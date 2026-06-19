تم امس توقيع اتفاقية تعاون بين شركة “روساتوم لتقنيات الإنشاء” (RTS)، التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم”، وهيئة الرعاية الصحية المصرية، بهدف دراسة وتنفيذ مشروع إنشاء مركز متكامل للطب النووي في مصر.

وقد وقع الاتفاقية كل من دافيد ماخاراشفيلي، نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار في شركة “روساتوم لتقنيات الإنشاء”، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية المصرية. وتؤكد الاتفاقية التزام الجانبين بالتعاون في تطوير المشروع الذي من شأنه تعزيز قدرات مصر في مجال الطب النووي وتوفير خدمات طبية متقدمة للمرضى.

وتُعد زيادة إتاحة التقنيات والمعدات والأدوية الطبية المتطورة من الأولويات الاستراتيجية لمؤسسة روساتوم، سواء داخل روسيا أو على المستوى الدولي.

ومن المخطط أن يضم المركز الحديث للطب النووي منشأة لإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية مزودة بمجمع سيكلوترون خاص، وقسماً للتصوير الجزيئي يحتوي على أجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) والتصوير المقطعي المحوسب بالإصدار الفوتوني المفرد (SPECT)، بطاقة تصل إلى 30 ألف فحص سنوياً. كما سيضم المركز قسماً للعلاج بالنظائر المشعة قادراً على تقديم العلاج لما يصل إلى 400 مريض سنوياً.

ومن المتوقع أن يسهم إنشاء هذا الصرح الطبي المتطور في تعزيز فرص حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية عالية التقنية، فضلاً عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال المؤتمر الإفريقي الخامس للطب والصيدلة الذي استضافته القاهرة.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال إيليا فيرغيزايف، المدير العام لشركة “روساتوم لتقنيات الإنشاء”:

“يمثل توقيع هذه الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية خطوة مهمة في مسيرة التعاون الدولي في قطاع الرعاية الصحية. فالمركز الجديد لن يسهم فقط في إدخال أحدث تقنيات الطب النووي إلى مصر، بل سيمنح دفعة قوية لتطوير هذا القطاع الحيوي في البلاد. ونحن على ثقة بأن المشروع سيشكل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية وسيسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز صحة المواطنين. وستبذل شركة “روساتوم لتقنيات الإنشاء” كل ما في وسعها لضمان إنشاء مركز للطب النووي في مصر يلبي أعلى المعايير الدولية ويصبح منصة انطلاق لتطوير هذا المجال الحيوي.”

-انتهى-

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