموضع الاستراتيجي وتحسين الأداء، وصولاً إلى تطوير وتطبيق الحلول القائمة على البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتلتزم الشركة بدمج مبادئ الاستدامة في جميع مشاريعها، وقد تجاوزت إيراداتها مليار يورو خلال عام 2025

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