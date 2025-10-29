من المقرر أن يصبح "روتانا جبل عمر مكّة" من أبرز فنادق المجموعة في واحدة من أهم وجهات الضيافة في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية روتانا الهادفة إلى تعزيز نموها المتوازن ودعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير قطاع السياحة والضيافة في المنطقة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت روتانا، إحدى أبرز شركات إدارة الفنادق في المنطقة، عن توقيع فندق روتانا جبل عمر في مكة المكرمة خلال قمة مستقبل الضيافة (FHS) دبي 2025، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي وترسخ مكانتها كشريك موثوق في تطوير قطاع الضيافة المتنامي في الشرق الأوسط.

يشكّل هذا التوقيع محطة مهمة في مسيرة التوسع الإقليمي لروتانا، إذ يعزز حضورها في المملكة العربية السعودية ويواكب الطلب المتزايد على تجارب ضيافة راقية بمعايير عالمية، ومع شبكة تضم أكثر من 79 فندقاً ومنتجعاً في 29 مدينة عبر 14 دولة، تواصل روتانا تنفيذ رؤيتها القائمة على تقديم تجارب إقامة استثنائية تسهم في دعم النمو السياحي والاقتصادي على المستويين المحلي والإقليمي.

روتانا جبل عمر – مكة المكرمة: معلم أيقوني في قلب المدينة المقدسة

يقع الفندق في واحد من أبرز المناطق التي تضم مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات في المملكة، وعلى بُعد خطوات قليلة من المسجد الحرام، ليكون وجهة متميزة تستقبل الملايين من الحجاج والزوار الذين يفدون إلى مكة المكرمة سنوياً،

ويتميّز الفندق بتصميمه المعماري الذي يجمع بين فخامة الطابع العصري وأصالة الضيافة العربية التي تشتهر بها روتانا، حيث يضم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة الراقية، والمطاعم المتنوعة، والمرافق المتكاملة التي تلبّي أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز.

حرصت روتانا على تشكيل فرق فنية وتشغيلية متخصصة لدعم المراحل النهائية من جاهزية المشروع وضمان انتقال سلس نحو الافتتاح، بالتوازي مع استمرار عمليات التوظيف للمناصب القيادية الرئيسية. وتعكس هذه الخطوات التزام روتانا الراسخ بالتميّز التشغيلي وبناء فرق محلية متمكّنة استعداداً لإطلاق الفندق.

وفي تعليقه على الاتفاقية الجديدة، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: "يمثل هذا التوقيع محطة مهمة في مسيرة نمو روتانا في الشرق الأوسط، وتجديداً واضحاً لالتزامنا تجاه المملكة العربية السعودية، إذ يشهد قطاع الضيافة في المملكة تحولًا لافتاً وبوتيرة متسارعة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التطور كون أنها مدينة تحتل مكانة روحية وثقافية وتاريخية هامة، لذا فإن فندق روتانا جبل عمر – مكة المكرمة لن يكون مجرد فندق، بل وجهة متميزة تهدف إلى الارتقاء بتجربة الضيوف في كل تفاصيلها من خلال المزج بين الضيافة العالمية والكرم العربي الأصيل، كما أننا نسعى إلى توفير وجهة تجمع بين الراحة والسكينة للحجاج والزوار على حد سواء، هذا المشروع يجسد شغف روتانا بالتميّز ويعكس دورها في دعم رؤية المملكة للنمو السياحي والاقتصادي".

ومن جانبه، قال المهندس صالح الهبدان، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير: " تُعدّ شركة جبل عمر رائدة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز التجربة الروحية والثقافية لجميع الزوار.

نفخر بشراكتنا مع روتانا في هذا المشروع البارز في مكة المكرمة، إذ تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى. وبخبرة روتانا الواسعة في إدارة الفنادق الراقية على مستوى المنطقة، وفهمها العميق لاحتياجات السوق المحلية، نؤكد معاً التزامنا بتطوير مشروع يواكب المكانة الروحية الفريدة للمسجد الحرام ويلبّي تطلعات الملايين من الزوار سنوياً."

قيادة التميّز في قطاع الضيافة الإقليمي

يؤكد التوسع المتواصل والمحفظة المتنامية لروتانا في منطقة الشرق الأوسط التزامها الراسخ بدعم استراتيجيات السياحة الوطنية وتعزيز جهود تنويع الاقتصاد في مختلف الأسواق الإقليمية، وتواصل الشركة مواءمة خطط توسّعها مع المبادرات الحكومية الكبرى، مثل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف استقبال 150 مليون زائر بحلول عام 2030، واستراتيجية السياحة الإماراتية 2031 التي تسعى إلى جذب استثمارات سياحية بقيمة 450 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة.

ومع عدد من المشاريع الجديدة قيد الإنشاء في كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، تواصل روتانا التركيز على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمُلّاكها وضيوفها وشركائها في مختلف الأسواق، كما أنها تواصل تعزيز ريادتها من خلال الابتكار والاستدامة وترسيخ مبدأ "الضيف أولًا"، بما يضمن تقديم تجارب إقامة استثنائية تجسد وعد الشركة الدائم بتوفير "وقت ثمين".

نبذة عن "روتانا":

تُعد "روتانا" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992، تدير الشركة محفظة تضم أكثر من 114 فندقاً ومنشأة قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتُعرف بالتزامها بالجودة ورضا الضيوف، حيث تدير ست علامات تجارية متميزة هي: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو، فنادق ومنتجعات ريحان، شقق أرجان الفندقية، إدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

وبصفتها عضواً في التحالف الفندقي العالمي (GHA)، تعد روتانا جزءاً من برنامج ولاء GHA DISCOVERY - أحد أكبر برامج الولاء في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة - وتقدم للضيوف مزايا حصرية في أكثر من 900 فندق فيما يقرب من 100 دولة، بفضل وعد علامتها التجارية "وقت ثمين"، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة.

